 דלג לתוכן הראשי
מוציא יקר מזולל

במעון הקודש; ראשי הישיבות האמריקאים בביקור אצל האדמו"ר מצאנז

ביקור נרגש ערכו משלחת מכובדת של ראשי ישיבות ורבנים בולטים מארצות הברית, במעונו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה | במהלך הביקור הרחיבו הרבנים אודות העניין של קירוב לבבות לאביהם שבשמים | בסיום הביקור ליווה האדמו"ר את המשלחת עד לרחובה של עיר (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור נרגש ערכו משלחת מכובדת של ראשי ישיבות ורבנים בולטים מארצות הברית, במעונו של האדמו"ר מצאנז.

חברי המשלחת: הגאון רבי אליהו ברודני, ראש ישיבת מיר בברוקלין וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב; הגאון רבי יעקב בנדר, ראש ישיבת 'דרכי תורה' בפאר-רוקאווי; והגאון רבי אליעזר הרצקא, מרבני בתי המדרש החשובים בלייקווד.

במהלך ביקור, שנשאה אופי התחזקותי עמוק, הרחיב האדמו"ר בשיחה נלהבת על גודל הזכות והחובה העליונה של עניין "מוציא יקר מזולל", להציל ולקרב כל נפש ישראל. האדמו"ר עמד על חשיבות ההתעסקות בפעולות הקדושות הללו, והדגיש כמה עוד ניתן לפעול ולהפעיל כדי לקרב לבבות יהודים לאביהם שבשמים בתקופה מאתגרת זו.

חברי המשלחת שיתפו את האדמו"ר במקרים מטלטלים ומרגשים מעבודתם בשטח, וסיפרו על ילדים ובני נוער המגיעים מבתים חילונים לגמרי, שכל רצונם ומאוויים הטהור הוא לזכות להתקרב ליראת שמים אמיתית ולהיצמד לדרכי התורה. הסיפורים הותירו הרושם עז על הנוכחים.

לקראת סיום הביקור הנרגש, האציל האדמו"ר ברכת קודשו לכלל חברי המשלחת על פעילותם הקדושה, וקם ללוותם עד לרחובה של עיר, שם נפרד מעמם לשלום.

משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)
משלחת ראשי הישיבות אצל האדמו"ר מצאנז (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

האדמו"ר מצאנזנתניהראשי ישיבותמשלחת

עוד בחסידים ואנ"ש

בטוב טעם

|

התרגשות בחסידות

|

צפו בגלריה

|

ברוך הבא

|

בראשות האדמו"ר

|

המאבק על הקול החרדי

||
2

שמחה של מצווה

||
2

כחבר המקהלה

|

אורח רום מעלה

||
3

ביום ירידת השפע

|

דַּע לִפְנֵי מִי אַתָּה עוֹמֵד

||
7

צפו בגלריה

||
7

לשמירה, ברכה והצלחה

|

במעמד האדמו"ר מדושינסקיא

|

בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן

|

נָגִיל וְנָשִׂישׁ

|

נצר קודש הילולים

||
2

בפתיחת הזמן | תיעוד

||
9

במקום מנדטים – לבבות

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר