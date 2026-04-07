כיכר השבת
הים נבקע מחדש

לפידי אש וקריעת ים סוף | ר' מיילך בידרמן הרעיד את בית שמש

מאות חסידים השתתפו אמש בזיץ מרומם שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בעיר בית שמש • בשיאו של המעמד פיזז המשפיע עם לפידי אש והלהיב את הקהל לקראת הנס של קריעת ים סוף • "בכל שנה הנס מתחדש, כל אחד יכול לפעול ישועה" • צפו בתיעוד (חסידים)

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בזיץ הכנה לשביעי של פסח (צילום: יעקב לדרמן)

אש בבית שמש: הזיץ הסוחף של ר' מיילך בידרמן לקראת שביעי של פסח

לקראת היום הגדול והקדוש שביעי של פסח, יום קריעת ים סוף, ערך אמש בעיר בית שמש המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן זיץ מרומם לכלל תושבי העיר.

מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו מכל רחבי העיר ובמשך שעות ארוכות שאבו מלוא חופניים חיזוק ואמונה לקראת סיומו של חג המצות.

במהלך הזיץ נשא המשפיע דברים חוצבי להבות, בהם עורר את הקהל על סגולתו העצומה של יום שביעי של פסח. "כל שנה מתחדשים הניסים", זעק המשפיע, "ביום הזה הקדוש ברוך הוא בוקע לכל אחד מאיתנו את הים הפרטי שלו. כל אחד יכול לפעול ישועות גדולות מעל לדרך הטבע ביום הזה!".

שיאו של המעמד נרשם כאשר המשפיע, כמנהגו בקודש, החל לפזז ולרקוד בעוז לפני הקהל כשהוא אוחז בשני לפידי אש בוערים, המבטאים את הלהט והתשוקה בעבודת ה'.

לאחר מכן, בהתעוררות עצומה ובדבקות עילאית, אמר המשפיע יחד עם הקהל את סדר "שירת הים" מילה במילה, תוך שהוא מעורר את הקהל להעתיר לישועת עם ישראל בתקופה מורכבת זו.

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בזיץ הכנה לשביעי של פסח (צילום: יעקב לדרמן)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
התכנסות מעל 50 איש
מה עם הנחיות פיקוד העורף?

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר