ממכירת החמץ של "תושבי איראן" ועד לאפיית המצות בדממה: ערב פסח אצל הגר"י זילברשטיין

צפו בתיעוד מערב פסח בצל הגר"י זילברשטיין | החל ממכירת החמץ של חברות התרופות העולמיות ויהדות משהד (איראן) לאח רפואי בכיר | עו"ד נמני חתם כהוראת הגרי"ש אלישיב, רבני השכונות הגיעו למעון והתנאי המיוחד לעובדי המצות בצהרי היום: "ברכה לשנה מתוקה - רק אם תשתקו" | כל הפרטים והתיעודים המלאים (חרדים)

הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות| צילום: צילום: דברי חמד
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)

סדר יום עמוס עבר בערב פסח במעונו של רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק, הגאון רבי יצחק זילברשטיין. מהמכירה המורכבת של חברות התרופות העולמיות ועד לאפיית המצות בדממה מוחלטת – "כיכר השבת" עם כל הפרטים והתיעודים משיאו של יום.

במעמד מכירת החמץ המרכזית, הקפיד הרב על הוראתו הידועה של חמיו, מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לפיה יש לערב עורך דין בכיר במעמד המכירה כדי להעניק לה תוקף חוקי מוחלט ולמנוע כל חשש "הערמה". במעמד נכח עו"ד אליהו נמני מרמת גן, שפיקח על הצד המשפטי של העסקה.

במשך עשרות שנים נהג הגר"י זילברשטיין למכור את חמץ השכונה אצל מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, אך בשנים האחרונות המכירה מתבצעת אצלו במעון, כאשר הקונה הוא אח רפואי בכיר המטפל באחד מבני המשפחה. בתיעוד נראה הגר"י מדגיש בפני הגוי שוב ושוב: "זה קניין אמיתי לכל דבר ועניין, אתה הופך ברגע זה לאדם עשיר מאוד".

רגע מיוחד נרשם כאשר נמכר החמץ של כלל חברות התרופות העולמיות. בנוסף, רבנים בולטים הגיעו למעון כדי למנות את עמוד ההוראה כשליח למכירת החמץ של קהילותיהם. הגאון רבי ישראל מרמרוש, רבה של שיכון ג' בבני ברק, שמכר את חמץ הקהילה כולה. הרב שלמה זביחי, רבה של יהדות משהד (איראן) בישראל, שהגיע לבקשת בני הקהילה למכור את חמצם אצל הרב.

בצהרי היום, הגיע הגר"י זילברשטיין למעמד אפיית מצות מצווה. הרב עקב מקרוב אחר ההידורים ההלכתיים והרעיף ברכות על העובדים המזיעים מול התנור הלוהט.

הרב הבטיח לעובדים שנה מתוקה ומבורכת, אך הציב תנאי ברור ונוקב: "תזכו לכל הברכות, בתנאי שלא תוציאו מילה אחת מהפה במהלך האפייה! יש רק לחשוב 'לשם מצוות מצווה' בדבקות".

הגאון רבי יצחק זילברשטיין במכירת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין במכירת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין במכירת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין במכירת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין במכירת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין במכירת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין בשריפת חמץ (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)
הגאון רבי יצחק זילברשטיין באפיית מצות (צילום: דברי חמד)

