אלפי טונות מזון נמכרו ברגע | ערב פסח בצל הגר"ש מחפוד 

חברי מועצת עיריית בני ברק מ'דגל התורה' עלו למעונו של חבר המועצת הגר"י זילברשטיין ושמעו דברים חוצבי להבות על חובת קידוש השם • "רבי דוב לנדו הוא מתנת אלוקים, הוא לא מפחד מאף אחד - אבל עלינו לדבר יפה גם לשונאים" • הסיפור המדהים על השכן ה"אפיקורס" מרמת חן שהחל להדליק נרות חנוכה בזכות ה"שלום עליכם" של הרב, וההשוואה המפתיעה להנהגתו של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל • האזינו לדברים באדיבות קו 'שיח יצחק' (חרדים)
דווקא בתקופה מורכבת, בצל המצב הביטחוני והקיפאון בענף יהודה גרובייס בוחר לא לעצור – ומשיק את “הנוסחה”, מיני סדרת דרמה על אמונה, רפואה וניסיון קשה המעמיד בחור ישיבה במבחן, 'הנוסחה' יועדה להקרנות, ובעקבות המצב הביטחוני 'גרובייס הפקות' מחליטים לא לתת למלחמה לעצור ולהוציא את הסרט באתר שלהם לצפיה ישירה grovais.com. במקביל למעט מספר הקרנות שמתקיימות בשיתוף העיריות בהתאם להנחיות פיקוד העורף (תרבות, חרדים)
בעוד בכותל המערבי נאלצו להסתפק הבוקר (א') במעמד מצומצם של ברכת כהנים תחת הנחיות פיקוד העורף - בהיכל ישיבת טשכנוב בירושלים התכנסו מאות כהנים אשר התעטפו בטליתות וברכו את עם ישראל באהבה • שמואל דריי מגיש תיעוד מרהיב מהיכל הישיבה ב'רמת שלמה' • גלריה (חרדים)
"לֹא נִתְּנוּ מוֹעֲדִים לְיִשְׂרָאֵל אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיַּעַסְקוּ בָּהֶם בְּתוֹרָה" | המעמד המסורתי של הקבלת פני רבו בראשות ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, החל בשעה זו בבית מדרש ממוגן בעיר בני ברק | "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי • הצטרפו (ימים טובים)
מתווה חירום במקומות הקדושים: הר הבית והכותל המערבי ייפתחו למתפללים יהודים ומוסלמים בקבוצות קטנות ומוגבלות. על פי הדיווח בכל סבב יורשו להיכנס עד 150 איש בלבד, תחת נהלי פינוי קפדניים במקרה של אזעקה (בארץ)
המוני אדמו"רים ורבנים נהרו בערב פסח לאחר חצות היום למאפיית "טיב המצות" בבני ברק, כדי לאפות "מצות מצווה" בחבורה • בין המשתתפים נצפו האדמו"ר משבט הלוי, הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב בני ברק, והגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות • הרגע שעורר עניין, דומ"ץ בעלזא, הגאון רבי יעקב גרינוולד, פשט את השטריימל במהלך האפייה מחשש חמץ • צפו בתיעוד (חרדים)
במסגרת התוכנית "מאפילה לאורה", אירח משה מנס את מנחם קלמנזון לשיחה מטלטלת על היממה ההיא בשמחת תורה, בבארי | האח אלחנן הי"ד שעזב הכל ורץ אל תוך האש, הניסים הקטנים בתוך החושך הגדול, והרגע המצמרר שבו דלתות הממ"ד נפתחו רק כשנשמעה הקריאה היהודית "שמע ישראל" | וגם, חשיפה אישית מרגשת של המראיין • צפו בריאיון המלא (מאפילה לאורה)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בעקבות המלחמה ולקראת שביעי של פסח: "בנפול אויבך אל תשמח" או "באבוד רשעים רינה"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מכת מדינה בלב ירושלים, בזמן שבני המשפחות חגגו את ליל הסדר אצל ההורים - פורצים פשטו על שכונת 'רמת שלמה' • למעלה מ-10 דירות נפרצו בשיטה זהה, כספות נתלשו, נשק ותחמושת נגנבו ונזק עצום לרכוש • התושבים זועמים: "אנשי הביטחון לא עושים כלום, הפכנו למערב פרוע" (חרדים)
סיפור בלתי יאומן בשיכון ג' בבני ברק, בעוד התושבים מיהרו אמש למרחבים מוגנים בעת הישמע האזעקה, גנב ניצל את הדלת הלא נעולה ברחוב יעל ונכנס לדירה • בעל הבית לא איבד את עשתונותיו, רדף אחרי החשוד ויחד עם השכנים לכד אותו עד להגעת המשטרה • "חשבתי לרגע שמדובר בתלמיד שלי" (חרדים)
חביבה מצווה: בליל אור לארבעה עשר, עם תחילת זמן הבדיקה, ערך חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה, הגאון רבי שרגא שטיינמן, בדיקת חמץ במעונו | ראש הישיבה, הידוע בדקדוקו ההלכתי המופלג ובזהירותו המיוחדת בכל קוץ וקוץ של הלכה, עבר לאור הנר בין כל ירכתי הבית ולא פסח על שום פינה; הוא בדק כל חור וסדק, ואף התכופף ביסודיות רבה לבדוק מתחת למזרונים ובמקומות שבהם החשש לחמץ רחוק ביותר (חרדים)
המרא דאתרא ורבה הספרדי של בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון, יצא בערב החג למעמד 'שריפת החמץ' • לצד פתיתי החמץ, השליך הרב לכבשן האש גם את הלולב, הדסים והערבות מחג הסוכות האחרון, בהם נענע בבית החולים בחג הסוכות האחרון לאחר שמעד | צפו בתיעוד מהמעמד בבני ברק (חרדים)
