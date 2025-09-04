זופניק בכיכר | כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': רכבו היוקרתי של אחד האסטרטגים הגדולים במגזר החרדי, נגנב באישון לילה מהחניה שרושתה במצלמות. במקרה או שלא, הוא גם יועצו של ראש העיר הידועה במכת גניבות הרכבים שבה. אלא שלרוע מזלו, הוא לא יקבל את הכסף מהביטוח, כי המשטרה לפתע הצליחה לאתר את הרכב הגנוב, רגע לפני שהוא נכנס לכפר הערבי. ובמכירת הרכב בקרוב ננוחם.

במהלך סיור של ראש העיר ירושלים משה ליאון וממלא מקומו צביקה כהן בת"ת 'לחם ביכורים' לרגל פתיחת השנה, תפס 'זופניק' את בנו של פרשן הבית ישי כהן בחיבוק מרוגש עם באבא במהלך בביקור המפתיע עם צמרת העירייה.

‏יוסי עבדו שלנו, מגיש 'החדשות הלא באמת חשובות של השבוע' והמסתעף... שקם כל בוקר בשעה ארבע לסליחות ותיקונים נתפס מנמנם במתחם הפנאי במשרדי 'כיכר השבת'.

את כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', ראינו בשיחה ערה עם שלומי פולק מנכ"ל החברה הכלכלית בבני ברק ואליהו גפני בנו יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בחתונת איש הנדל"ן צביקה גרוניך שהיה בעבר כתב ב'כיכר השבת'.

ברכת מזל טוב ליקיר המדור הפרשן הבכיר ישראל כהן לרגל אירוסי בתו חיה יוטא עם הבחור החשוב מוישי קליין מישיבת 'זווהעיל'.

לאחר האירוסין עלה ישראל כהן עם החתן מוישי קליין להתברך במעונו של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו - שאך לפני חודשים ספורים בירך את הכלה שתזכה לשידוך בקרוב - כפי שניתן לראות בתיעוד המצורף, אך ראש הישיבה התבטא בענווה כי אסור להתבא שזה בזכות ברכתו אלא רק בזכות הקב"ה וסיפר כי הסטייפלר היה כועס כשהיו אומרים שנושעו בזכות ברכותיו. ל'זופניק' נודע שמופת נוסף התגלגל בבית הפרשן החרדי כאשר הכלה נזכרה שבחודש שבט האחרון הם עשו את סגולת הערק של רבי יצחק אבוחצירא זיע"א, ובתוך השנה זכתה להשתדך בשעה טובה.

הגאון הרב יצחק שאול קנייבסקי כובד סידור חופה וקידושין בחתונת רפי רודניק, מקורבו של שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף עם רותי ולס.

( צילום: יהודה ארגמן )

את האולם נעלו חבריו של החתן רפי רודניק - האברך הרב איצלה קצבורג מגיש 'מעייריב' והבחור החשוב שלמה יעקבזון, מבכירי הרשמים בעולם הישיבות.

למחרת, מחוץ לשבע ברכות יוקרתי שהפיק שלמה יעקבזון לחתן רפי רודניק ברמת שלמה, תפס 'זופניק' את העסקן הרב זאבי דרוק בשמוע'ס אלולי לדוד בירנברג מצוות הדוברות בלשכת חבר-הכנסת אורי מקלב.

האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא מכבד את את אחיו האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בשתי הברכות הראשונות בחופת בנו של הגאון הרב יוסף יצחק לסרי רבה של בית שאן, עם בתו של הגאון הרב שמואל שמעון טולידאנו ראש מוסדות 'בית מאיר', באולמי 'וואלי' בכפר סבא

( צילום: איציק בנזימן | הפקה: יונתן בן טוב )

לאחר מכן באולם ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וח"כ אוריאל בוסו, בסוד שיח פוליטי.

( צילום: איציק בנזימן | הפקה יונתן בן טוב )

בסיום האירוע ראינו את המפיק יונתן בן טוב מתברך מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא: "שתמשיך להפיק רק בשמחות".

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שחיתן השבוע את נכדתו הבכורה הילה מרגלית, בת לבנו הרב עובדיה יוסף, עם הראל דרשן נכדו של הגאון הרב פנחס כהן רב העיר נתיבות - מחבק את נכדיו בכניסה לחתונה היוקרתית ב'בנייני האומה' בירושלים: "איזה יופי, כולכם התלבשתם אותו דבר".

