נקודת מפגש 7: כך תתמודדו עם הריבים בין האחים • צפו

הורים יקרים, שלום וברכה.

חלק מנקודות המפגש שיכולות להיווצר בבין הזמנים, הם ריבים בין האחים. הרי זה זמן שכולנו נמצאים יחד, אחים ואחיות, בתקופת בין הזמנים. כשזה קורה, לנו זה קצת מפריע, ההורים, שנהרס פה איזה מרקם.

אנו יכולים להגיב בעוצמה, אנו יכולים להגיד שהמצב הזה לא יכול להיות אצלי בבית, ואז נכנסים חזיתית באחד הילדים, משתיקים את הסיפור, וזה נגמר. הכי קל, הכי פשוט.

חשוב מאוד: לא לתפוס צד.

כשיש ריבים בין הילדים בתקופה הזו, בכל השנה, אבל בפרט בתקופה הזו, כשנמצאים כולם יחד, לא לתפוס צד של אף אחד. לתת להם להסתדר לבד. לומר תמיד ש'אני בבית שלי לא מוכן שיהיה ריב, אני לא מוכן שיהיה התנגשויות כאלה'.

תפיסת צד שלנו, ההורים, באופן קבוע זה בכלל בעייתי, יכולה לגרום לילד להרגיש מופלה, להרגיש נחות. ממילא יצירת ההתנגדות שלו תהיה בשיא. תנו להם להסתדר לבד. הם יכולים. בהצלחה.

