בהילולא באסווירה | נכד הצדיק בירך את מלך מרוקו: "מגן על יהודי המדינה"

המונים התכנסו בעיר אסווירה שבמרוקו להילולת הצדיק רבי חיים פינטו | במעמד נכחו בכירי ממשל ושגריר ישראל, ונישאו תפילות לשלום חיילי צה"ל והחטופים | הגרד"ח פינטו האציל ברכה מיוחדת למלך מרוקו, על פועלו למען יהודי המדינה, כשהוא מציין כי תחת שלטונו, זוכים היהודים לביטחון ומרגישים בנוח בכל רחבי מרוקו (חרדים)

הילולת הצדיק רבי חיים פינטו זיע״א באסווירה מוגדור שבמרוקו (צילום: באדיבות המצלם)

