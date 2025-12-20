כיכר השבת
תלמידים בני 8 הדהימו את רבי שרגא שטיינמן שהעניק להם מטבעות לברכה | צפו בתיעוד

ימי החנוכה בבני ברק הפכו לימים של קניין תורה עבור תלמידי ת"ת "מרכז" | בשיאו של שבוע הלימודים, זכו שתי כיתות ג' להיכנס להיכלו של חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן ולעמוד בכור המבחן על כל מסכת ראש השנה | בסיום המבחן העניק ראש הישיבה לתלמידים מטבעות קודש לברכה והצלחה (חרדים)  

הגאון רבי שרגא שטיינמן עם ילדי 'מרכז' (צילום: שמוליק קורלנסקי)

מחזה שובה לב נראה ביום רביעי האחרון, כאשר עשרות ילדי חמד, תלמידי כיתות ג' מתלמוד התורה "מרכז", הגיעו למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, מלווים במנהל הת"ת הרה"ג ר' יצחק פולק וברבני הכיתות, בכדי שיעביר אותם בכור המבחן על כל החומר הנלמד ממסכת ראש השנה אותו שיננו במסירות.

במשך שעה ארוכה בחן ראש הישיבה את התלמידים וניכר היה על פניהם של הילדים כי השקיעו עמל רב בשינון המסכת, והתשובות המהירות והמדויקות שהשיבו לשאלותיו של ראש הישיבה, עוררו התפעלות רבה.

ראש הישיבה לא הסתיר את התרגשותו לנוכח המראה של תינוקות של בית רבן השולטים בחומר הלימוד בבקיאות כה עמוקה בגיל כה צעיר. הוא שיבח את הנהלת הת"ת ואת המלמדים על ההשקעה העצומה בחינוך הילדים לאהבת תורה ולידיעתה.

רגע השיא של המעמד נרשם בסיום המבחן, כאשר ראש הישיבה ביקש להוקיר באופן אישי את יגיעתם של הילדים. כל תלמיד עבר לפני ראש הישיבה וקיבל מידיו "דמי חנוכה" לשמירה ברכה והצלחה.

בזמן חלוקת המטבעות, הרעיף ראש הישיבה דברי עידוד חמים על ראשי הילדים, בירך אותם שיזכו לגדול לתלמידי חכמים ויראי שמיים, ולהמשיך להאיר את עולם התורה בבקיאותם.

התלמידים, יצאו מהבית ברגשות גואים של שמחה וגאוות יחידה תורנית. המנהל, הרב פולק, ציין כי הביקור הוא חלק משרשרת אירועי החינוך וההתעלות בת"ת "מרכז" בימי החנוכה, במטרה להטמיע בלב הילדים כי "נר מצווה ותורה אור".

