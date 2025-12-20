הוד קדומים בבני ברק: שיעור החנוכה והריקוד המרגש של זקן תלמידי החזון איש
מראה של פעם: בימי התגלות אור הגנוז שבתורה, ימי החנוכה המאירים, ערך זקן תלמידי ה'חזון איש', הגאון רבי מאיר גריינמן מסיבת חנוכה לכלל צאצאיו, במעונו בבני ברק, במהלך המסיבה מסר הגאון הישיש שיעור בענייני החג | בסיום המסיבה קם לריקוד נלהב בניגון 'לב טהור ברא לי אלוקים' (חרדים)
ממאסר בתוככי הכלא הצבאי – למסע מלכותי ברחובות הצפון | האברך הרב יונתן כהן שוחרר בסוף השבוע לאחר שלושה חודשים מאחורי סורג ובריח | תושבי רכסים וקרית אתא התאחדו למפגן כבוד אדיר לעולם התורה, עם לימוזינות, תזמורות ו"המרכבה" המפורסמת שהציתה את הלבבות | צפו בתיעוד המסכם של חגיגות הניצחון והקידוש השם (חרדים)
דאגה בעולם התורה עם הישמע הבשורה על התדרדרות פתאומית במצבו של הגאון רבי דוד שמידל. לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה ואושפז בשבוע האחרון | במהלך השבת הורע מצבו והרופאים נאלצו להרדימו ולהנשימו | הערב יתאחדו המונים בעצרות תפילה וזעקה בבני ברק ובירושלים, לקרוע שערי שמיים לרפואת רבי דוד מיכאל בן מרים (חרדים)
תיעוד מיוחד משיעורו השבועי של חבר מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' כשעובר אורח התפרץ בצעקות לעיני קהל עם ועדה, והרב בתגובה – הורה לתלמידים "למלא פיהם מים", ובכך העביר מסר עוצמתי בשתיקה ושירה • צפו בתיעוד המיוחד שחיזק אלפים (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': מה שלומדים מיוסף הצדיק: כשאדם חווה נפילה, אל לו לשקוע ברחמים עצמיים. עליו לחפש את ייעודו ולהפוך את הניסיון לשליחות, כדברי יוסף: 'כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹקִים לִפְנֵיכֶם' | אם נשכיל לפרוץ את הגבולות הפיזיים והמנטליים של הבור - כיוסף הצדיק שהיה 'גְבַר קָפוֹז' - נגלה שאנו כבר ניצבים בפועל על מסלול ההצלחה (יהדות)
המשפיע הרב אשר פרקש חוזר לשנת תשנ"א, לרגע מרגש בחנוכה שבו הרבי מליובאוויטש חיזק את קהילת אוסטרליה בשידור חי. באותה תקופה, אוסטרליה עברה משבר כלכלי וקהילתי קשה - והרבי, ברגע אחד של שמחה ותנועות ידיים, הרים את הקהילה כולה (חסידות)
אין חג משפחתי וקליל כמו חג החנוכה: ערבי לביבות, מסיבות חנוכה ומפגשים משפחתיים אצל הסבא והסבתא | אך ישנם רבים שדווקא הזמן הזה קשה להם עד בלתי אפשרי; במשפחות שבהם נפטר האב או האם בטרם עת, צף ועולה הרִיק והחיסרון מורגש | בראיון מטלטל ומצמרר ל'כיכר השבת', חושף חיים, אלמן ואב שכול, את הכאב והזעקה של האלמנים הזוכים להתעלמות מההתמודדות המלווה אותם שעה שעה, והעול המוטל על כתפיהם, בזמן שעיקר היחס מופנה ליתומים מאב והאלמנות | זעקה (חרדים)
בצל הגעגועים העזים לראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, נחגגה אמש בראשון לציון שמחת הנישואין לנכדו, הבחור החשוב בנימין כהן | בשמחה, שהייתה הראשונה במשפחה מאז ההסתלקות, השתתפו גדולי תורה, אישי ציבור וקהל אלפים | רגע מרגש נרשם עם הקראת אגרת הברכה האישית מראש הממשלה נתניהו, לצד הצבת כיסאו הריק של ראש הישיבה בשולחן הכבוד | נועם אליהו מגיש תיעוד מיוחד ומקיף (חרדים)
בהלה בגבול מולדובה אוקראינה: בעקבות הפצצה רוסית בדרום מערב המדינה, נסגר מעבר הגבול המרכזי שדרכו זורמים אלפי חסידי ברסלב לקראת שבת חנוכה • רבה של אומן בהודעה דחופה: "מדובר בפיקוח נפש, סעו רק דרך מעבר מוגילוב" • כל הפרטים (חרדים)
אחרי גל מעצרי תלמידי ישיבות שלא התגייסו ללשכת הגיוס, בפלג הירושלמי החליטו להפגין במוקד חדש: מאות אברכים ותלמידי ישיבות חסמו הערב את הכניסות לאשקלון ונעמדו מתחת לביתו של קצין המבצעים במשטרה הצבאית (חרדים)
40,000 יוונים מול 3,000 חקלאים? המספרים לא מסתדרים, וההיסטוריונים נשארים בלי תשובות • ספר קבלי נדיר "ספר שורשי השמות" חושף לראשונה את ה"סוד" של המכבים: השם הקדוש בן 42 האותיות, סוד הניקוד ההפוך וההבטחה העתיקה: "מי שיחרוט זאת - החרב לא תשלוט בו" • פרויקט בלעדי לחנוכה (חרדים)
בתוך חנות בתחנת דלק ביוקנעם - אבא חרדי הותקף באכזריות לעיני בתו הקטנה. שנה לאחר האירוע, התוקפים עדיין לא הועמדו לדין. ארגון חוננו פנה למשטרה: "תקיפה כזו זה טרור לכל דבר ואנו מצפים להעמדת הדין של התוקפים" (חדשות, חרדים)
דו"ח חנייה שגרתי לכאורה הפך בתוך זמן קצר לעימותים חריגים בהיקפם בירושלים, בהשתתפות מאות מפגינים חרדים שהתעמתו עם שוטרים שעות ארוכות | 13 שוטרים נפצעו ולפחות 4 מפגינים נעצרו | פחי זבל נשפכו על ניידות משטרה. השוטרים השתמשו באלות ומכת"זית | המפגינים טוענים לאלימות חריגה (חדשות)
תיעוד ממעמד הדלקת נר רביעי של חנוכה מהקודש פנימה אצל זקן מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה שמדליק למעלה משישים שנה באותו המקום שבחלון ביתו הפונה לרחוב מונש בשכונת יד אליהו בת"א ● אווירת 'פורת יוסף' בין סמטאות תל אביב | גלריה (חרדים)
