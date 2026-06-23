אילון מאסק, מייסד טסלה ו-SpaceX, ממשיך להקצין את תחזיותיו לגבי קצב ההתפתחות של הבינה המלאכותית. בתגובה שפרסם לאחרונה ברשת X, טען מאסק כי בתוך ארבע עד חמש שנים בלבד עשויה הבינה המלאכותית לעלות על סך האינטליגנציה האנושית - כלומר, להיות חכמה יותר מכלל בני האדם יחד. לדבריו, ההתפתחות הצפויה דומה ל"צונאמי על-קולי" שישטוף את העולם.

האמירה מגיעה כחלק מדפוס רחב יותר של תחזיות שמאסק מציג בשנים האחרונות, כאשר לוחות הזמנים שלו הולכים ומתקצרים. רק בתחילת 2026, בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, העריך כי AI תהיה חכמה יותר מכל אדם עד סוף 2026, ותעקוף את כלל האנושות עד תחילת העשור הבא. בכנס Abundance מוקדם יותר השנה, הציב את הגעת הבינה הכללית (AGI) כבר לשנת 2026.

גם בעבר הציג מאסק תחזיות דומות: באפריל 2024 אמר כי מערכות חכמות יותר מכל אדם עשויות להופיע עד 2025 או 2026, ובהמשך אותה שנה טען כי בתוך שנים ספורות מרגע הגעה לרמת אדם בודד, הבינה המלאכותית תוכל להשתוות לתפוקה של שמונה מיליארד בני אדם.

עם זאת, מאסק אינו קול יחיד בנוף. מנכ"ל חברת Anthropic, דריו אמודיי, העריך כי כבר עד 2027 עשויות להופיע מערכות בעלות תפוקה אינטלקטואלית המקבילה ל"מדינה שלמה של גאונים". במקביל, מצביעים גורמים בתעשייה על ירידה חדה בעלויות - ירידה של מאות אחוזים במחירי השימוש במודלים בשנתיים האחרונות - ועל האפשרות להתפתחות של "שיפור עצמי רקורסיבי", שבו מערכות AI יפתחו גרסאות מתקדמות יותר של עצמן.

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לצד התחזיות האופטימיות, נשמעת גם ביקורת. מבקרים מציינים כי תחזיות עבר של מאסק לא תמיד התממשו במסגרת הזמנים שהציג. אחרים מדגישים כי אינטליגנציה אינה מסתכמת ביכולת חישוב או שליפת מידע בלבד, וכי חוכמה, שיפוט מוסרי והבנה אנושית עמוקה נותרות תחומים מורכבים בהרבה. בנוסף, עולה חשש כי עוצמתם של כלים כאלה, אם יגיעו לידיים לא אחראיות, עלולה לייצר סיכונים חסרי תקדים.

בינתיים, המרוץ לפיתוח הבינה המלאכותית נמשך בקצב מהיר, כאשר התחזיות - בין אם אופטימיות ובין אם זהירות - מצביעות על כך שהשנים הקרובות עשויות להיות מכריעות לעתיד היחסים בין האדם למכונה.