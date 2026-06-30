סוללות נתרן: ענקית ההשקעות מזהה מהפכה עולמית על בסיס מלח

בזמן שהעולם ממשיך לחפש פתרונות אנרגיה זולים, זמינים וברי קיימא, במורגן סטנלי מסמנים מועמד מפתיע להוביל את המהפכה הבאה: מלח. או ליתר דיוק - נתרן, שמסתמן כבסיס לדור חדש של סוללות שעשוי לשנות את כללי המשחק בתעשיית האנרגיה.

בדוח שפורסם לאחרונה, מעריכים אנליסטים בבנק כי סוללות נתרן-יון צפויות לזנק מנתח שוק זניח של כ-2% בלבד בשנת 2027 לכ-20% עד 2030, ועד 37% עד 2035. המשמעות: מעבר מהיר מטכנולוגיה ניסיונית לתעשייה גלובלית בקנה מידה עצום.

היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בצמיחה הזו מוערך בכ-800 מיליארד דולר עד אמצע העשור הבא. לפי מורגן סטנלי, לא מדובר עוד בפתרון נישתי, אלא בגל השקעות רחב שצפוי לעצב מחדש את שוק האנרגיה העולמי.

אחת הסיבות המרכזיות לעניין הגובר בטכנולוגיה היא העלות: סוללות נתרן זולות בכ-30% עד 40% מסוללות ליתיום-ברזל-פוספט (LFP), הנחשבות כיום לסטנדרט בתעשייה. בנוסף, הן מציגות ביצועים עדיפים בתנאי קור קיצוניים - יתרון משמעותי עבור פרויקטים של אנרגיה מתחדשת באזורים צפוניים, שבהם סוללות ליתיום מאבדות עד מחצית מהקיבולת שלהן.

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גם תעשיית הרכב מתחילה להיערך לשינוי. מורגן סטנלי מזהה את ג’נרל מוטורס כאחת החלוצות בתחום, לאחר שהחברה הודיעה על שיתוף פעולה עם הסטארט-אפ האמריקאי Peak Energy לפיתוח תאי נתרן-יון מתקדמים לאחסון אנרגיה בקנה מידה גדול. הייצור המסחרי צפוי להתחיל סביב 2028, כאשר GM מחזיקה בזכויות ייצור בלעדיות בארה״ב.

לדברי הנהלת החברה, הדור הבא של הסוללות עשוי אף לעקוף בעתיד את ביצועי טכנולוגיות הליתיום הקיימות. ב-Peak Energy טוענים כי המערכות החדשות, המבוססות על קירור פסיבי, עשויות להוזיל את עלויות האחסון בכ-20% נוספים.

במקביל, יצרניות סיניות כמו CATL ו-BYD כבר החלו בייצור סדרתי של סוללות נתרן, ואף משלבות אותן בכלי רכב קומפקטיים הנעים על הכבישים כיום.

במורגן סטנלי מעריכים כי המעבר לנתרן יוביל גם לשינויים מבניים בתעשייה: חברות קטנות המתחרות בעיקר על מחיר עשויות להידחק החוצה, בעוד שחקניות גדולות יחזקו את שליטתן. בנוסף, המעבר עשוי להפחית את הביקוש העולמי לנחושת בכ-200 אלף טון - נתון שעשוי להשפיע על שוקי הסחורות.

לצד זאת, חברות אחרות בוחרות להישאר עם טכנולוגיות מוכרות. פורד, למשל, ממשיכה להתמקד בפתרונות אחסון מבוססי ליתיום במסגרת חטיבת Ford Energy.

כך או כך, אם התחזיות יתממשו - ייתכן שבעשורים הקרובים מלח פשוט יהפוך לאחד המשאבים האסטרטגיים החשובים בעולם, ויעמוד בלב מהפכת האנרגיה הבאה.