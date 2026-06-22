לאחר ששב ממסע חיזוק בתפוצות, מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית, התייחס בשיעורו הקבוע במדרשיית 'פסגות' בפתח תקווה, לאלימות המזוויעה של המשטרה, בהפגנה בסוף השבוע בכביש 4, והביע מחאה כואבת.

"אני חייב לדבר על זה", פתח הרב יגאל כהן את דבריו הכואבים, "על המכות האלה שהיה שם עם השוטרים. אני חייב, שלא יגידו שכביכול אנחנו שותקים".

הרב הבהיר: "אני לא בעד הפגנות, אנחנו לא בעד הפגנות ולא בעד דברים כאלה, אבל אני הייתי רוצה להציע לשוטרים האלה שעשו את זה, שיחזרו בתשובה".

הרב הוסיף ואמר כי "אני אוהב את השוטרים, השוטרים עושים עבודת קודש. המשנה במסכת אבות אומרת, 'אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו', השוטרים עושים עבודת קודש. שוטרים, בכל מדינה בעולם, שוטר שעומד על המשמר ושומר על הסדר, שומר על הגנבים ושומר על הפושעים ועל הרוצחים, הוא עושה עבודת קודש, ואני מאוד מאוד אוהב אותם ומעריך אותם, הם יומם ולילה עושים עבודת קודש".

בשלב זה, הרב עבר להביע את כאבו ומחאתו על האלימות הקשה: "אבל מה שראיתי שם זה איבדו צלם אנוש. זה לא משנה, זה לא משנה אם הילד הזה לא בסדר, הבחור הזה לא בסדר. הוא בן תורה והוא נלחם בסך הכל על עקרונות של יהדות ותורה, מה הם מבקשים? מבקשים ללמוד תורה, לא מבקשים שום דבר אחר.

"אבל כזאת אכזריות, כזאת ברוטליות, כזאת התנהגות. אני, אתה יודע על מי אני מרחם? הילדים האלה שקיבלו את המכות, השם יתברך ירפא אותם וייתן להם את מה שהם ביקשו. וייתן להם, בעזרת השם...".