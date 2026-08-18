מחקר של אוניברסיטת מישיגן, שפורסם בכתב העת המדעי Nature Food, בחן יותר מ־5,800 מזונות וניסה להעריך את השפעתם על מספר דקות החיים הבריאים של האדם. לפי החישוב, אכילת נקניקייה עשויה להיות קשורה לאובדן של כ־36 דקות חיים בריאים, בעוד שמנת אגוזים עשויה להוסיף כ־26 דקות.

לצורך המחקר פיתחו החוקרים מדד תזונתי המבוסס על 15 גורמי סיכון תזונתיים ועל נתוני תחלואה ותמותה. מזונות שקיבלו ציון חיובי נקשרו לתוספת של דקות חיים בריאים, בעוד שציון שלילי סימן השפעה בריאותית מזיקה. החוקרים הדגישו כי מדובר בהערכה סטטיסטית ולא בכך שכל נקניקייה "מורידה" בפועל 36 דקות מחייו של מי שאוכל אותה.

בין המזונות שהחוקרים המליצו להפחית נמצאים בעיקר בשר מעובד, בשר בקר, ובשר כבש. ברשימת המזונות המומלצים יותר נמצאים פירות, ירקות הגדלים בשדה, קטניות, אגוזים ודגנים מלאים. החוקרים הזכירו גם ירקות הגדלים בחממות כבעלי השפעה סביבתית גבוהה יחסית.

המחקר מצא כי החלפת 10% בלבד מצריכת הקלוריות היומית שמקורה בבשר בקר ובבשר מעובד בתערובת של פירות, ירקות, אגוזים, או קטניות, עשויה להיות קשורה לתוספת של כ־48 דקות חיים בריאים ביום.

"הממצאים שלנו מראים ששינויים קטנים וממוקדים הם אסטרטגיה אפשרית ועוצמתית להשגת יתרונות משמעותיים לבריאות ולסביבה, בלי צורך בשינויים דרמטיים בתזונה", אמר פרופ' אוליבייה ז'ולייה, המחבר הבכיר של המחקר.