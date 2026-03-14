חדשות רעות אנחנו מקבלים בשפע. אבל את השבוע הזה אנחנו רוצים לפתוח עם חדשות טובות. והשבוע ב'דבר השבוע' עם משה מנס נעסוק במדע, רגש והפתעות. צללנו אל תוך הנושאים שמעסיקים כל בית בישראל: מהבריאות והמשקל שלנו, דרך החוסן הנפשי ועד לרגעי קסם נדירים באולפן.

המהפך באולפן: המגיש הדהים את הקוסם

רגע השיא הוויזואלי של התוכנית נרשם כשהקוסם המפורסם שימי אילוזי התייצב באולפן. אילוזי, שרגיל להשאיר קהלים שלמים פעורי פה, לא דמיין שהפעם הוא יהיה זה שייצא מהאולפן המום.

משה מנס, בצעד בלתי צפוי, החליט לבצע קסם בעצמו. ברגע של מתח, כשהמצלמות מתעדות כל תנועה, הצליח מנס להפתיע את אילוזי בטריק שלא הותיר לקוסם הוותיק ברירה אלא להודות: "הפעם באמת הפתעת אותי." מדובר ברגע טלוויזיוני משעשע ויוצא דופן שמוכיח שלפעמים, גם המארח מחזיק כמה קלפים בשרוול.

המלחמה בקילוגרמים: המדע מאחורי המשקל

מי לא רוצה לדעת מהו "סוד הקסם" לירידה במשקל? האורח השבוע, רוני יעבץ – דיאטן קליני וספורט, פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט באוניברסיטת תל אביב – הגיע לאולפן כדי להפסיק את הניחושים. יעבץ הציג נתונים מתוך מחקר ישראלי רחב היקף שבדק אלפי משתתפים במטרה להבין אחת ולתמיד: מה באמת עובד?

במהלך הריאיון המרתק, יעבץ פירק לגורמים את המיתוסים המוכרים והסביר מדוע מה שעובד לאחד, עלול להיכשל אצל האחר. "החוקרים בדקו את התגובה הפיזיולוגית של אלפי ישראלים," הסביר, "והתוצאות מראות שהיעילות היא לא רק ב'מה' אנחנו אוכלים, אלא בהתאמה המדעית לאורח החיים שלנו." אם אתם נאבקים במשקל, הקטע הזה בתוכנית הוא חובת צפייה עבורכם.

חוסן תחת אש: איך שורדים את המתח?

לצד הבידור והמדע, התוכנית לא התעלמה מהמציאות המורכבת של המלחמה. המגיש האהוב שהוא גם מטפל מומחה יוסי עבדו הגיע כדי להעניק כלים מעשיים להתמודדות עם הלחץ והחרדה שמלווים את כולנו בחודשים האחרונים.

עבדו הציג גישה פרקטית: איך מזהים את נקודות השבירה ומה עושים באותו רגע כדי להרגיע את המערכת? הטיפים שלו, שמשלבים הבנה פסיכולוגית עם יישום פשוט בבית, הם בדיוק מה שצריך כדי להתחיל שבוע חדש עם כוחות מחודשים ותחושת שליטה.

