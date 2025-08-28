זופניק בכיכר | כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': בשקט בשקט, מתחת לרדאר של מדורי הרכילות והברנז'ה, באחד הירחונים החודשיים החליפו את העורכים והירחון ממשיך לצאת לאור כאילו אין דרמה.

( צילום: אייל עטיה )

הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי ורעייתו הרבנית לאה קולדצקי - בתו של מרן שר התורה זצ"ל, טסו למסע חיזוק בחו"ל ונצפו עוברים דרך 'טרמינל פתאל' בנתב"ג.

"אמן", מלמל לפתע פרשן 'כיכר' ישי כהן באולפני 'חדשות 12' במהלך פרשנות על שאיפתו של יוסי כהן לכבוש את ראשות הממשלה, והמגיש עופר חדד מיהר להסביר לצופים כי הוא בירך לפני ששתה.

( צילום: באדיבות חדשות 12 )

את הדיון הסוער במהלך הפאנל ב'אולפן ליל שישי', ניצל חנני ברייטקופף שלנו כדי לשרבט ציור, כמדי שבוע. בקרוב: תחרות נושאת פרסים שבה יתבקשו הגולשים לזהות את מי הוא צייר. ספויילר: לא תצליחו (:

האברך הגאון הרב איצלה כץ (קצבורג), נצפה השבוע לבוש במגבעת חסידית במסגרת עבודתו על 'מעייריב' במשרדי 'כיכר השבת', כמובן לאחר שעות הכולל. הופעתו זו במגבעת חסידית עוררה סקרנות ושאלות האם מדובר בשינוי חיצוני בלבד או בסימן למהלך רוחני עמוק יותר והתקרבות לעולם החסידות.

במהלך יום גיבוש למתנדבי זק"א שנערך ברעננה תפס 'זופניק' את איצל'ה כץ ויוסי עבדו מפרקים צלחת של קינוחים כאחד המתנדבים.

בעיצומו של יום הצילומים על תוכנית תשובה חדשה ל'זמן אלול', תפסנו את המגיש יוסי עבדו תופס תנומה על אחת הספות באולפני 'כיכר'.

( צילום: נריה סעדיה )

איש החסד שי גראוכר שהגיע עם שורדת השבי אגם ברגר לביקור חיזוק אצל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מברך את איש התקשורת איציק אוחנה: "הוא מוסר נפש, יש לו חלק גדול בפעילות החסד שלנו, בלעדיו חלק גדול לא היה".

מראה של כבוד, הכנעה ואחדות נצפה השבוע, כאשר הרבי ממעז'בוז הגיע לניחום אבלים אצל האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל. הרבי ממעז'בוז נצפה כשהוא יושב על הרצפה, לצד האדמו"ר שישב על כיסא אבלים. הוא רכן אל האדמו"ר, ולחש באוזנו דבר סוד. המעשה, ששיקף הכנעה אמיתית וכבוד עמוק כלפי האדמו"ר המתאבל, ריגש את כל הנוכחים במקום.

אם פספסתם את הדרמה הגדולה - כך היה נראה רגע הכתרת כל האחים לבית קרעטשניף סיגעט כ'ממשיכים'.

( צילום: שיא לייב )

בתחנת דלק בירושלים תפסנו את האדמו"רים מפינסק קרלין וביאלא בית שמש, בשיחה תורנית כחום היום.

כאחד האדם: הרה"צ רבי שמעלקא רוזנבוים מנדבורנה, נצפה מושך כסף מכספומט מקומי בבני ברק, ללא גינוני כבוד וגבאים.

בשמחת בר המצווה בסערט ויז'ניץ השבוע, הבחין 'זופניק' בחביבות יתירה שהקרין האדמו"ר לסגן ר"ע ב"ב יהושע מנדל, שכיבד והגיע לבוש בבגדי שבת כיאה לשמחת בית צדיקי ויז'ניץ.

העיתונאי אריה ארליך מ'משפחה' נצפה תוקע בשופר בסיום תפילת שחרית של ראש חודש אלול, כשהוא אחוז בדבקות ובהתעוררות רוחנית עמוקה. עדים למעמד מספרים ל'זופניק' על אווירה מיוחדת ששררה במקום, כאשר התקיעה נשמעה בעוצמה חודרת לבבות, ונדמה כי ברגע הזה, ארליך שילב עיתונאות עם רוח.

אמן החושים מני הולנדר נצפה משחק עם אחיותיו בפארק בחולון.

כוכב הרשת דודי קפלר בסוד שיח עם ראש העיר אלעד יהודה בוטבול, במופע סיום בין הזמנים בעיר.