( צילום: יהודה גרנובסקי | הפקה: גדי ויטמן )

בכניסה לאולם ראינו את מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ורב המשטרה ניצב משנה רמי ברכיהו, מאחלים מזל טוב לסבא המאושר הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, מאחור נראה ראש הלשכה איתי גדסי.

( הפקה: גדי ויטמן )

בחופה ראינו את הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר, מכובד בקריאת הכתובה.

( צילום: יעקב כהן | הפקה: גדי ויטמן )

ברחבת הריקודים ראינו את הסבא הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בריקוד סוער עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר, לצלילי שירה מקפיצה של המוזיקאים יואלי דיקמן ומנדי וייס.

( צילום: יהודה גרנובסקי | הפקה: גדי ויטמן )

במהלך החתונה ראינו את נשיא ומייסד 'איחוד הצלה' אלי ביר מתברך בחום מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בסוד שיח עם עזרא כהן שגריר פנמה בישראל, בחתונת נכדתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

את איש יחסי הציבור פנחס פלינקר, ראינו מתברך במאור פנים מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, מהצד נראה איש הרבנים הרב יהודה חזן.

( צילום: יעקב כהן )

אחרי עימות סוער ב'אולפן ליל שישי' ראינו את אברהם ובר איש 'דגל התורה' בסוד שיח עם צוריאל קריספל.

בשבע ברכות שערך האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא לנכדתו במלון 'ירמיהו 33' בירושלים, ראינו את היועץ האסטרטגי מנחם גשייד מכובד בברכה אחריתא.

ביום חמישי שעבר נערך בבית שמש מעמד הכנסת ספר תורה לבית הכנסת "מנין אשכנז" של מוסדות "דרך אמונה". מלבד מאות המשתתפים ורבני העיר, 'זופניק' ראה שם את צמרת העירייה, מראש העיר שמוליק גרינברג ועד כלל חברי סיעת 'דגל התורה', סגרה"ע חנוך דרנגר ויו"ר 'דרך' מוטי לייטנר.

'זופניק' לא פספס את הריתחא של האברך איצלה קצבורג, מגיש 'מעייריב', שרקד עם ספר התורה כשלפניו מפזזים רבני השכונה וראש מוסדות "דרך אמונה" הגרא"ש כהן.

אך מי שתפס את תשומת הלב היה איש התקשורת יהודה כהן, המשמש גם כגבאי בית הכנסת, שקיבל את ראש העיר שמואל גרינברג, כולו עטוף זיעה מריקודי השמחה לכבודה של תורה.

את אנשי התקשרות עו"ד אבי בלום ומשה גלסנר, ראינו מתחדשים במשקפיים אצל איש המשקפיים נתן ניילינגר מאלעד.

שדרן הרדיו ואיש דובאי אפרים קמיסר מברך את בתו הבכורה שהתחתנה השבוע.

( צילום: 'chani_popack' )

מגיש הטלוויזיה ינון מגל נצפה ב'לחיים' בהתוועדות חסידית עם הרב אור זיו שליח חב"ד בשכונת קטמון בירושלים.

כוכב הרשת דודי קפלר - 'הפרופסור' מתברך מהגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד': "שתזכה להפיץ ולקרב את עם ישראל לאבינו שבשמיים". אמן.

השחקן אפי סקקובסקי שחבק השבוע בת במזל טוב בבית החולים 'שערי צדק', הפתיע ילד חולה שמעריץ אותו ומאושפז בבית החולים.

( צילום ויוזמה: דבורה אגסי - 'תקווה ומרפא' )

צמרת עולם המשפט ועורכי דין בכירים התייצבו השבוע בבר המצווה לבנו של עו"ד שימי גרוס המשנה לראש לשכת עורכי הדין במחוז מרכז.

( צילום: יוסי רוזנבוים )

כוכב הרשת שוקי סלומון נצפה עם מדים של שוטר, במסגרת צילומים לקמפיין גיוס למשטרה.

דוד ישראל אליטוב, בנו של עורך עיתון 'משפחה' יוסי אליטוב, בקבלת תעודת עורך דין וחבר לשכת עורכי הדין מיו"ר מחוז ירושלים ארז צ׳צ׳קס.

