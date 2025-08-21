זופניק בכיכר | כל התמונות, הנייעס והחשיפות של בין הזמנים

זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': נכדה של פעיל מרכזי ומנהל מוסדות באחת המפלגות החרדיות נפלה ממיטתה במהלך חופשה הרחק מישראל. המשפחה שחששה לשלומה של התינוקת הקטנה נבהלה מאוד ופינתה אותה לסדרת בדיקות בבית החולים, שם התברר בחסדי שמים שהכל בסדר והיא שוחררה כעבור כמה שעות למעון הנופש.

הגאון רבי אליעזר כהנמן נשיא ישיבת פוניבז', מסתכל בעיון ב'צו גיוס' שקיבל נכדו, במהלך שמחה משפחתית.

( צילום: א. באואר )

הגאון רבי אברהם יוסף ורעייתו הרבנית נצפו בחופשה בעיר בורובץ שבבולגריה.

'זופניק' שנכנס באישון לילה לתפילת ערבית בבית הכנסת 'מקור הברכה' בשכונת רמות בירושלים, הופתע למצוא שם את ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, בתפילה חרישית.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע השבוע לביקור במעונו של המקובל הצדיק רבי דב קוק בטבריה.

( צילום: ידידיה יעיש )

ראש הישיבה הגאון רבי ישראל מאיר דרוק ראש מוסדות 'תפארת ישראל', נצפה השבוע מתהלך כאחד האדם ברחובות בני ברק.

( צילום: א. באואר )

את הגאון רבי יעקב פרידמן ראש ישיבת 'תפרח' ראינו בסוד שיח רגע לפני חופת נכדו.

( צילום: א. באואר )

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידנו נתנאל לייפר עורך מדור המוזיקה ב'כיכר השבת' ומגיש תוכנית 'המבקר', לרגל אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת עם הדס אביב המשמשת כעובדת סוציאלית.

באולפני 'כיכר השבת' צולמה השבוע תוכנית מיוחדת לקראת חודש 'אלול'. רגע לפני השידור, ראינו את המשתתפים בשיחה במרפסת האולפן - הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' ורב קהילת 'תפארת רפאל' ובנו איש יחסי הציבור רפאל זביחי, הפייטן מאיר שטרית המגיש יוסי עבדו והמפיק אשר רוט.

( צילום: עטרה ביטון )

ב'נאות דשא' בפנמה תפס 'זופניק' רגע נדיר של המיליארדר אלברטו פיצ'וטו מעניק נשיקה לראשו של הבחור החשוב שלמה יעקבזון, שהיה בשליחות חשובה במדינה למשך מספר ימים, ומברכו בחמימות לשידוך הולם בקרוב.

במהלך עצרת המחאה של ראשי הישיבות בכלא 10 צלם של ה'ניו יורק טיימס' תיעד את הפרשן החרדי ישראל כהן שהביא את בנו ארי במיוחד לעצרת ההיסטורית.

ביציאה מהעצרת, ראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אריה לוי, חבר המועצת הליטאית, שיבח את פעילותו של ישראל כהן ובירכו בחמימות בהמשך הצלחה בכל העניינים.

את ישראל כהן ובנו ארי תפסנו גם במהלך עצרת המחאה למען החטופים בתל אביב, כאשר שם הוא זכה לפרגון דווקא מחברת-הכנסת מירב כהן מ'יש עתיד', שהביעה תקווה לראות עוד מובילי דעת קהל חרדים שיביעו סולידריות.

תמונות נדירות הגיעו ל'זופניק' מחתונת בתו של שמוליק ליטוב, סגן יו"ר ויו"ר עמית בוועדת חינוך וקהילה בקק"ל. תחילה היה זה ח"כ אורי מקלב שהצליח לרתק למכשירו את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני. בהמשך, נצפה סביב השולחן הרב טוביה לנדו, נכדו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו - שהגיע על אף 'ארץ הקודש' בשל היותו 'משפחה' - לצדם של חברי הכנסת משה גפני ויצחק פינדרוס, מנכ"ל החברה הכלכלית בני ברק שלמה פולק, מנהל האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים, פנחס ארליך, ומשה זלושינסקי מלשכת גפני. בצידי האולם ראינו את מוטי בבצ'יק בסוד שיח עם הרב יענקי קנייבסקי, שהצטרף בהמשך לשולחן הח"כים וגרר עמו את בבצ'יק לשיחה נדירה עם גפני.

'זופניק' לא הצליח להמריא לשווייץ ל'נאות דשא' ול"תיקון הניצוצות" כלשון החסידים, ויצא עם ילדיו לטיול בפארק העירוני בבני ברק, שם נתקל במחזה מפעים אשר זר לא יבין זאת.