( צילום: יאיר פליישמן )

את הצלם יעקב כהן ראינו עושה את מלאכת הצילום בנאמנות, באירוע בירושלים.

הרב אור זיו שליח חב"ד בשכונת קטמון בירושלים, מזכה בתקיעת שופר את יונתן אוריך יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, חדי עין יבחינו בזקן החב"דניק שגידל אוריך.

הזמרים מוטי שטיינמץ ויעקב שוואקי, בסוד שיח מוזיקלי במהלך חופה יוקרתית במנהטן.

את המוזיקאים יידל וורדיגר, יצחק בן ארזה ושמחה אברמצ'יק ראינו בסוד שיח מוזיקלי, רגע לפני אירוע פרטי.

בהמשך השבוע ראינו את הזמר יידל ורדיגר מקבל חולצות ציצית בתפירה אישית מ'איש הציציות' יחזקאל הלפרין.

את הזמר רולי דיקמן והמפיק לייבי שצ'רנסקי, ראינו בתפקיד הגרלימנים, במפגש סיום קורס חובשים של ארגון 'הצלה'.

( צילום: שמעון מלכה )

נשיא המדינה יצחק הרצוג באמירת סליחות עם התלמידים בתלמוד תורה 'משנת יהודה', במסגרת סיור פתיחת שנת הלימודים החרדית בעיר ביתר עילית.

ומי שדאג לתעד את הביקור המיוחד של נשיא המדינה היה דובר העירייה המסור שלומי זייבלד, שחבק בת לפני כשלושה שבועות.

ח"כ אוריאל בוסו בסוד שיח עם הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בהכנסת ספר תורה של גיסו ליאור גבאי יו"ר 'נאות מרגלית'.

( צילום: שלומי כהן )

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב עם יו"ר 'יד ושם' דני דיין והרב מרדכי נויגרשל בסיור שנערך במקום לרכזי הרשות החרדית.

ח"כ יעקב מרגי מש"ס נצפה בתפילה נרגשת בציון 'הבבא סאלי' בנתיבות.

( צילום: ראובן סגרון )

ואילו את ח"כ משה אבוטבול מש"ס ראינו בתפילת ראש חודש 'אלול', אצל הגאון רבי שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', באולמי 'לאגו' בראשון לציון.

( צילום: אוריאל בוזגלו )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתקבל בשטיח אדום ומשמר כבוד על ידי בכירי הממשל בגיאורגיה, במסגרת ביקור מדיני שערך השבוע.

לאחר מכן ראינו את ניצב סמי מרציאנו המזכיר הביטחוני של השר ואריאל אלחרר דוברו של השר, על רקע משרד הפנים ומשמר הכבוד המקומי.

בהמשך השבוע ראינו את השר איתמר בן גביר ורעייתו איילה מקבלים מתנה מספר רישוי גיאורגי ממשרד הפנים המקומי.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט בתפילת מנחה בשגרירות פנמה עם השגריר עזרא כהן והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש עיריית ירושלים משה ליאון צופים במשקפי תלת מימד, במיצג מיוחד על הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בכנס ג' באלול ב'בנייני האומה' בירושלים לציון 90 שנה לפטירתו של הרב.

( צילום: צביקה גרין | הפקה: מיכאל כפלין )

ח"כ צבי סוכות מאחל מזל טוב בבר מצווה לבנו של העסקן הברסלבי יעקב בן ניסן.

( צילום: ש. בוזלי )

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בביקור אצל שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת ומנכ"ל משרדו מוטי גמיש, לאחר הביקור בשבוע שעבר אצל שרת התחבורה מירי רגב.

( צילום: מיכאל בן אבו )

לאחר מכן ראינו את הרב שלום ארוש, בקביעת מזוזה בחדרו של מיכאל יצחקוב מנכ"ל משרד התיירות.

( צילום: מיכאל בן אבו )

שר החוץ גדעון סער וקונסול ישראל בניו יורק אופיר אקוניס, בתפילה בציון הרבי מחב"ד, כשהם מלווים ברב מנחם מענדל קוטלרסקי ומנדי קרליבך מבכירי השלוחים בארצות הברית.

שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרדה משה בן זקן שטסו לביקור עבודה בארצות הברית, נצפו בתפילה בציון הרבי מחב"ד.

את איש העסקים מיכאל פינטו ראינו מלווה את הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר וח"כ מיכאל מלכיאלי, בביקורם המקצועי באומן לקראת ראש השנה.