את אריאל דרעי מנכ"ל רדיו 'קול ברמה', ראה 'זופניק' בסוד שיח תורני עם הרב יעקב סיני והרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף'.

את הצלם אריה לייב אברמס ראינו מתעד בבית הלבן בוושינגטון עבור סוכנות הצילום 'פלאש 90'.

המפיק מוטי בוקצ'ין מלווה את הזמר ישי לפידות שנפצע ברגלו במהלך צילומי קליפ חדש והזמר אריק דביר שנפצע בידו במהלך אימון כושר, להופעה בבר מצווה לנכדו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בן לחתנו הרב ברוך דרעי, באירוע יוקרתי במלון 'מצודת דוד' בירושלים

בשולחן הכבוד ראינו את הסבא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וחתן בר המצווה, בריקוד של שמחה עם גדולי הרבנים ואישי הציבור.

( צילום: יעקב כהן )

במהלך שמחת בר המצווה ראינו את יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב מאחל מזל טוב לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף כשלצדו יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

למחרת ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מגיע לשבת חתן היוקרתית במלון 'מצודת דוד' בירושלים, בתיעוד נראים אורחי המלון מבקשים ברכה.

( צילום: נפתלי ממן )

הזמר איציק וינגרטן נתפס מנמנם במחלקת הביזנעס בטיסת 'אלעל', בדרכו להופעה בפנמה סיטי.

המפיק מוטי בוקצ'ין והאחים שלו נפגשו השבוע עם הזמר יידל ורדיגר, ל'זופניק' נודע כי ורדיגר בילדותו היה בן בית במשך שנים בבית משפחת בוקצ'ין בבני ברק והמפגש היה סגירת מעגל לאחר שנים שלא נפגשו.

את הזמר אליה והב תפסנו בשיחה עם יחיקם גמליאל מבכירי עיריית אלעד.

הזמר יניב בן משיח פרגן לזמר איתי לוי במהלך אירוע פרטי: "אני לומד תורה אבל אני לא יודע כלום - למדתי ממך איך לכבד את ההורים שלי, יש לך כיבוד הורים מיוחד, בזכות זה אתה מצליח".

( צילום: בועז אמיניאן )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני הסתובב השבוע ברחבי הארץ לרגל פתיחת שנת הלימודים, בין היתר ראינו אותו בירושלים עם ראש העיר משה ליאון ויועצו שמעון ברייטקופף. בבית שמש עם ראש העיר שמוליק גרינברג וצמרת העירייה ובאשקלון עם ראש העיר תומר גלאם.

סגן השר לשעבר אורי מקלב נצפה ב'יד ושם' בכנס השתלמות לרכזי הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של המגזר החרדי עם הרמ"ט דוד וורצמן ואבי פקטר מנהל אגף תרבות חרדית בעיריית פתח תקווה.

את ח"כ אוריאל בוסו ראינו בניחום אבלים אצל הרב יוסף ניאזוב מבכירי הרשמים של עולם הישיבות הספרדי, היושב שבעה על פטירת אחותו יוכבד בלאט ע"ה.

במסגרת ביקורו באוקראינה ראינו את ח"כ מיכאל מלכיאלי בתפילה בציון 'הבעל שם טוב' במז'יבוז.

מסע התפילות נמשך והשבוע תפסנו את ח"כ יעקב מרגי מש"ס בתפילה בציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב הגיע השבוע לביקור ב'גנזך קידוש השם' בב"ב. בתמונה: תפילין ששרדו את המחנות בשואה.

את חברי הכנסת חיים ביטון ויוני משריקי ומנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, ראינו ב'לחיים' על יין משובח, באירוע הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של איש החסד שמואל נחום סגל ז"ל ממודיעין עילית, שתרם סוכן הטיסות שלומי ג'רמון.

( צילום והפקה: אבי חרל"פ )

את ח"כ יואב בן צור וראש עיריית ירושלים משה ליאון, ראינו מתברכים מהרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ו במוסדות החינוך במגזר החרדי בשכונת רמת שלמה בירושלים.

כתלמיד לפני רבו, מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן נצפה השבוע כתלמיד לפני רבו מקבל נשיקה במצח מאבי תנועת הקירוב הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, במהלך שמחת חתונה.