בהרי דאבוס נצפה הבנש"ק הרב עזרא פרידלנדר, בן האדמו"ר מליסקא כשהוא מתקן ניצוצות בפסגות ההרים.

כשמחשבותיו משוטטות בים התורה, האדמו"ר מבראד נצפה ברגע של מנוחה ב'שעראן ספרינגס' שבארה"ב.

על יד עצי הדקל ברחוב עזרא בבני ברק, נצפה ר' חיים ולצר, מזקני חסידי ויז'ניץ מרכז, בנאות דשא כחום היום.

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ נצפה בנאות דשא עם בנו הרב שלום עוזר ועם משה אהרן שכטר, בשבילי אוסטריה.

רגע של ענווה נרשם השבוע בסיום שמחת בית לעלוב - קוזמיר בעיר בית שמש, כאשר האדמו"ר מלעלוב הבחין כי המונית של האדמו"ר מקוזמיר עדיין לא הגיעה, ומפני כבודו של האדמו"ר מקוזמיר, נשאר האדמו"ר מלעלוב לעמוד מחוץ לרכבו, עד שראה שהאדמו"ר השני נכנס לרכב שהזמין. תמונה אחת שווה אלף מילים.

הגה''צ ר' וואלף בער לרנר, ראש הדיינים של בעלזא במונטריאל, נצפה בנופש בקאנטרי וואל מארין בהרי מונטריאל.

הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בן האדמו"ר מדארג, נצפה בשיחה אישית עם הגאון 'הינוקא' בהיכל בית מדרשו בראשון לציון. ל'זופניק' נודע, שהרב רוזנפלד הנ"ל נוהג לפקוד בתיהם של גדולי המקובלים כשהוא מסתודד עמם בענייני קבלה והנהגה.

האדמו"ר מסאדיגורה לונדון נצפה בנאות דשא בעיר הנופש צרמאט שבשווייץ, שם אגב ציין 5 שנים להסתלקותו של אביו, האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' זי"ע.

הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, נצפה ברגע של מנוחה מול האגמים של שווייץ.

כך הגיב חבר בד"ץ 'העדה החרדית' הגאון רבי חיים אורי פריינד לנהג שצפר לו בשכונת הבוכרים בירושלים.

תיעודים מכ"א באב בחצה"ק בעלזא לא הצלחנו לקבל, לאחר שהדובר הלא רשמי של החסידות (שלא הצליח להתברג במערכת הפוליטית הבעלזאית בהוראה ישירה של הרה"צ מבעלזא), בחר לסנן את רשימת התפוצה שלו, מאינטרסים צרים, אך 'זופניק' הצליח לקבל תיעודים מכ"א באב בצילו של הרב שמעון וואלף קליין, משב"ק האדמו"ר, מתוועד עם חסידים בארה"ב, שם שהה לצורכי רפואה.

אגב, לעת עתה נודע ל'זופניק', שאותו "דובר" מנסה לשלוט על ה'מראות קודש' מהאדמו"ר, אך כנראה לא לעוד הרבה זמן כי בקרוב הרב אליקים שטארק יבין שצריך לטפל גם בזה - כי כמה אפשר לסנן אותו מכל התמונות?

מי שטורח בערב שבת יאכל בשבת: האדמו"ר מחוג חתם סופר, הנמנה על הפלג הקיצוני של הרבנים בבני ברק, נתקע השבוע עם רכבו בכביש 4 בהפגנות 'הפלג'.

מתעדכן ממרחקים: הרה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא, אשר שהה למנוחה בשבועות האחרונים בבני ברק, נצפה בשיחת טלפון מחוץ לשטיבלאך 'בית הלל'.

האדמו"ר מלעלוב בני ברק נצפה במעמד העלאת עשן כלשהו, בשיחה ברחובות העיר עם אחד ממקורביו.

הרבי מ'מבקשי השם' נצפה בתחנת האוטובוס בצפת, ממתין לרכב מרצדס עם 50 מקומות (מחברת 'אגד') שיקח אותו חזרה לבני ברק.

הרבי המיועד של לעלוב הר יונה, נצפה בתפילת שחרית יוקדת בשטיבלאך שע"י בית כנסת הגדול בבני ברק, כשהוא יושב כאחד האדם.

האדמו"ר מאופלע, המתנגד לתמונות, קיבל טלפון בהול של אחד מחסידיו באמצע רחוב רבי עקיבא, והוצרך לענות, כך הרוויח 'זופניק' תמונה מהרבי שבחר לא לצאת לנופש אלא להישאר סמוך למרכז החסידות.