בסיור פתיחת שנת הלימודים בבית שמש, 'זופניק' תפס את רפי פרלשטיין, דוברו של ראש העיר שמוליק גרינברג מתעד את הבוס.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, יונתן בורנשטיין מנכ"ל איחוד מוסדות גור והנגיד אלעזר מרגלית, בסוד שיח בחתונת בתו של בן ציון פדר מנהל המגזר החרדי בקופת חולים 'מכבי' עם בנו של איש העסקים יצחק פישר, שנערכה באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: אריה וינברג )

את אנשי העסקים שלומי ומענדי פישר, ראינו מוזגים 'לחיים' לאיש העסקים והזמר שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בחתונת בתו של בן ציון פדר עם בנו של איש העסקים יצחק פישר.

מחוץ לאולם ראינו את שוקי סלומון ואיציק אוחנה יחד עם אברהם בריסק מבעלי משרד הפרסום 'בולטון פוטנציאל' ובכירי השיווק בקופת חולים 'מכבי' ליאת פסוק בוגין, תמי גוטהולד, תהילה היילברון ודודי דרמון.

בכירי קהילת 'היכל יצחק' במודיעין עילית העסקן הרפואי משה שלזינגר, מאיר מורגנבסר, חיים רוט וצורי עוזרי, בפגישה אצל ראש העיר יעקב גוטרמן, בנוגע להרחבת בית הכנסת לקראת החגים.

צורי פורת סמנכ"ל משרד הדתות בריקוד של שמחה בהכנסת ספר תורה שערך איש החסד נדב יפרח לעילוי נשמת אימו ואחותו ע"ה.

הרב ישראל אוחנה מרבני העיר אור יהודה נושא דברי תורה במעמד כבוד התורה לזוכי הפרויקט "ועתה כתבו לכם" לעידוד כתיבת חיבורים תורניים לזכרו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל - במעונו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בהשתתפות רב העיר הגאון הרב ציון כהן וסגן ראש העיר שלמה זלמן סיונוב.

( צילום: יעקב כהן )

הכנה ליום הדין: אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן בהכנסת ספר תורה בתחנת משטרת מגדל העמק. לצידו רב מחוז צפון במשטרה אנשיל פרידמן.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו בפתיחת שנת הלימודים במחוז החרדי בראשות מנהל האגף שי קלדרון, שר החינוך יואב קיש ומנכ"ל המשרד מאיר שמעוני.

הפייטן הספרדי של הכותל המערבי אלחנן אלבז מתברך מהגאון רבי שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', ששימש כסנדק בברית לבן של תלמידו.

את השר לשעבר רפאל פנחסי מש"ס, ראינו ממתין בתחנת אוטובוס כאחד האדם.

ביום כיף לשוטרים החרדים ובני משפחותיהם, ראה 'זופניק' את ניצב משנה רמי ברכיהו רב המשטרה והשדרן עמי מימון, מראיינים את נציג הדת הראשי במשטרת מיאמי.

( צילום: אודי מימון )

את רב גונדר קובי יעקובי מפקד שירות בתי הסוהר והרב הראשי גונדר משנה אייל סלמן, ראינו בסעודת סיום מסכת של ראש תחום הכשרות הרב שמואל בן הרוש.

את הרב המזמר רונן בוסתן ומנהלו המוזיקלי חיים סימן טוב, ראינו בדרכם לחתונה יוקרתית במוסקבה שברוסיה.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשמחת בר המצווה לבנו של הרב בני נקי מקורבם של גדולי ישראל הספרדים.

רפי מלכה מעסקני ש"ס ומראשי קהילת 'היכל מרן' בני ברק, בברכה והתייעצות אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור' ומנכ"ל משרדו נחום פראנק, בדיון חירום אודות התפשטות מחלת החצבת, אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש.

העסקן הרפואי מאיר בלוך, ראינו בניחום אבלים אצל הקלידן אבי מינה היושב שבעה על פטירת אביו מרדכי ז"ל.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ובנו בן ציון ראינו מחדשים דרכון ותעודת זהות במשרד הפנים בירושלים.

בשורה משמחת מהצפון: מפיק האירועים האגדי ואיש זק"א בצפון ברוך גולן, חבק השבוע בן זכר. 'זופניק' יודע לספר שמדובר בשמחה גדולה שכן שנים רבות הוא ורעייתו ציפו לכך. המון מזל טוב!

הזמר קובי פרץ נצפה מחלק מאפים למתפללים בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

הזמר איתי לוי שטס להופעה בארצות הברית, בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: שלוימי לידר )

הרב רונן שאולוב בשיעור תורה בביתו של הראפר שי הורביץ - 'שרק'.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: