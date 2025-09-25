זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

בשל ימי ראש השנה, המדור הראשון לשנת תשפ"ו אמנם קצת קצר מהרגיל - אבל תהיו בטוחים ש'זופניק' כאן עם כל הסיפורים הכי לוהטים ומעניינים, כרגיל.

שתהיה שנה טובה לכולנו, גמר חתימה טובה. • צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': באחת הערים החרדיות הוחלט להאריך את המכרז לראש מנהל חינוך מאחר והמועמד המיועד לתפקיד - עדיין לא רוצה להגיש את מועמדותו. איש התקשורת דודי בן חמו התחתן - כולם התייצבו | תיעוד איציק אוחנה | 16.09.25 ה'לקסוס' נפרץ, מה נגנב? | 'זופניק בכיכר' - כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 18.09.25 • חשיפת 'זופניק': חבר מועצה חרדי, מאחת הערים החרדיות, עבר לאחרונה דירה לעיר אחרת, אך הוא עדיין משמש בתפקידו וטרם התפטר. האם הוא מחכה שיעלו על זה שעבר דירה? • חשיפת 'זופניק': עשרות מתושבי רמת גן קיבלו דוחות חניה בזמן שהגיעו למעמד סליחות במרכז 'התחברות' בעיר בראשות הרב דוד פריוף, ראש העיר כרמל שאמה הכהן התערב והביא לביטול הדוחות. • חשיפת 'זופניק': הרב הלל מן, בנו של הגר"י מן, מראשי כולל 'בית הלל' בבני ברק, החל בתקופה האחרונה להיכנס תחת אביו בראשות הכולל הגדול המונה קרוב לאלף אברכים, ואף החל למסור חבורות בפני טובי האברכים. בתמונה: הרב הלל מן ברחובות גבעת שאול לפני ראש השנה.

רשת קבוצות הוואטסאפ 'הפרגוד' שבניהולו של איש התקשורת יענקי קצבורג - הגיעה למקום ה-51 ברשימת 100 המשפיעים לשנת 2025 של עיתון 'כלכליסט'. הנימוק: "בעלי כוח חרדיים חוששים ממנו והוא חושף לחילונים את ההתרחשויות ואת הלכי הרוח ברחוב החרדי".

•

המיליארדר לב לבייב נצפה מפייט בסליחות ב‏בית הכנסת המרכזי לעולי בוכרה באור יהודה, עם הלבוש הבוכרי המסורתי. 'זופניק' התחבר למסורת.

( צילום: אפי יליזרוב )

'זופניק' שכידוע מקפיד מידי שנה להשתתף בקיבוץ באומן, תפס את פרשן הבית ישי כהן בוחר רימונים מהודרים לחג.

בערב ראש השנה ראינו את הפרשן עמית סגל מ'ערוץ 12', כשהוא מגיע עם ילדיו לסליחות בכותל המערבי כשהוא מלווה בישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל.

במעמד ה'תיקון הכללי' הגדול בערב ראש השנה בציון רבי נחמן מברסלב באומן, ראינו את כוכב הרשת שוקי סלומון, חתנו איש העסקים יחזקאל הלפרין ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', מתפללים ומתעדים מגג אמבולנס של 'איחוד הצלה' יחד עם אהרון בן הרוש מראשי הארגון באוקראינה.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו שימש כסנדק בברית לבנו של יהודה אוסטרי, שהיה נהגו בעבר. ל'זופניק' נודע כי מדובר בבן בכור שנולד לאחר 8 שנות ציפייה. מזל טוב!

( צילום: משה סירוטה )

איש החסד שי גראוכר עם הגאון רבי יצחק שאול קנייבסקי והמשפיע החסידי הגאון רבי אלימלך בידרמן, במעמד סיום הש"ס שנלמד לעילוי נשמת אביו הזמר ואיש העסקים דדי גראוכר ז"ל, בכולל 'שפכתי שיח' בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, במלאות שנתיים לפטירתו.

( צילום: איציק בנזימן )

העיתונאי גלעד שלמור מ'ערוץ 12' נצפה מצלם כתבה על ראש השנה באומן יחד עם הרב יהושע מרגלית.

( צילום: אלעזר כהן )

העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14', בריקוד בדואי מסורתי בחתונה של בדואים בנגב, עם כאפייה וג'לבייה.

( צילום: וואליד אלעוברה )

'זופניק' קיבל השבוע במייל האדום תמונה נוסטלגית מלפני כ-13 שנה, של הזמרים: ישי ריבו, קובי ברומר, איציק דדיה ודוד איכילביץ'.

את הזמר עקיבא תורג'מן וחסידי ברסלב, ראינו בשירה וריקודים בגבול אוקראינה בדרכם לראש השנה באומן.

ואילו את הזמר 'שמואל' תפסנו בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', לאחר אירוע פרטי שבו הם ניגנו יחד.