אין גבול: נהג תמים, שקם בבוקר לעבודתו, נקלע בלא יודעין להפגנת 'הפלג'. המפגינים לא חסו עליו, ותלו על השמשה הקדמית כרזה ענקית, כך זה נראה כשהנהג הבחין בנעשה.

תלמידי ת"ת בעלזא לפני הכניסה למעונו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נצפו כשהם מתברכים תחילה מהטבח של סלבודקה הרב יוסף רוזנפלד, שהתחזה לפני כשנה לראש הישיבה, בתרגיל מבריק.

ובזמן שהרבי מקוזמיר חיפש דרך מבית שמש לבני ברק, האדמו"ר מלעלוב ירושלים נצפה בבני ברק ממתין לרכבו שיקח אותו לירושלים.

רגעי קדושה והתעלות נרשמו עת פצח המשפיע החסידי רבי נחמן בידרמן בריקוד אש קודש לפני הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר.

בין ההמונים שגדשו את אוהל המחאה שהקים ח"כ מאיר פרוש, נצפה הרב זאב הגר, נכדו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי. בתיעוד מהפגישה, נצפתה פחית קוקה-קולה קרה על השולחן, מה שעורר תהיות האם הח"כ שבר את הצום. עם זאת, אין ראיות חד-משמעיות לכך, וייתכן שהפחית הייתה שם למישהו אחר או לצורך אחר, ולראיה - מיקומה של הפחית בחלק של השולחן הרחוק מהח"כ השובת.

ברחובות בני ברק תפס 'זופניק' קבוצה של הודים עם טורבן לראשם כשהם מתקנים את ניצוצות עיר התורה בימי בין הזמנים.

בקעמפ של ישיבת 'וולפסון' נערכה השבוע תחרות נואמים - חברי ועדת השיפוט היו: חבר הכנסת לשעבר יצחק פינדרוס, שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' ואריה זיסמן עורך החדשות בעיתון 'יתד נאמן'.

אנשי התקשורת יעקב גרודקה ונתן משי מרדיו 'קול ברמה' והשדרן יהודה שוקרון מרדיו 'קול חי', בתפקיד השופטים בפאנל בקעמפ ישיבת 'יסודות'.

אמן החושים מני הולנדר נצפה בצילומים במסעדת 'מוטיס' בבני ברק, לכתבה ב'ערוץ 13' עם המגישה לינור אברג'יל.

( צילום: ישראל אבו )

איש יחסי הציבור ארי המניק מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר אירוע שהפיק ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: דניאל נפוסי )

איש התקשורת מנחם קולדצקי וסגן ראש עיריית מודיעין עילית נחום גיטלר, ביום כיף למתנדבי 'איחוד הצלה' ב'מיני ישראל', בהפקת נתי אוסטרי.

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' בברכה והתייעצות אצל 'הינוקא' - הגאון הרב שלמה יהודה בארי, שבירכם בחום: "תמשיכו לשמח את עם ישראל ולעשות חיל באהבת חינם".

בקבלת הקהל ראינו את יוסי צימט מבכירי לשכת ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, בהתרגשות רבה לאחר שקיבל תפוח מבורך מ'הינוקא'.

הזמר שמוליק סוכות התחדש השבוע ברכב חדש - אאודי Q4 איטרון בשווי מאות אלפי שקלים.

את הזמר יידל ורדיגר ראינו בתפילת שחרית בשדה התעופה באתונה בדרכו לישראל.

( צילום: ב.ק. )

במוצאי שבת אחרי הבדלה ברומניה, הבחין 'זופניק' בשיחה לבבית בין ענק הזמר אברהם פריד, לבין הקלידן החסידי צביקי לוין, שנפש במקום יחד עם רעייתו הטריה.

בדרך לסבב הופעות בארה"ב: ענק הזמר החסידי מוטי שטיינמץ, נצפה בנתב"ג יחד עם ידידו המוזיקאי רובי בנט.

הזמר אהרלה סאמט אוגר כוחות לשמח חתן וכלה, וממלא צלחת חמוצים ו'טחינה' כמנהג אנשי ירושלים, בחנות שווארמה ברחוב אמוראים בבית שמש.

הזמר נתנאל ישראל נצפה מתנדב במשמרת לילה באמבולנס מד"א.

( צילום: יוסי פרידמן )

'זופניק' שלא מרשה לעצמו לפספס את הקעמפים של הישיבות בבין הזמנים הגיע יחד עם ח"כ אורי מקלב לקעמפ של ישיבת וולפסון ושתה בצמא את דבריו של יו"ר הסיעה בכנסת ותפס את הבחורים מרותקים כאילו זה שיעור כללי.

שר הפנים לשעבר ח"כ משה ארבל נצפה עם ילדיו בשייט קיאקים ב'רפטינג נהר הירדן'.

