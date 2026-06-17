בהשראת נוקיה: הפלאפון החדש שמבטיח לכם להיגמל מהסמארטפון

המכשיר של קומודור ( צילום: Commodore )

מותג המחשבים האגדי קומודור, שהיה מזוהה עם מהפכת המחשוב הביתי בשנות ה־80, מנסה כעת להתמודד עם אחת הבעיות הגדולות של העידן הדיגיטלי: התמכרות לסמארטפונים. החברה חשפה השבוע את ה־Callback 8020 - טלפון מתקפל בעיצוב נוסטלגי, שמטרתו להחזיר למשתמשים שליטה על הזמן והקשב שלהם.

"דיגיטל דיטוקס" - אבל לא טלפון טיפש בניגוד לטלפונים "טיפשים" שמוותרים לחלוטין על אפליקציות מודרניות, ה־Callback 8020 מציע גישה מאוזנת יותר. המכשיר פועל על מערכת ההפעלה Sailfish OS - מערכת מבוססת לינוקס שפותחה בפינלנד - עם תמיכה באפליקציות אנדרואיד. עם זאת, קומודור הגבילה באופן מכוון את היכולות: דפדפנים, רשתות חברתיות ואפליקציות מייל חסומים ברמת המערכת באמצעות טכנולוגיה ייעודית. המשתמשים יכולים עדיין להשתמש בשירותים חיוניים כמו וואטסאפ, אובר וספוטיפיי, אך אפליקציות שנתפסות כמסיחות דעת אינן זמינות. שוקל 0.3 גרם וחומק מכל מכ"ם: סוכן החרש של סין דני שפיץ | 08:41 למרות זאת, החברה מודה כי משתמשים מתקדמים יוכלו לעקוף חלק מהמגבלות באמצעות התקנת קבצי APK באופן ידני, אך מדגישה כי המכשיר "נועד בראש ובראשונה לשימוש מודע ורגוע יותר".

הפלאפון של קומודור ( צילום: יצרן )

עיצוב רטרו, מפרט מודרני

הטלפון החדש שואב השראה מעיצובי נוקיה הקלאסיים של תחילת שנות ה־2000: מכשיר מתקפל עם מקלדת T9 ומסך מגע בגודל 3.25 אינץ'. המסך החיצוני מציג מידע בסיסי בלבד כמו שעה, תאריך וסוללה, ללא התראות.

מתחת למעטפת הנוסטלגית מסתתר חומרה עדכנית: מעבד MediaTek Helio G81, זיכרון RAM של 4 גיגה-בייט, אחסון פנימי של 64 גיגה-בייט עם אפשרות הרחבה, מצלמת 48 מגה-פיקסל מבית סוני, שקע אוזניות 3.5 מ"מ ואפילו אנטנת רדיו FM. המכשיר תומך ברשתות LTE בלבד, ללא 5G.

ה־Callback 8020 יוצע בחמישה צבעים, כולל מהדורה שקופה מיוחדת ומהדורת "Founders" מוזהבת. המחיר מתחיל ב־499 דולר, כאשר ההזמנות המוקדמות ייפתחו ב־30 ביוני, והאספקה צפויה ברבעון הרביעי של 2026.

מהקומודור 64 לטלפון של עידן הדיגיטל

מאחורי המהלך עומד כריסטיאן סימפסון, יוצר תוכן בתחום הרטרו הידוע בשם Peri Fractic, שרכש את נכסי המותג קומודור בשנת 2025. לאחר הצלחה יחסית עם שחזור של מחשב ה־Commodore 64 שנמכרה בעשרות אלפי יחידות, זהו המוצר המקורי הראשון של החברה בגלגולה החדש.

לדברי החברה, מדובר בצעד ראשון ביצירת קו מוצרים שמקדם תפיסה שונה של טכנולוגיה: "טכנולוגיה אמורה לשרת אותנו - לא לשלוט בנו".

האם צרכנים באמת מוכנים לוותר על הפיתוי האינסופי של הסמארטפון לטובת חוויה מוגבלת יותר? התשובה שתתגלה לאחר שיווק המכשיר עשויה להגדיר את עתידו של אחד המותגים האייקוניים בעולם הטכנולוגיה.