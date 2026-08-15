בימי הבעל שם טוב הקדוש חי יהודי שהיה תלמיד חכם עצום ושקדן בתורה, אך עני מרוד שלא היה לו במה להחיות את נפשו. אשתו הייתה צדיקה ובעלת ביטחון בה', והיא מצדה צמצמה וחסכה כל שביכולתה כדי שבעלה יוכל לשקוד על התורה ולעשות נחת רוח לבורא.

אולם, כשהגיע הזמן לחתן את בנותיהם, הגיעה המצוקה לשיאה ולא נותר בביתם אפילו שקל אחד. אמרה לו אשתו: "בעלי, עשה איזה השתדלות, משהו." כששאל אותה מה יוכל לעשות, השיבה: "שמעתי שיש בעל שם טוב בעולם וברכותיו פועלות ישועות. אולי תיסע אליו? אף על פי שאינך רגיל להרכין ראשך בפני תלמידי חכמים שכן אתה בעצמך גדול, הגיע הזמן."

שמע הבעל לעצת אשתו ונסע אל הבעל שם טוב הקדוש. כשבא לפניו, אמר לו הבעל שם טוב: "אם אתה זקוק לפרנסה, סע לעיר קוזמיר. יש שם אדם פלוני אלמוני המתעסק במלאכה פלונית; תלך אליו והכול יסתדר."

המסע לקוזמיר והחיפוש

האיש יצא לדרך ארוכה ורצופת טלטולים, עבר מכפר לכפר ומעיירה לעיירה עד שהגיע לקוזמיר. הוא פנה להכנסת אורחים ושאל: "האם אתם מכירים אדם פלוני המתעסק במלאכה זו?" אך המקומיים השיבו שאינם מכירים אדם כזה או מלאכה כזו כלל. הוא פנה לבית המדרש ושאל גם שם, אך נענה בשלילה מוחלטת.

אף על פי שהתאכזב קשות לאחר שנועז והאמין, אמר בליבו: "כבר הגעתי לכאן, אמשיך לשאול." הוא הפך את העיר בחיפושיו עד שהדבר התפרסם.

אז פנו אליו זקני העיר ושאלו: "האם אתה מחפש את פלוני?"

השיב: "כן, בדיוק."

אמרו לו הזקנים: "אל תזכיר את שמו! הוא נפטר לפני שישים שנה, והיה רשע מרושע, רודף יהודים, שלא הייתה עבירה אחת שלא עבר. איש מכוער עם מעשים מכוערים."

התלמיד החכם הזדעזע מעמקי נשמתו ותמה כיצד שלח אותו הבעל שם טוב לחפש אדם כזה. הוא הוסיף לשאול זקנים נוספים, אך כולם השיבו לו את אותו הדבר.

הגילוי והתיקון

חזר האיש בפחי נפש למז'יבוז' ובא לפני הבעל שם טוב: "כבודו, למה שלחת אותי? הרי אותו אדם נפטר לפני שישים שנה!"

אמר לו הבעל שם טוב: "שב. האם אתה מאמין בגלגולי נשמות?"

השיב: "בוודאי."

אמר לו הבעל שם טוב: "דע לך שלפני שישים שנה, אתה הוא שהיית אותו איש פלוני בעל אותה מלאכה! עכשיו שמעת במו אוזניך מה היו מעשיך באותו גלגול. באת לעולם הזה שוב בגלגול כדי לתקן את מעשיך, וברוך ה' עכשיו אתה מתקן אותם כשאתה עוסק בתורה ודבוק בה'. ומה אתה מבקש, שיהיו לך גם חיי תענוגות? הרי באת לכאן כדי לכפר על עוונותיך!"

כששמע זאת התלמיד החכם, אמר לבעל שם טוב: "אם כן, יורני רבי מה עוד עליי לעשות כדי לתקן את גלגולי הקודם ואת עוונותיי שחטאתי בעבר." הבעל שם טוב נתן לו תיקון לנפשו, והוא הפך לתלמיד צמוד בדרכו.