ח"כ אוריאל בוסו והנגיד אייל משיח בסוד שיח, בבר מצווה לבנו של הרב ינון אמרוסי רב קהילת 'ספרא' בפתח תקווה, באולמי 'קסאנאדו' בעיר.

( צילום: שמואל גרג'י )

ח"כ אורי מקלב מייסד הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של המגזר החרדי, היו"ר רועי אסף ובכירי הרשות איטי זיכרמן ויהודה רפול בסיור מקצועי במשרדי 'מגן לחולה' של היועץ הרפואי הרב בנימין פישר.

( צילום: ארי קרויזר )

מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן בסיור עבודה בקבר רחל בעקבות השיפוצים במקום, יחד עם המנהל אייל עטיה.

ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג, סגנו וממלא מקומו שמעון גולדברג, חבר המועצה ישעיהו וייסמן וצבי פרנקל מנהל האירועים בעיר, הניפו בלונים בחיוך מאושר במהלך הפנינג לילדי העיר.

( צילום: לוי עמית )

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בביקור אצל שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרדה משה בן זקן.

( צילום: מיכאל בן אבו )

את שחר טל ראש המטה ברשות האוכלוסין וההגירה, ראינו השבוע מחדש תעודת זהות כאחד האדם בלשכת ירושלים.

הסופר משה ולדר בהרצאה חדשה ומרתקת על עולם הבינה המלאכותית בנופש לחרדים.

רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ וח"כ אורי מקלב, מאחלים מזל טוב בבר מצווה לבנו של פקח המגזר החרדי ב'אגד' בנצי לייזרוביץ'.

איש התקשורת דודי בן חמו נתפס השבוע בלחיצת יד לראש הממשלה בנימין נתניהו.

( צילום: חיים טויטו )

אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה' נצפה עם בני משפחתו בטיילת בטבריה.

הנגיד שמוליק הלפרין מציג את המהדורה החדשה של 'דף היומי משניות' 'עוז והדר', לאדמו"ר רבי יצחק מאיר מורגנשטרן.

המקובל הרב נתנאל שריקי בתפילה חרישית בקבר רבי אבהו האמורא בקיסריה.

בהמשך השבוע ראה 'זופניק' חגיגת יום הולדת 46 בהפתעה למקובל הרב נתנאל שריקי בהשתתפות בני משפחה ותלמידים.

( צילום וידאו: שירז יונה | הפקה: יעקב כהן ארזי )

את רב הסלבס מרדכי חסידים ואבי יפרח יועץ התקשורת של ח"כ יואב בן צור, ראינו קונים יין משובח לכבוד שבת אצל איש היין הירושלמי נתי אזרזר.

את היועץ הרפואי שימי גשייד מנכ"ל 'רחשי לב', ראינו בתפילה באוהל הרבי מחב"ד בניו יורק.

כונן מד"א האהוב בבני ברק ומעצב השיער של הסלבס מוטי ניסן, קיבל השבוע אופנוע חירום מתקדם תרומת 'הקרן לידידות'.

( צילום: אלירן אביטל )

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר מחזק ילדים מיוחדים בנופשון 'רפואה וחיים' יחד עם העסקן ברוך הימל.

מנכ״ל זק״א ת"א צבי חסיד מטפל באירוע של כבוד המת תוך כדי טיול עם משפחתו בצפון.

הרב משה שלזינגר נשיא ארגון 'פרי חיים' בהתייעצות בנוגע לזוגות מעוכבי ילדים, עם ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

השבוע תפס 'זופניק' את עשרות המתנדבות במחנה קיץ של "בלב אחד" כשהן מסופקות אחרי שבוע של נתינה לילדים המיוחדים. אשריהן!

רב הסלבס מרדכי חסידים ומתנדבי 'איחוד הצלה' מעניקים סיוע רפואי לרוכב אופנוע שנפצע בתאונת דרכים בירושלים.

רפ"ק ראובן כמיל רב מחוז דרום בביקור חיזוק לסוהרים בכלא 'קציעות' שבו כלואים מחבלי חמאס, יחד עם מפקד הכלא תת גונדר מנחם ביבס ורב הכלא יעקב אלקובי.

ברכת מזל טוב לאבי רפאלי מנהל משרד אגף ההלכה ב'איחוד הצלה' לרגל הולדת הבת.

הרב בן ציון נורדמן מרבני העיר חדרה, בסידור חופה וקידושין בחתונת השחקן אדם גבאי ואלזה קופרמן דוברת בית החולים 'איכילוב', בתיעוד שהגיע ל'זופניק' נראה אב החתן השחקן ששון גבאי מכובד בברכות.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: