מחקר חדש חושף: הקשר הסמוי שבין שתיית מים לבריאות השריר

גוף הולך ונחלש אינו רק תוצאה של הזדקנות - ייתכן שהוא גם שיקוף של שיבוש עדין במאזן הנוזלים התוך־תאיים והחוץ־תאיים. כך עולה ממחקר חדש ופורץ דרך שנערך באוניברסיטת טייפה ופורסם החודש (ינואר 2026) בכתב העת European Geriatric Medicine.

החוקרים, בראשות ד"ר צ'ן ועמיתיו, עקבו אחר מטופלים הסובלים מסרקופניה - תופעה המתבטאת באובדן הדרגתי של מסת שריר, כוח ותפקוד גופני. באמצעות ניתוח ביואימפדנס רב־תדר וניתוח זווית מופע (Phase Angle), הצליח הצוות לזהות קשר ישיר בין שינויים בהתפלגות המים בגוף לבין התקדמות אובדן השריר. לדבריהם, יחסי הגומלין הללו עשויים לשמש כלי חיזוי מוקדם להתפתחות סרקופניה עוד לפני הופעת התסמינים הפיזיים הבולטים.

במישור הקליני, הממצאים פותחים פתח לשימוש יומיומי בטכנולוגיות מדידה חדשות ונוחות. ניתוח ביואימפדנס, המשמש למדידת התנגדות חשמלית בגוף, מאפשר כיום הערכה מדויקת של מסת שריר, מצב הידרציה ואיכות הרקמות - וכל זאת תוך דקות ספורות וללא צורך בבדיקות פולשניות. מדידת זווית המופע, המשקפת את שלמות קרומי התאים, הוכרה כבר כמדד מנבא אמין למצב שרירי ירוד בקרב מבוגרים.

ההשפעות האפשריות על בריאות הציבור עשויות להיות ניכרות. "כאשר נבין שהידרציה נכונה אינה רק עניין של שתייה, אלא חלק ממנגנון ביולוגי השומר על מסת השריר, נוכל לטפל בסרקופניה בשלב מוקדם יותר," ציינו החוקרים. מאחר שאין כיום טיפול תרופתי מאושר לתופעה, השילוב בין תזונה מותאמת, פעילות גופנית ותחזוקת מאזן נוזלים עשוי להפוך לעמוד השדרה של הרפואה המונעת בתחום ההזדקנות.

המדענים ממליצים לשלב בדיקות ביואימפדנס תקופתיות כחלק מבדיקות הסקר לקשישים בקהילה, בעיקר באוכלוסיות בסיכון גבוה. מערכות אלה מסוגלות לבדוק במקביל מים תוך־תאיים וחוץ־תאיים - יתרון משמעותי על פני שיטות מדידה מסורתיות. בכך עשוי המחקר החדש להוות נקודת מפנה בגישה להבנת הקשר שבין גוף, מים וזקנה - ולסלול דרך לטיפול הוליסטי ובר־קיימא בתהליך הניוון השרירי של הזקנה.