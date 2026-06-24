"אני מסיים עשר שנים של גיהינום": תמה עדותו של נתניהו במשפטו

משפט נתניהו ( צילום: מרים אלסטר, פלאש 90 )

דרמה משפטית והיסטורית חסרת תקדים נרשמה הבוקר (רביעי) באולם בית המשפט המחוזי, עם סיומה הרשמי והמוחלט של עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עם פתיחת הדיון על ידי השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, התפתח עימות מתוח בין ההגנה לשופטים כאשר סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, התלונן כי לא מאפשרים לו להציג שאלות רבות בחקירה החוזרת וטען כי נגרם נזק להגנה. השופטת פרידמן-פלדמן והשופט משה בר-עם הבהירו כי טענות ההגנה קיימות לאורך כל הפרוטוקולים וכי שום רושם שלילי לא נוצר. רשות התחרות חושפת: כך תיאמו הרשתות העלאת מחירים דניאל הרץ | 13:39 בתגובה לכך, הכריז עו"ד חדד כי הוא מצמצם באופן דרסטי את שאלותיו, ופנה לחקור את ראש הממשלה על תיק 4000. נתניהו ניצל את הבמה כדי לתקוף את התביעה ואתר "וואלה", וטען כי הניסיון להציג מספר פריטים בודדים מתוך מאות כהיענות חריגה הוא עיוות מטורף: "זזו מגרסה לגרסה כדי למצוא קונסטרוקציה, מגיע למחוזות האבסורד".

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תמה העדות: נתניהו פתח בנאום סיכום דרמטי

מיד לאחר חילופי הדברים הללו, תמה רשמית עדותו של ראש הממשלה על דוכן העדים ועו"ד חדד סיים את חקירתו הנגדית. עם ההכרזה על סיום העדות, פנה ראש הממשלה נתניהו באופן ישיר אל השופטים ונשא נאום סיכום מטלטל ויוצא דופן שבו תקף בחריפות חסרת תקדים את מסע החקירות שניהלה נגדו מערכת אכיפת החוק לאורך השנים האחרונות.

נתניהו עם עורך דינו עמית חדד ( צילום: מרים אלסטר )

נתניהו פתח ואמר לשופטים כי במשך עשר שנים נשלחו חוקרים לכל רחבי העולם במטרה לסרוק את חייו במסרקות ברזל. ראש הממשלה זעק בפני היושבים בדיון כי מדובר במאמץ אדיר להפליל אדם תוך רמיסת זכויות הפרט, וחשף את הפגיעה המגמתית בסביבתו: "הם חקרו את כל מקרובי ומשפחתי, הרסו משפחות. המירוץ למצוא משהו - הם לא חיפשו עבירה, חיפשו אדם ולא מצאו כלום".

"סיכול פוליטי ומכוון - אנחנו לא מדינת משטרה"

בהמשך נאומו, פירק נתניהו את האישומים השונים רגע אחרי שירד מדוכן העדים. הוא הגדיר את תיק 4000 כקונסטרוקציה פיקטיבית שמתמוטטת, וטען כי בתיק מוזס הוא הקריב את ממשלתו ועתידו כדי לפעול נגד סגירת "ישראל היום".

בתיק 1000 האשים נתניהו את המערכת בסחיטת עדים והברחת נכסים, ותקף קשות את השימוש המשטרתי בתוכנות סייבר: "איך בדמוקרטיה שמים תוכנת ריגול פגסוס על עשרות? אנחנו לא מדינת משטרה".

את דבריו, שחתמו את הפרק הארוך של עדותו בבית המשפט, סיים ראש הממשלה במילים נוקבות המהוות כתב אישום נגד המערכת: "אני מסיים גברתי אחרי עשר שנים של גיהינום... לראות את הדבר הזה, הנבזי, השקרי והמרושע הזה שמכוון נגד זכותו של הציבור לבחור בי. אי אפשר להחזיר את העשר שנים לי ולמשפחתי, אבל אפשר להביא את האמת והצדק". בסיום הנאום הודה עו"ד חדד לשופטים על אורך הרוח, ובכך ננעלה סופית עדותו של נתניהו.