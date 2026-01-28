הלכה בחזית המדע | רבנים ורופאים התכנסו, מה נדון בכינוס?

כינוס מיוחד ומקצועי, שעמד בסימן שילוב שבין עולם הרפואה המתקדם לפסיקת ההלכה הצרופה, התקיים השבוע בהיכל בית המדרש 'התאחדות האברכים' בבני ברק. הכינוס נערך ביוזמת רשת בתי ההוראה "מדרש הוראה", העומדת תחת נשיאותו של הרה"ג ר' יוסף משדי.

המעמד נערך בהשתתפות קהל רב של רבנים, דיינים ומורי הוראה מכל רחבי העיר, אשר באו לעמוד מקרוב על הסוגיות המורכבות המונחות תדיר על שולחנם. את הכינוס פיארו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור, ובראשם הגאון רבי אברהם זכותא, רב צפון בני ברק.

במרכז יום העיון עמדו נושאים אקטואליים הניצבים בחזית עולם הרפואה המודרני. הרבנים דנו בהשלכות המעשיות של פסיקת ההלכה בשאלות סבוכות הנוגעות לרפואת נשים, הריון ולידה, אבחון מתקדם והתמודדות עם טכנולוגיות רפואיות חדשות המשנות את פני המציאות בשטח.

במהלך הכינוס ניתנה במה לאנשי רפואה בכירים מבית הרפואה "מעייני הישועה", אשר הציגו סקירות מקצועיות ועדכניות:

פרופ' אריאל מאני, מנהל מחלקת נשים ויולדות, שרטט את קווי התפר שבין הפרוטוקולים הרפואיים לדרישות ההלכה.

ד"ר אורי ארליך, מנהל יחידת האולטרסאונד, הציג את החידושים בתחום האבחון והשלכותיהם על הכרעות הלכתיות.

חלק מרכזי בכינוס הוקדש לנושא הייעוץ הרפואי-הלכתי. הרב שמעון עמר נשא דברים ודיבר על גודל האחריות המוטלת על מורי ההוראה בדורנו. בדבריו הדגיש כי לצד הבקיאות התורנית, נדרש מורה ההוראה לידע מקצועי ומעמיק בחידושי המדע כדי להגיע לחקר האמת ולפסיקה מדויקת.

המשתתפים יצאו מהכינוס בתחושת חיזוק ובתקווה כי הכלים המקצועיים שרכשו יסייעו בידם במתן מענה הלכתי מוסמך ומקצועי לשאלות הרבות המופנות אליהם מדי יום ביומו.