מנכ”ל משרד הפנים ישראל אוזן בסיור שטח ברשויות המקומיות בצפון, יחד עם המשנה למנכ"ל משה מור יוסף, ראש המטה יוסף שבתאי, העוזר ישראל אמיתי וההנהלה הבכירה במשרד.

( צילום: ‏Ritvo photography )

במהלך הסיור, ישראל אוזן קבע מזוזה במבנה החדש של בית הספר 'בן צבי' בשלומי הקרוב ביותר לגבול לבנון, יחד עם ראש המועצה גבי נאמן.

( צילום: ‏Ritvo photography )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וילדיו נהנו בפארק השעשועים 'מג'יק קאס', תחת אבטחה כבדה.

( צילום: מיכל אלבלק )

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, אמר לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במהלך השבע ברכות שערך היועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים, לנכדתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף עם נכדו של הגאון הרב פנחס כהן רב העיר העיר נתיבות: "הדבר הכי טוב שעשית בתפקיד שלך זה המינוי של קובי יעקובי למפקד שירות בתי הסוהר, הוא עוזר לכולם במאור פנים".

לאחר מכן בשולחן הכבוד ראינו את איתמר בן גביר וקובי יעקובי מאחלים מזל טוב לסבא הגאון רבי דוד יוסף.

את שר התפוצות עמיחי שיקלי ראינו מתברך מהגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, במהלך מעמד הסליחות בישיבה.

שר המורשת עמיחי אליהו נצפה כותב 'קוויטל' לברכה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

( צילום: מנדי עקיבא )

לאחר מכן ראינו את השר עמיחי אליהו מקבל דולר של הרבי מהרב מנחם גערליצקי, במהלך סיור במרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק.

( צילום: מענדי עקיבא )

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן והשר במשרד האוצר זאב אלקין, בברכה והתייעצות עם המקובל הרב נתנאל שריקי, בחתונת בתו של אבירם דהרי לשעבר ראש עיריית קריית גת.

( צילום: יעקב כהן ארזי )

במהלך טקס חנוכת המקווה בפתח תקווה על-שמו של מנהיג 'בני תורה' הגר"א דויטש זצ"ל ראינו את הגאב"ד הגר"מ גרוס מברך את ראש העיר רמי גרינברג ומקורבו של ראש הישיבה זצ"ל ויועץ ראש העיר האסטרטג חיליק אוירבך, שהספיק להגיע אל האירוע עם רכבו - למיטיבי לכת...

ראש עיריית ירושלים משה ליאון, הופתע לקבל במהלך ביקורו השבוע בתלמוד תורה 'לחם ביכורים' - את תמונתו אצל זקן רבני תוניס המקובל הגאון הרב דן מרדכי הכהן זצ"ל, מי שהעניק לו את התמונה היה בנו הרב חי הכהן רב העדה התוניסאית בירושלים, המשמש כמחנך בתלמוד תורה.

( צילום: י. כהן )

הגאון הרב עוזיאל דיעי מ"מ רב המועצה המקומית קצרין, ח"כ מיכאל מלכיאלי, ראש המועצה יהודה דואה ויו"ר המועצה הדתית גיא אדרי, ביציקת בטון בטקס הנחת אבן הפינה למתחם בתי הכנסת החדשים במועצה.

בשולי שמחת החתונה לבן סגן ראש העיר ירושלים צחי ברים, ראינו את יועצו משה שור בשיחה ערה עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן.

מנהל המחוז החרדי שי קלדרון ומפקחת המחוז הגב' מירי גמליאלי, בחדר המצב של המחוז במשרד החינוך אשר פעל בשבוע אחרון כחלק מההיערכות הגדולה לפתיחת שנת הלימודים בכל הארץ.

את האדמו”ר מביאלה ראינו בתוך המשחקייה בבית הילד המיוחד של ’בלב אחד’ עוקב אחרי המתקנים המונגשים והמיוחדים של הילדים.

( צילום: נחמן חממי )

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שטס למסע חיזוק בצרפת, כובד בעלייה לתורה בתפילת שחרית והמתפללים פצחו בשירת: "ימים על ימי מלך תוסיף".

( צילום: אבי טולדנו )

את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו ראינו בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' ורב קהילת 'תפארת רפאל', בברכה והתייעצות עם הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', לאחר שיעור תורה משותף בבת ים.

