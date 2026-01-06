כיכר השבת
מים, שרירים והזדקנות

מחקר חדש חושף: הקשר הסמוי שבין שתיית מים לבריאות השריר

מחקר עדכני שפורסם ב־European Geriatric Medicine מצביע על קשר הדוק בין שינויים בהתפלגות המים בגוף לבין ירידה במסת השריר בקרב חולים בסרקופניה – תופעה שכיחה בגיל המבוגר. החוקרים מציעים גישה חדשנית למעקב וטיפול מונע דרך מדידה לא פולשנית של התנגדות חשמלית בגוף.

שתיית מים חשובה לבריאות השריר (צילום: Shutterstock)

גוף הולך ונחלש אינו רק תוצאה של הזדקנות - ייתכן שהוא גם שיקוף של שיבוש עדין במאזן הנוזלים התוך־תאיים והחוץ־תאיים. כך עולה ממחקר חדש ופורץ דרך שנערך באוניברסיטת טייפה ופורסם החודש (ינואר 2026) בכתב העת European Geriatric Medicine.

החוקרים, בראשות ד"ר צ'ן ועמיתיו, עקבו אחר מטופלים הסובלים מסרקופניה - תופעה המתבטאת באובדן הדרגתי של מסת שריר, כוח ותפקוד גופני. באמצעות ניתוח ביואימפדנס רב־תדר וניתוח זווית מופע (Phase Angle), הצליח הצוות לזהות קשר ישיר בין שינויים בהתפלגות המים בגוף לבין התקדמות אובדן השריר. לדבריהם, יחסי הגומלין הללו עשויים לשמש כלי חיזוי מוקדם להתפתחות סרקופניה עוד לפני הופעת התסמינים הפיזיים הבולטים.

במישור הקליני, הממצאים פותחים פתח לשימוש יומיומי בטכנולוגיות מדידה חדשות ונוחות. ניתוח ביואימפדנס, המשמש למדידת התנגדות חשמלית בגוף, מאפשר כיום הערכה מדויקת של מסת שריר, מצב הידרציה ואיכות הרקמות - וכל זאת תוך דקות ספורות וללא צורך בבדיקות פולשניות. מדידת זווית המופע, המשקפת את שלמות קרומי התאים, הוכרה כבר כמדד מנבא אמין למצב שרירי ירוד בקרב מבוגרים.

ההשפעות האפשריות על הציבור עשויות להיות ניכרות. "כאשר נבין שהידרציה נכונה אינה רק עניין של שתייה, אלא חלק ממנגנון ביולוגי השומר על מסת השריר, נוכל לטפל בסרקופניה בשלב מוקדם יותר," ציינו החוקרים. מאחר שאין כיום טיפול תרופתי מאושר לתופעה, השילוב בין תזונה מותאמת, פעילות גופנית ותחזוקת מאזן נוזלים עשוי להפוך לעמוד השדרה של הרפואה המונעת בתחום ההזדקנות.

המדענים ממליצים לשלב בדיקות ביואימפדנס תקופתיות כחלק מבדיקות הסקר לקשישים בקהילה, בעיקר באוכלוסיות בסיכון גבוה. מערכות אלה מסוגלות לבדוק במקביל מים תוך־תאיים וחוץ־תאיים - יתרון משמעותי על פני שיטות מדידה מסורתיות. בכך עשוי המחקר החדש להוות נקודת מפנה בגישה להבנת הקשר שבין גוף, מים וזקנה - ולסלול דרך לטיפול הוליסטי ובר־קיימא בתהליך הניוון השרירי של הזקנה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הבריאות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר