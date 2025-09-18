בעוד שמדענים ממקדים מאמצים רבים בפענוח תהליך ההזדקנות האנושי, מחקר חדש מגלה שההזדקנות אינה מתרחשת באותו קצב לאורך כל החיים. צוות חוקרים מהאקדמיה הסינית למדעים הצליח לזהות נקודת מפנה מובהקת סביב גיל 50, בה נרשמת האצה משמעותית בהזדקנות האיברים והמערכות בגוף.

המחקר, שפורסם לאחרונה בכתב-העת Cell, בחן 516 דגימות מ-13 סוגי רקמות של 76 תורמי איברים בני 14–68 שנה. באמצעות מיפוי פרטני של החלבונים השונים בכל רקמה, יצרו החוקרים "אטלס חלבוני" של תהליך ההזדקנות, החושף כיצד מתבצע השינוי הביולוגי לאורך שבע מערכות פיזיולוגיות עיקריות. בגילים 45–55 זוהתה "סערה מולקולרית" - תקופה בה הרכב מאות חלבונים משתנה באופן מואץ ומסונכרן ברקמות ובמערכות רבות במקביל.

בין הממצאים הבולטים: החלבונים בהם מזוהה שינוי מובהק קשורים באופן ישיר למחלות כרוניות שכיחות, ביניהן מחלות לב, מחלות כבד, פיברוזיס וגידולים כבדיים. לדברי החוקרים, ההבדלים המהותיים במיוחד נמצאו בהרכב החלבונים של אבי העורקים ושל הפלסמה, מה שמרמז על קיומם של מנגנוני תקשורת ביולוגיים המעבירים "סיגנלי הזדקנות" לאיברי הגוף.

"מחלה גריאטרית היא למעשה ביטוי פרטני של תהליכי הזדקנות של איברי הגוף", הסביר החוקר הראשי, ד"ר גואנג-הווי ליו. "הזיהוי הגנטי והחלבוני המוקדם מאפשר להגדיר מטרות מדויקות יותר בהתערבויות רפואיות - בניסיון לדחות מחלות ולהאריך חיים בריאים".

רופאים שהגיבו על הממצאים נימקו כי הבנה מעמיקה של נקודת מפנה ביולוגית זו תאפשר בעתיד לפתח טיפולים מניעתיים טובים יותר ולהתאים המלצות לאורח חיים לפי מאפיינים אישיים. לדוגמא, הצטברות חלבונים מסוימים, כגון עמילואידים הידועים ממחלות מוחיות, התגלתה כחלק ממאפיין מערכתי של ההזדקנות ולא כתופעה ייחודית למחלת אלצהיימר בלבד.

החוקרים מציינים כי נדרש בעתיד מחקר אורך שיבחן שינויים בחלבונים לאורך זמן אצל אותם אנשים, כמו גם הרחבת המחקר לאיברים נוספים כדוגמת המוח והכליות. בכך, ניתן יהיה לפתח כלים למעקב אישי אחר הזדקנות ביולוגית, לקדם רפואה מניעתית ולהאריך את תקופת הבריאות המיטבית בגיל מבוגר.