לפידי אש וקריעת ים סוף | ר' מיילך בידרמן הרעיד את בית שמש

אש בבית שמש: הזיץ הסוחף של ר' מיילך בידרמן לקראת שביעי של פסח

לקראת היום הגדול והקדוש שביעי של פסח, יום קריעת ים סוף, ערך אמש בעיר בית שמש המשפיע החסידי הנודע, הגה"צ רבי אלימלך בידרמן זיץ מרומם לכלל תושבי העיר.

מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו מכל רחבי העיר ובמשך שעות ארוכות שאבו מלוא חופניים חיזוק ואמונה לקראת סיומו של חג המצות.

במהלך הזיץ נשא המשפיע דברים חוצבי להבות, בהם עורר את הקהל על סגולתו העצומה של יום שביעי של פסח. "כל שנה מתחדשים הניסים", זעק המשפיע, "ביום הזה הקדוש ברוך הוא בוקע לכל אחד מאיתנו את הים הפרטי שלו. כל אחד יכול לפעול ישועות גדולות מעל לדרך הטבע ביום הזה!".

שיאו של המעמד נרשם כאשר המשפיע, כמנהגו בקודש, החל לפזז ולרקוד בעוז לפני הקהל כשהוא אוחז בשני לפידי אש בוערים, המבטאים את הלהט והתשוקה בעבודת ה'.

לאחר מכן, בהתעוררות עצומה ובדבקות עילאית, אמר המשפיע יחד עם הקהל את סדר "שירת הים" מילה במילה, תוך שהוא מעורר את הקהל להעתיר לישועת עם ישראל בתקופה מורכבת זו.