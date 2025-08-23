השמש הקופחת של עמק הירדן מכה בחזית הבית במבואות יריחו, אבל הרב נתן שלו לא מתרשם. הוא יושב בסלון הצנוע שלו, משקיף מחלונו במערות החצובות בסלע מולו - אותן מערות שאליהן ברחו המרגלים לפני אלפיים שנה - ומסביר לי וליוסי סרגובסקי מדוע הוא לא זז מכאן.

"אנשים עם הרבה אהבה הפריחו את השממה", הוא אומר ברגש. "אם לא היינו פה, יריחו הערבית הייתה מגיעה לכאן".

במבואות יריחו ישנו בית כנסת אחד, בו מתפללים יהודים מכל העדות כל אחד בנוסח שלו. "הישוב כאן התחיל עם קומץ של משפחות, ותנאים מאוד קשים, והביחד של הקהילה חשוב לנו יותר מהכל, לכן אנחנו נשארים ביחד גם בבית הכנסת".

"אנחנו לא מוותרים על יריחו", הרב נתן שלו אומר בנחישות שלא משאירה מקום לספק.

הרב זוכר היטב את היום שבו הכריזו על הסדרת הישוב. "ביום ההוא", הוא מספר בעיניים זוהרות, "נתניהו הגיע לישוב והתחמק ממאבטחיו כדי לראות את אמת המים ההורדנית". זה היה רגע סמלי - ראש הממשלה שבורח לרגע מהפרוטוקול הרשמי כדי לראות במו עיניו את המקורות שהחיו בעבר את יהודי יריחו.

במהלך השיחה המרגשת עולה נושא נוסף - הקמתה של עיר חרדית בעתיד הלא רחוק באזור. זה חלק מהחזון הגדול יותר של פיתוח האזור והחזרת החיים היהודיים לעמק.

אבל השיחה מקבלת תפנית מעניינת כשסרגובסקי שואל את השאלה: "האם אתה מפחד לגור פה?".

תשובת הרב נתן שלו מפתיעה ומאירת עיניים: "אני עובר בשכונת מאה שערים ורואה ערבים שעובדים בשכונה ומפחד יותר מהערבים שם מהערבים השכנים שלי ביריחו". הוא מסביר בחיוך ובבדיחותא תופעה ישראלית מוכרת: "בארץ מקובל לפחד מהערבים 'של השכנים' ולערבים 'שלנו' אנו מתרגלים. כל אחד מפתח ביטחון בסביבת החיים שלו'".

זוהי תובנה חדה על הפסיכולוגיה הישראלית - רגש הפחד לא אובייקטיבי - הוא מתעורר במקומות שאנו לא מרגישים בהם בבית.

הרב נתן שלו סוגר את השיחה במשפט שמסכם את השקפת עולמו: "הערבים צריכים לפחד ולא יהודים בכל מקום".

