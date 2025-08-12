הורים יקרים, שלום וברכה.

תחשבו על זה, בנקודת המפגש הזו, בינינו לבין הילדים הקטנים יותר בבית, יש לנו איזה ילד בן 17-16 ויש לנו את הילד בן 13 וחצי - 14 שעכשיו עשה בר מצווה.

תמיד יש לנו בראש מה קורה, הוא מסתכל עליו, הוא רואה אותו, הוא לא קם לתפילה. נוצר איזה משהו מסוים, 'כאילו, לא טוב לי, לא טוב לי, זה הורס לי את כל התוכנית, לא טוב לי'.

תעצרו שנייה, בואו נחשוב על רעיון. ישר כשהוא מגיע מהישיבה לבין הזמנים, אחרי הקבלה שדיברנו, שצריך לקבל אותו בצורה יפה, אפשר להכניס באחת השיחות שיהיו לנו איתו - את הדוגמה האישית שיש לו כלפי הילדים.

לא ממקום של חובה ועול, אלא ממקום של כבוד. מסתכלים עליך, אתה דוגמה. תחשוב שבעתיד יתייעצו איתך. אחותך תגיע לפגישות? מי, מי ידבר איתה בדיוק? אתה. אתה מהמקום הישיבתי שלך. אתה דוגמה אישית.

משם, בצורה שלנו, בשפה שלנו, נוכל למקם אותו בצורה מאוד מאוד בריאה ומאוד מאוד נכונה, בתוך נקודות המפגש בבין הזמנים, והוא ידע לדעת את החובות שלו מתוך כבוד והערכה אליו. בהצלחה לכולנו.

הפינות הקודמות: