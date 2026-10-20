במעון הקודש; ראשי הישיבות האמריקאים בביקור אצל האדמו"ר מצאנז

ביקור נרגש ערכו משלחת מכובדת של ראשי ישיבות ורבנים בולטים מארצות הברית, במעונו של האדמו"ר מצאנז.

חברי המשלחת: הגאון רבי אליהו ברודני, ראש ישיבת מיר בברוקלין וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב; הגאון רבי יעקב בנדר, ראש ישיבת 'דרכי תורה' בפאר-רוקאווי; והגאון רבי אליעזר הרצקא, מרבני בתי המדרש החשובים בלייקווד.

במהלך ביקור, שנשאה אופי התחזקותי עמוק, הרחיב האדמו"ר בשיחה נלהבת על גודל הזכות והחובה העליונה של עניין "מוציא יקר מזולל", להציל ולקרב כל נפש ישראל. האדמו"ר עמד על חשיבות ההתעסקות בפעולות הקדושות הללו, והדגיש כמה עוד ניתן לפעול ולהפעיל כדי לקרב לבבות יהודים לאביהם שבשמים בתקופה מאתגרת זו.

חברי המשלחת שיתפו את האדמו"ר במקרים מטלטלים ומרגשים מעבודתם בשטח, וסיפרו על ילדים ובני נוער המגיעים מבתים חילונים לגמרי, שכל רצונם ומאוויים הטהור הוא לזכות להתקרב ליראת שמים אמיתית ולהיצמד לדרכי התורה. הסיפורים הותירו הרושם עז על הנוכחים.

לקראת סיום הביקור הנרגש, האציל האדמו"ר ברכת קודשו לכלל חברי המשלחת על פעילותם הקדושה, וקם ללוותם עד לרחובה של עיר, שם נפרד מעמם לשלום.