לזכרו של הנתיבות שלום אש של תורה בהיכל הסלונימאי | בחורי הישיבות סיימו עשרות פעמים את הש"ס מעמד כביר ורב רושם נערך בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סלונים, בירושלים שם התכנסו מאות החסידים לחגוג מעמד סיומם של עשרות פעמים את הש"ס, שנלמדו ביגיעה ע"י תלמידי רשת הישיבות לצעירים לאורך ימי השובבי"ם, לזכר נשמתו של האדמו"ר בעל ה'נתיבות שלום' מסלונים זי"ע | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה, האדמו"ר מסלונים, אשר ערך את הסיום ואמר את הקדיש, בהמשך ערך הרבי שולחן לחיים, במהלכו נשא אמרות קודש | לקראת סיום המעמד פצח האדמו"ר בריקוד נלהב לכבוד התורה | שמואל דריי מגיש תיעוד מתוך ההיכל (חסידים)

