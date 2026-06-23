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לא יודע להספיד

'היחידה בעולם שמסוגלת': ישראל פרצה לשרתי הבחירות בקולומביה? 

נשיא קולומביה היוצא, מחולל סערה וטוען כי מדינת ישראל עומדת מאחורי פריצה מתוחכמת למערכות המחשוב שהכריעו את הבחירות לנשיאות | בעוד מועמד הימין חוגג ניצחון, פטרו דורש ספירה חוזרת (חדות בעולם)

2תגובות
נשיא קולומביה היוצא (צילום: שאטרסטוק)

הבחירות לנשיאות שהתקיימו ביום ראשון הסתיימו בניצחונו של מועמד הימין, אבלרדו דה לה אספרייה, שגבר על מועמד השמאל איבן ספדה. אולם, הנשיא המכהן גוסטבו פטרו מסרב להכיר בתוצאות ומפנה אצבע מאשימה חסרת תקדים כלפי ישראל.

לדברי פטרו, שרתי "המרשם הלאומי" נפרצו וכתובות ה-IP שלהם שונו באופן שאפשר לגורמים חיצוניים להזין נתונים מזויפים עבור קלפיות ומרכזי הצבעה.

שר החוץ מברך את הטיגריס על הניצחון (צילום: העמוד הרשמי של השר)

בפוסט נוקב ברשת החברתית X, הצהיר פטרו: "הישות היחידה בעולם שמסוגלת לעשות דבר כזה היא מדינת ישראל". הוא הוסיף כי הזהיר מראש מפני פגיעויות בתוכנת הבחירות, אך דרישתו לביצוע ביקורת טרם ההצבעה נדחתה.

בעוד פטרו קורא לציבור לשמור על איפוק וממתין לביקורת מומחים על התוכנה, בישראל כבר מברכים על חילופי השלטון הצפויים.

שר החוץ, גדעון סער, בירך את דה לה אספרייה על "ניצחונו המרשים" והביע תקווה לשיקום היחסים בין המדינות והבאתם לשיא חדש, תוך שהוא מזמין את הנשיא הנבחר לביקור רשמי בישראל. דה לה אספרייה, מצדו, הבטיח להוביל קו נוקשה נגד הפשיעה, להפסיק את שיחות השלום עם ארגוני מורדים ולחזק את משק הנפט והגז של המדינה.

ישראלבחירותהאקריםזיופיםקולומביה

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2
לה"ו פראנואידים שלא מוכנים לקבל הפסד.
שמשון
1
תמיד יאשימו את היהודים, בשנאה של עשיו ליעקב אין שום הגיון
מישהו

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