( צילום: חיים סעדון )

את רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ המיועד האלוף דוד זיני, ראינו בברכה והתייעצות עם האדמו"ר רבי שלמה בוסו.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים וסולי אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, בתפילה באוהל הרבי מחב"ד בניו יורק יחד עם המשפיע החב"די הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.

( צילום: מענדי דהאן )

את הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר שחזר ממסע מיוחד באוקראינה, ראינו בשדה התעופה בקישינב שבמולדובה עם רבה של המדינה הרב מענדל אקסלרוד.

במרחק מטרים ספורים מהם, במתחם ה-VIP של השדה, נצפה מנדי ריזל מ'קול ברמה' מנצל כל רגע לכתוב כתבה עד ההמראה.

ומי שעוד חזר איתם בטיסה היה אחיו התאום שלומי ריזל מ'קול חי', שבמשך כמה ימים הסתובב ברחבי אוקראינה עם הרב יהודה קפלון שגרירו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לענייני אנטישמיות. השלושה עשו את השבת יחד עם האסטרטג מנחם גשייד בעיר האדיטש, סמוך לציון 'בעל התניא' רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א.

המזרחן אליהו יוסיאן שטס לסבב הרצאות בארצות הברית, בתפילה באוהל הרבי מחב"ד יחד עם איש התקשורת שניאור ובר.

( צילום: מענדי עקיבא )

איש החסד שי גראוכר קיבל 'אות אחוה לעשייה חברתית' מהמכללה האקדמית אחוה, על פעילותו למען החברה הישראלית: "בחר להקדיש את חייו לנתינה ומסירות אין קץ לכל אדם באשר הוא מאז השבעה באוקטובר".

( צילום: שלומי אבוטבול )

הרב שלמה רענן יו"ר ארגון 'איילת השחר' קיבל השבוע את פרס 'אות הנשיא להתנדבות' מנשיא המדינה יצחק הרצוג על בניית בתי הכנסת בקיבוצים ועל תרומתו לחיבור ואחדות בחברה הישראלית.

רגע לפני שהנשיא העניק לו את הפרס הנחשק, הרב שלמה רענן ארגן תפילת מנחה במקום והפך את חצר בית הנשיא לבית כנסת מאולתר.

מאחורי הקלעים בטקס, ראה 'זופניק' את יועץ התקשורת מני חדד בסוד שיח עם שבי רפפורט יועץ התקשורת של הנשיא למגזר החרדי.

איש החסד אליהו גוטמן בתקיעת שופר לקראת לרגל חודש 'אלול' אצל האלוף מישל ינקו ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל.

מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר נצפה עם בתו סוני שמתחנת בקרוב - בסלון פאות: "פעם ראשונה בקריירה שלי, אחרי 30 שנה, שאני חושף את המשפחה מול המצלמות".

( צילום: 'BK' )

איש העסקים אדם שטרית תרם 72 אלף שקל לבית ספר של בית חב"ד בבאר שבע: "לכבוד יום ההולדת של הבת שלי נעה".

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן, בניחום אבלים אצל בני דרייפוס מנכ"ל 'מפעל הפיס', היושב שבעה על פטירת אביו גדעון ז"ל.

את מגישת הטלוויזיה לינור אברג'יל, שהגיעה לצלם כתבה בביתו של אמן החושים מני הולנדר בגבעת שמואל - ראינו מתפללת מנחה במרפסת הבית.

מפיק הסרטים החרדי שלום אייזנבך אירס את בתו בת שבע עם צביקי שטרן.

הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בתפקיד הכהן בפדיון הבן לנכדו של יו"ר מכון היצוא הישראלי אבי בלשניקוב, מהצד נראים רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

הידוען ברק שמיר בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק, יחד עם איש העסקים ראיין קורקוס והמפיקים המוזיקיליים עומרי דהן ואלירן אליהו. "העשייה שלי בארצות הברית מלווה בהרבה אמונה וברכה. הביקור אצל הרבי חיזק אותי והזכיר לי כמה הדרך שלנו מוארת כשצעדנו בה עם אמונה אמיתית", אמר שמיר לכתבנו איציק אוחנה.

הזמר לירן דנינו קנה חלות לשבת במאפיית ויז'ניץ בבני ברק. ל'זופניק' נודע כי דנינו חילק צדקה לעוברים ושבים ברחוב.

