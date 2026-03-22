• לאחר שעות של שקט, איראן חידשה את השיגורים לעבר ישראל, אזעקות הופעלו בירושלים, בית שמש, מרכז הארץ והשפלה.

• 95 נפגעים פונו הלילה מזירת האסון באזור החרדי בעיר ערד, 10 מהם במצב קשה. נזק רב נגרם לעשרות בתים.

• בשל הנפילות בערד ובדימונה, משרד החינוך הודיע כי בוטלו הלימודים בכל רחבי הארץ.

טיל ששוגר מאיראן: תיעוד דרמטי מרגע הפגיעה הישירה בעיר ערד דוד הכהן | 21.03.26

• מפכ"ל המשטרה דני לוי טען בזירת הנפילה כי: "הטיל נפל בין הבניינים, מי שהיה במקלט - נראה שלא נפגע. מי שהיו בחוץ כנראה נפגעו".

• הרמטכ״ל הנחה על המשך תחקור הנפילות והפקת הלקחים מהם. בנוסף, אישר תקיפות בכלל זירות הלחימה.

• הנשיא טראמפ באולטימטום דרמטי להנהגה באיראן: פתחו את מצר הורמוז בתוך 48 שעות - או שנשמיד את תחנות הכוח שלכם.

• דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי צה״ל החל בגל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

עדכונים שוטפים

08:09: בפעם השלישית הבוקר: זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות בדרום הארץ.

08:03: פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

08:02: אזעקות הופעלו בראש הנקרה וביישובים נוספים בצפון הארץ בשל שיגורים מלבנון.

08:01: דיווח ראשוני על פגיעה ישירה ברכב במשגב עם, פצוע קשה במקום.

08:00: דובר צה"ל: כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

07:51: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים, בית שמש, הדרום והשפלה.

07:44: בפעם השניה בתוך שעה: זוהו שיגורים נוספים מאיראן, אזעקות צפויות בירושלים והמרכז.

07:35: דובר צה"ל: "כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בדרכם לזירה בה התקבלו דיווחים על פגיעה במרכז הארץ. יש להימנע מהתקהלויות באזורים אלו".

07:30: במשטרת ישראל התקבלו דיווחים על נפילת פריטי אמל"ח בתחום מחוז ת"א. בשלב זה ללא נפגעים. שוטרים , לוחמי מג״ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה.

07:18: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:15: מסתמן כי הטיל ששוגר מאיראן - עם ראש נפץ מתפצל.

07:07: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו במרכז הארץ.

07:02: זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות במרכז הארץ.

06:45: סעודיה הודיעה על גירוש הנספח הצבאי של איראן ועוד ארבעה עובדים בשגרירות האיראנית, והורתה לארבעה לעזוב את המדינה בתוך יממה.

06:35: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בצפון הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:30: אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

06:08: אזעקות הופעלו בגליל התחתון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

06:00: סעודיה הודיעה לפנות בוקר כי זוהו שלושה טילים ששוגרו מאיראן לעבר ריאד. אחד יורט, והשניים האחרים נפלו בשטחים פתוחים.