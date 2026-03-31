שאגת הארי | היום ה-32

LIVEשיגורים מאיראן לאזור ירושלים והשפלה, ללא נפגעים | צה"ל תוקף בטהרן | מתיחות סביב מצר הורמוז

הבוקר: מספר שיגורים מאיראן לאזור ירושלים, השפלה יו"ש והדרום, טיל יורט והשני נפל בשטח פתוח | המשטר בטהרן לוחץ על החות'ים להתערב ולתקוף | בסביבת טראמפ בבית הלבן גוברים הקולות לפעול קרקעית |לחץ ערבי נגד סיום המלחמה במצב הנוכחי (עדכונים שוטפים)

עדכונים שוטפים

07:10: כלי התקשורת ב דיווחו הבוקר על הפסקות חשמל ב, שנגרמו כתוצאה מפגיעה בתשתיות חשמל במהלך התקיפות.

06:20: הותר לפרסום כי ארבעה נפלו בקרב בדרום לבנון. שמותיהם של שלושה מהם פורסמו הבוקר:

- סרן נועם מדמוני, בן 22, משדרות, מפקד צוות בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון.

- סמ"ר בן כהן בן 21, מלהבים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון.

- סמ"ר מקסים אנטיס, בן 21, מבת ים, לוחם בסיירת נח"ל (934), חטיבת הנח"ל, נפל בקרב בדרום לבנון.

אזעקות נשמעו סביב השעה 5 ועשרים בבוקר ביישובים נרחבים סביב ירושלים ובאזור השפלה. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו שני שיגורים שבוצעו ישירות משטח איראן. לוחמי ההגנה האווירית הצליחו ליירט טיל אחד, בעוד השני נפל בשטח פתוח. ב"ה, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש או נזק לרכוש, אך הוא מעלה שוב את רף המתיחות לקראת תגובה אפשרית.

הדילמה של : השמדה טוטאלית או נסיגה?

במקביל לאירועים בשטח, ה'וול סטריט ג'ונרל' חושף כי הנשיא טראמפ הביע בפני עוזריו נכונות לסיים את המערכה הצבאית, גם אם מצר הורמוז האסטרטגי יישאר חסום בחלקו. מדובר בשינוי כיוון מפתיע, שכן רק אתמול שיגר הנשיא איום חסר תקדים: "אם לא ייפתח המצר לעסקים באופן מיידי, נסיים את שהותנו באיראן עם פיצוץ והשמדה מוחלטת של בארות הנפט ותחנות הכוח". דוברת הבית הלבן, קרוליין לוויט, הבהירה כי ארה"ב שואפת להחזרת הסדר, אך לא הגדירה זאת כיעד צבאי מחייב.

הלחץ הערבי: "אל תעצור עד להחלפת השלטון"

אך בעוד טראמפ שוקל את צעדיו, בעלות הברית של ארה"ב במפרץ – סעודיה, איחוד האמירויות, כווית ובחריין – מפצירות בו שלא להרפות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות אי-פי (AP), גורמים רשמיים במדינות אלו הבהירו בשיחות פרטיות כי איראן "לא נחלשה מספיק". המדינות השכנות חוששות כי הפסקת המבצע כעת תשאיר איראן פצועה אך מסוכנת, ודורשות שינוי דרמטי בהנהגה בטהרן לפני שיוסרו התקיפות.

