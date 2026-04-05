מול הנופים המרהיבים אש קודש מול נוף בראשית | שריפת החמץ המרהיבה בשומרון • תיעוד שעות אחדות לפני כניסת חג הפסח בעיר עמנואל, בין הנופים ההרריים המרהיבים, יצאו מאות התושבים - חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, אל מוקדי שריפת החמץ המרכזיים | במעמד מרגש עמדו ילדי עמנואל לצד אבותיהם והשליכו את שאריות החמץ אל האש הבוערת, כשהכל עטוף בנוף הבראשיתי שנשקף מכל עבר | הצלם ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מרהיב שתפס בעדשתו את הרגעים הקטנים של המצווה, את הלהבות המלחכות את שאריות החמץ ואת התפילה החרישית של התושבים (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | י"ח בניסן | 05.04.26