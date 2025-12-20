לֵב טָהוֹר בְּרָא לִי הוד קדומים בבני ברק: שיעור החנוכה והריקוד המרגש של זקן תלמידי החזון איש מראה של פעם: בימי התגלות אור הגנוז שבתורה, ימי החנוכה המאירים, ערך זקן תלמידי ה'חזון איש', הגאון רבי מאיר גריינמן מסיבת חנוכה לכלל צאצאיו, במעונו בבני ברק, במהלך המסיבה מסר הגאון הישיש שיעור בענייני החג | בסיום המסיבה קם לריקוד נלהב בניגון 'לב טהור ברא לי אלוקים' (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:58