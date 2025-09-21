המונים מכל קצוות תבל התכנסו בעיר אסווירה (מוגדור) שבמרוקו לרגל ההילולה השנתית של הצדיק המלוב"ן רבי חיים פינטו זיע"א. ההילולה, הנחשבת לגדולה ביותר במרוקו, מהווה מוקד עלייה לרגל, בו מתאספים המונים כדי לשאת תפילה על הכלל והפרט.

את ההילולה ערך נכדו, רבי דוד חנניה פינטו. במעמד נכחו אישי ממשל בכירים, נציגי המלך וכן שגריר ישראל במרוקו, מר יוסי בן דוד.

במהלך האירוע, נשא הגרד"ח פינטו ברכה מיוחדת למלך מרוקו, תוך הבעת הכרת תודה על פועלו למען יהודי המדינה. תחת שלטונו, זוכים היהודים לביטחון ומרגישים בנוח בכל רחבי מרוקו. סימן להערכה העמוקה מצד הקהל היה כאשר נראו משתתפים מניפים את תמונת המלך ורוקדים עמה בשמחה.

במעמד ההילולה, שערכו היה גדול במיוחד בתקופה זו, נשא הגרד"ח תפילות נרגשות למען חיילי צה"ל ולשובם במהרה ובשלום של כלל החטופים המוחזקים בעזה.