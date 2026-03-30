08:21: אזעקות הופעלו במטולה.

08:15: בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף נותרה ללא שינוי ותהיה בתוקף עד ליום שבת, ה-4 באפריל 2026, בשעה 20:00.

08:00: דוברות איחוד הצלה: בהמשך לשמיעת האזעקות בדרום הארץ, עד כה לא נמסר למוקד איחוד הצלה על איתור זירות נפילות רסיסי יירוטים ולא נמסר על נפגעים.

07:48: פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:45: יורט הטיל ששוגר מאיראן לעבר דרום הארץ.

07:37: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בדרום הארץ.

07:32: בפעם השלישית בתוך שעה: שיגורים נוספים מאיראן לעבר דרום הארץ.

07:18: הטיל ששוגר לעבר באר שבע יורט | פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:08: השיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע והסביבה.

07:03: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר דרום הארץ.

07:00: הטיל ששוגר מאיראן לעבר דימונה - יורט. פיקוד העורף מעדכן כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:55: באיראן מדווחים על תקיפות במספר מוקדים ברחבי המדינה.

06:53: אזעקות הופעלו באצבע הגליל בשל חדירת כלי טייס עוין.

06:48: אזעקות הופעלו בדימונה וים המלח בשל השיגור מאיראן.

06:43: זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר דרום הארץ.

06:11: דובר צה"ל מודיע כי צה"ל תוקף כעת תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

06:04: אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל חדירת כלי טייס עוין.

סיכום חדשות הלילה והבוקר

• לאחר שעות ללא ירי, איראן חידשה הבוקר את השיגורים לעבר דרום הארץ.

• 5 רקטות שוגרו הלילה מלבנון לעבר העיר חיפה והסביבה - כולן יורטו ובחסדי ה' לא היו נפגעים.

• חיל האוויר יירט שני כטב"מים ששוגרו מתימן לעבר שטח מדינת ישראל.

• חיל האוויר פתח בגל תקיפות נוסף נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

• לוחמי צה"ל כבשו את העיירות אל-חיאם וראס-ביאדה ובכך התבססו על גדות נהר הליטני.