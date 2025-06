חוקרים גילו: קפאין מאט את תהליך ההזדקנות של התאים

צוות חוקרים מאוניברסיטת קווין מרי בלונדון חשף לאחרונה כיצד קפאין, המרכיב הפעיל בקפה ובמשקאות אנרגיה, עשוי להאט את תהליך ההזדקנות של התאים. המחקר, שבוצע במעבדת ההזדקנות והסנֵסֶנְסָה של תאים, התמקד בהשפעת הקפאין על מנגנונים תאיים בסיסיים, ובפרט על חלבון בשם AMPK, המכונה "מד הדלק" של התא.

במסגרת המחקר, השתמשו החוקרים בשמרים חד-תאיים, שמבנה התא שלהם דומה לזה של תאי אדם, ובחנו כיצד קפאין משפיע על תהליכי הזדקנות תחת תנאי עקה שונים – כגון מחסור במזון או חשיפה לחומרים מזיקים ל-DNA. התוצאות הראו כי קפאין מאריך את תוחלת החיים של התאים, לא רק במצבי עקה אלא גם בתנאים רגילים.

החוקרים גילו כי קפאין מפעיל את AMPK, חלבון מרכזי המנטר את רמות האנרגיה בתא ומאזן בין תהליכים צורכי אנרגיה (אנאבוליים) לבין תהליכים מייצרי אנרגיה (קטבוליים). כאשר רמות האנרגיה יורדות, AMPK נכנס לפעולה, מפעיל מסלולים המייצרים אנרגיה ומאט תהליכים שמבזבזים אותה – ובכך שומר על בריאות התא ומאט את קצב ההזדקנות.

עוד מצאו החוקרים כי קפאין משפיע על מסלול TOR, מסלול מרכזי נוסף השולט בצמיחה תאית, אך ההשפעה מתבצעת דרך הפעלת AMPK ולא באופן ישיר. מסלול TOR אחראי להתאמת קצב הצמיחה והתחלקות התאים בהתאם לזמינות המזון והאנרגיה, וכאשר הוא מואט – תהליך ההזדקנות מואט גם הוא.

לדברי ד"ר חרלמפּוס (בביס) ראליס, ראש צוות המחקר: "הממצאים שלנו מראים כי קפאין מפעיל מנגנונים תאיים שמאריכים את חיי התא, ועשויים בעתיד להוביל לפיתוח תרופות חדשות נגד מחלות הקשורות להזדקנות." לדבריו, חלבון AMPK מהווה גם מטרה לתרופות קיימות כמו מטפורמין, הנחקרת כיום בהקשר של הארכת חיים בבני אדם.

המחקר פורסם בכתב עת מדעי מוביל ומעורר עניין רב בקהילה המדעית, שכן הוא מדגיש את הפוטנציאל של חומרים טבעיים כמו קפאין בהאטת תהליכי הזדקנות ובשמירה על בריאות התאים לאורך זמן.