( צילום: אריה הנץ )

והנה המוזיקאי שמחה אברמצ'יק בברכה והתייעצות עם הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, באירוע פרטי.

( צילום: דוד כהן )

להקת הילדים 'פרחי ירושלים' ומנצח המקהלה חנן אביטל שהוציאו שיר חדש על הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', קבלו את ברכתו של הרב ב'טרמינל פתאל' בנתב"ג, לאחר שחזר ממסע חיזוק בקהילות היהודיות בצרפת.

את המפיק דודי עזריאלי ראינו עורך הבדלה במוצאי חג ראש השנה, בביתו של איש העסקים מיכאל פינטו, בציון רבי נחמן מברסלב באומן, לאחר חג מרומם בהשתתפות אישי ציבור ואנשי תקשורת.

( צילום: ליאור מיכאל )

והנה איש העסקים מיכאל פינטו והשף אהרון רווח, חותכים דג טונה ששוקל 50 קילו, ב'הכנסת אורחים פינטו' באומן לכבוד ראש השנה.

( צילום: מרדכי כהן )

ח"כ משה אבוטבול מש"ס זכה להתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש בשמחת השבע ברכות לבנו.

( צילום: דוד ארזני )

את ח"כ מיכאל מלכיאלי וישראל גנץ ראש מועצת בנימין, ראינו בסוד שיח פוליטי בוועידת הלאום של 'ערוץ 14'.

את יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, ראינו מודה לרב יואב אוקנין רב בית החולים 'תל השומר' ועוזרו הרב אליהו בן גיגי, על פעילותם למען החולים בזמנים הקשים.

שר החוץ גדעון סער ובנו דוד נצפו מתפללים בכותל המערבי, רגע לפני אמירת הסליחות.

ואילו את השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שטסה לביקור עבודה בארצות בברית, ראינו בתפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

ח"כ אתי עטייה, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: שמעון ברדי )

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי בסוד שיח פוליטי עם הכתב הצבאי מנדי ריזל מרדיו 'קול ברמה', במהלך אירוע פרטי.

( צילום: ש.מ. )

בטקס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין בירושלים, ראינו את מנהל אגף הדוברות במשרד הפנים עו"ד קובי אלתר, יחד עם שר המשפטים ומ"מ שר הפנים יריב לוין ויו"ר לשכת עורכי הדין בירושלים עו"ד ארז צ'צקס.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר ושר המורשת עמיחי אליהו, בברכה והתייעצות עם הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

במעמד הסליחות במוסדות 'אור החיים', בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, ראינו את ראש עיריית ירושלים משה ליאון כשהוא מתפייט כאחד הפייטנים.

( צילום: 'רון סטודיו' )

בשורה הראשונה בטיסה לראש השנה באומן, ראינו את המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', שר התרבות והספורט מיקי זוהר וח"כ אליהו רביבו.

לאחר מכן ביציאה מהשדה ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה מלווה את 'הרנטגן' לרכבו הפרטי.

האדמו"ר רבי שלמה בוסו שטס לראש השנה באומן, נצפה שוקד על תלמודו ב'טרמינל פתאל' בנתב"ג.

בערב ראש השנה ראינו את המשפיע הליטאי הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי, מחלק דבש לחולים המאושפזים בבית החולים 'תל השומר', יחד עם איש החסד אלי ברונר מ'עזר מציון'.

את הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, ראינו בתפילה מעומק הלב בקבר רחל.

( צילום: אייל עטיה )

הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר נצפה ברוב פאר והדר בדרכו לחוף הנפרד בתל אביב.

ראש עריית פתח תקווה רמי גרינברג נצפה מחלק דבש לתושבים בשוק פתח תקווה, לכבוד השנה החדשה.

( צילום: גואטה )

ראש עיריית ירושלים משה ליאון מקבל תעודת הוקרה מהיועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה', באירוע הוקרה שנערך במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

( צילום: אריאל אוחנה )

את איש העסקים והביטוחים יוסי רפאלי, ראינו בטיסה פרטית לראש השנה באומן.

מור חלוץ ועינב חשאי מבכירי חברת החשמל, בחתימת הסכם עירוב חצרות עם רבני העיר בני ברק הגאון הרב שבח צבי רוזנבלט והגאון הרב יצחק אייזיק לנדא.

( צילום: יוסי וייס )

את העסקן החרדי איציק בן שושן מנתניה ראינו בהרמת כוסית עם ראש העיר מרים פיירברג, בטקס בהשתתפות בכירי העירייה לרגל השנה החדשה.

את סופרת הילדים מנוחה פוקס ראינו מרתקת את הילדים עם סיפור, במהלך בביקור בספרייה העירונית בעיר אריאל.

המיליארדר היהודי ברנדון קורף תרם ארוחות שבת לחיילים בודדים במלון 'קמפינסקי' בתל אביב • צולם ע"י גוי.

