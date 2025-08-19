מסורת מדור לדור: כך נראה הטקס המרגש בירושלים

האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הגיע לביקור היסטורי במחנה הקיץ בוודבורן שבהרי הקאנטרי לאחר היעדרות של שש שנים | הרבי ערך תפילות ואת השולחנות הטהורים בהשתתפות החסידים | האדמו"ר צפוי לשהות במחנה בשבועות הקרובים (חסידים)
אלפי בני הקהילות החסידיות מוחים מדי לילה על מעצר תלמידי ישיבות בכלא הצבאי, מול שערי כלא 10, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים בכירים | אמש זכתה המחאה לתמיכה רחבה של האדמו"ר מגור, כאשר שיגר במיוחד את בנו יקירו הרה"צ רבי דוד אלתר, בראש קהל חסידים מכל רחבי הארץ | היום, בשעות אחה"צ צפויה להתקיים מחאה אדירה בהשתתפות גדולי רבני ירושלים (חרדים)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת החומש לילדי תלמוד תורה תולדות אברהם יצחק ברמה ב' בעיר | את המעמד פיארו רב הקהילה ואיתו עמו רבני החסידות אשר להם צאצאים המתחנכים במוסד הקדוש אשר שמו הטוב הולך לפניו | על מלאכת השירה ניצח ביד רמה, בעל המנגן אהרל'ה סמט, אשר לו נכד המתחנך בתלמוד תורה הנ"ל (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מבאבוב 45 במחנה הקיץ של תלמידי החסידות | הרבי התפלל תפילת שחרית עם התלמידים, ולאחר מכן נשא דברי חיזוק | בהמשך היום קבע מזוזה במעון הקיץ של בנו המשמש כר"מ בישיבה דשם | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר מאשלג ערך ביקור רב רושם אצל האדמו"ר מתולדות יהודה סטוטשין המבקר בשבועות אלו בארה"ק, והציג את הכרך החדש של פירוש "בני היכלא" על הזוהר הקדוש, המבוסס על דרכו של בעל הסולם | האדמו"ר עיין זמן ניכר בספר החדש תוך שהוא מביע התרגשותו והתפעלותו | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות מחסידי לעלוב נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב משה מרדכי בידרמן. האירוע הענק התקיים במרכז החסידות בבית שמש בהשתתפות גדולי האדמו"רים | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
בבני ברק נחוגה שמחת אירוסי בת זקוניו של הגה"צ גאב"ד סעקלהיד, עם החתן בן ראש כולל מאטרסדוף בירושלים ונכד הגה"צ רבי יעקב שלום טויב, גאב"ד עתלית | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של רבנים, ורבים מחסידי סאטמר, לכבוד אבי הכלה המשמש כרב בית המדרש של החסידות ברחוב רמב"ם בבני ברק (חסידים)
לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו, שהה האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט לשבת קודש בעיר בית שמש, שם ערך את התפילות והשולחנות הטהורים בביהמ"ד 'סטרעליסק' בנשיאות חתנו אבי הכלה, האדמו"ר מסטרעליסק | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל הקודש (חסידים)
לרגל סיום הזמן נערך בהיכל ישיבת מודז'יץ המעטירה בעיר התורה והחסידות בני ברק, מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים יקרי ערך לתלמידים שהתמידו בלימודם במהלך השנה החולפת | את המעמד פיאר האדמו"ר בהופעתו הכבודה, ולאחר שנשא אמרות קודש, העניק את הפרסים לתלמידיו - השיא היה כאשר קבוצת תלמידים זכתה לקבל ש"ס מהודר כאות הוקרה על עמלם הרב (עולם הישיבות)
יום כ"א באב התקדש לדורות בקרב אלפי חסידי בעלזא בכל קצווי תבל - יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מבעלזא זי"ע | צפו בתיעוד ממראות יום ההילולא בצל קודשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, החל מעריכת השולחן הטהור, עליה לציון, תפילת שחרית וטיש לחיים בהאי יומא רבא, במרכז החסידות בבני ברק (חסידים)
כפי שדיווחנו, האדמו"ר מאמשינוב ערך ביקור רב רושם בקרב קהילתו בעיה"ק צפת במהלך שבוע שעבר | צפו בתיעוד מרהיב שמגיש הצלם דוד כהן, מעבודתו הטמירה של האדמו"ר מאמשינוב, אחוז שרעפי קודש מתוך דבקות עליונה בהשי"ת | תיעודים שלא רואים בכל יום "פושט צורה ולובש צורה" (חסידים)
נגידי חסידות סאטמר ינחתו השבוע לביקור היסטורי בירושלים, במהלך שהותם יפארו מעמד תהלוכת ספר תורה, ויקראו קריעה בדש בגדם מול הכותל המערבי | שיאו של הביקור 'אירועי ענק' לציון הילולת הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע, שהבטיח שלא יהיה קיום למדינה הציונות | הפרטים המלאים (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק נחוגה שמחת בר המצווה לנכד הגאון רבי סיני מאיר פרנקל, גאב"ד יבניאל, בן לבנו הרה"ג יהודה פרנקל - מזלאטשוב ב"ב, נכד האדמו"ר בעל ה'אריה שאג' מצאנז ז'ימגראד | בשמחה השתתפו האדמו"רים ממיאלען, ביטשקוב, ז'ימגראד, סטריקוב, שומרי אמונים, טעמשוואר ובוטושאן, לצד הרבנים הגרש"א שטרן, הגר"מ נחשוני ועוד | צפו בתיעוד (חסידים)
במסגרת ימי ה'קעמפ' לבחורי חסידות 'חוג חתם סופר' בעיה"ק ירושלים, הגיע האדמו"ר לתפילה על יד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי | פרחי החסידים הביאו מבעוד מועד במיוחד את הכסא של האדמו"ר מבני ברק למען נוחיותו של הרבי במעמד | בסיום התפילה פצח הרבי בריקוד נלהב עם הבחורים ובסיימו נפרד מהם לשלום תוך שהוא מאציל עליהם ברכות לרוב (עולם הישיבות - חסידים)
עם סיום זמן הקיץ, נערך בהיכל ישיבת 'מאור עיניים' רחמסטריווקא, מעמד כבוד התורה 'להתענג' לכבוד בחורי החמד 'חברי הקיבוץ' שסיימו מסכת קידושין בעמל ויגע רב | במעמד הסיום הופיע האדמו"ר בהדרו, נטל ידיו לסעודת מצווה ונשא אמרות קודש | בסיום המעמד זכו הבחורים לעבור מול פני הקודש לקבלת תעודת ההצטיינות שהאדמו"ר בעצמו חתם עליהן בחתימת יד קודשו כאות הוקרה על עמלם הרב (חסידים - עולם הישיבות)
בליל שישי האחרון נחוגה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי בוהוש בבני ברק, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי משה יהודה פרידמן, חתן הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בשמחה השתתפו רבנים ואדמו"רים מבני המשפחה |הסב, גאב"ד מאקאווא נבצר ממנו להשתתף בשמחה, ולכן ערך את השמחה במעונו בקריית אתא ביום רביעי (חסידים)
