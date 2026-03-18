המדריך המלא: כך תסתפרו בבית לכבוד פסח, סודות הקפיצה היומית בחבל והפלא מעולם החי • צפו

משה מנס בתוכנית יומית שסוגרת לכם את הפינות לקראת פסח: איך תספרו את הילדים לבד בבית? כל הידע המקצועי וההלכתי |  למה כדאי לכם להתחיל לקפוץ בחבל כבר היום ואיך תעשו תעלולים, ומה בקע במדגרה הביתית? | צפו בתוכנית (דבר ראשון)

בימים שבהם כולנו מחפשים פתרונות יצירתיים לשהות בבית, ועם הלחץ של ערב פסח שתופס תאוצה, מגיש "כיכר השבת" משה מנס מארח בתוכניתו "דבר ראשון אנחנו" מומחים שמוכיחים שאפשר לעשות הכל מהסלון הביתי - מתספורת מקצועית לילדים ועד לספורט בינלאומי בתוך הממ"ד.

שלב אחרי שלב, איך תסתפרו ותספרו לבד בבית

הספר נתי מלייב (נתי הספר, רבא 2 רמה ד1), מהשמות המוכרים בבית שמש, הגיע לאולפן כדי להפיג את החשש של ההורים מהמכונה. "היום תספורת עולה 60-70 שקלים, להורה עם הרבה ילדים זו הוצאה משמעותית", הוא מסביר.

הטיפים של נתי לתספורת מוצלחת:

  • הפטנט נגד הגירודים: אין לכם סינר מקצועי? קחו שקית זבל, גזרו חור לראש והלבישו על הילד. זה ימנע מהשיער הקצוץ להיכנס לבגדים ולגרום לילד לזוז באי-נוחות.
  • המספרים שצריך להכיר: ברוב המכונות, מספר 3 המוכר הוא למעשה 9 מ"מ. נתי ממליץ להתחיל תמיד עם המספר הגבוה יותר כדי לא לעשות טעויות שאי אפשר לתקן.
  • הסוד לפוני מושלם: הרטיבו את השיער. מים נותנים שליטה מקסימלית. השתמשו במסרק כחוצץ וגזרו בקו ישר מעל האצבע.

שימו לב - הזווית ההלכתית: נתי מדגיש כי באזור "פאת הראש" (מעל האוזן) יש להיזהר מאוד עם מכונות הפיניש שמגלחות קרוב לעור (0-0). הפתרון? להשתמש במספריים בלבד באזורים אלו כדי להימנע מחשש השחתה.

לא רק לילדות: הספורט שישנה לכם את הלב והמוח

אם חשבתם שקפיצה בחבל שייכת רק לחצר בית הספר, אורי פוזניאנסקי (JumpTLV), קופץ מקצועי המייצג את ישראל בתחרויות עולמיות, הגיע כדי לשבור את הסטיגמה.

למה כדאי לכם לקנות חבל ב-70 שקל?

  1. יעילות מקסימלית: קפיצה בחבל שורפת קלוריות ומשפרת כושר אירובי יותר מאשר ריצה, בזמן קצר בהרבה.
  2. בריאות המוח: העבודה על הקואורדינציה שומרת על הריכוז ועל המבנה הקוגניטיבי – קריטי גם למבוגרים שבינינו.
  3. נוגד דיכאון טבעי: הקפיצה משחררת אנדורפינים שמעלים חיוך באופן מיידי.

הטיפ של אורי: אל תתחילו מסיבי. "ביום הראשון תקפצו רק שתי דקות. השרירים שלכם לא רגילים לתנועה הזו, וחשוב לעשות זאת בהדרגה על קצות האצבעות".

התחדשות באולפן: אפרוחים ופניני תורה

בפינה האישית, שיתף משה מנס ברגעים מרגשים של התחדשות - אפרוחים קטנים שבקעו במדגרה הביתית שלו ממש מול המצלמות, תזכורת חיה לאביב שבפתח ולכוחות החיים המפתיעים בכל פעם מחדש.

לסיום, כבכל יום, הובאה פנינת , שמחברת את כל העשייה היומיומית אל העוגן האמיתי שלנו – לימוד התורה. מקווים שתהנו.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

אני מספר את עצמי עם מכונה בבית, מול המראה (מעל הכיור) כבר שנים. אף פעם לא הסתבכתי וזה יוצא בדיוק כמו אצל ספר. אין לי מושג למה טוענים שזה מסובך. (רק בפס מאחורה אני מבקש ממישהו שיעשה לי, כדי שיצא ישר, אבל זה עניין של חצי דקה, ופחות או יותר כל אחד ידע לעשות לכם את הפס אם תסבירו להם איך)
אני לא ספר
אחלה תוכנית, אפשר לבוא לראות את האפרוחים?
מרדכי ינובסקי

