מסורת בלבן: האחים האדמו"רים מזוטשקא בסליחות ראשונות בבני ברק
לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)
אל היכל בית מדרשו של הרבי הצדיק מקאליש בבית שמש, נהרו המונים לאמירת הסליחות בצל קודשו של האדמו"ר | לאחר אמירת הסליחות זכו לעבור ולקבל מידי קודשו צלוחית דבש מבורכת לקראת השנה החדשה | האדמו"ר שישב עטור בטלית מעוטרת בעטרות כסף, העניק את הדבש בצירוף ברכותיו לרוב לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ההולך ונשלם לתפארה, ירד הרבי ממודז'יץ לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, ברוב עם הדרת מלך, בנוסח המלבב מדור דור, כשהוא משלב במהלך התפילה ניגונים עתיקים של אדמו"רי החסידות (חסידים)
מספר תלמידים מישיבת ויז'ניץ שהתאספו למעמד סיום כמה מסכתות שבש"ס, הופתעו באחת כאשר אל המקום נכנס הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ ואב"ד החסידות באלעד | לדבריו, הוא הופיע במפתיע כמחווה מרגשת עבורם שמקרבים את הישועה והוגים בתורה הק' כאוות חפצו הטהורה של אביו הרבי מויז'ניץ | צפו בתיעוד (חסידים - עולם הישיבות)
מאות חסידי אלכסנדר פתחו את ירח האיתנים באמירת הסליחות הראשונות באודיטוריום העירוני בבני ברק, שם יחגגו ברינה את כל חגי חודש תשרי | מקום הקודש של האדמו"ר הוכשר מבעוד מועד עם ארון קודש קטן ובמה מוגבהת, וכלל החסידים השתפכו בתחינה לפני בורא כל יצור שיערב עתירתנו לשנה טובה ומתוקה (חסידים)
בחצות ליל מוצאי שב"ק התאספו כלל חסידי ספינקא מרחבי הארץ, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"ר במרכז החסידות ברחוב דונולו בבני ברק | הרבי ירד לפני התיבה על במה מוגבהת מול ארון הקודש, כשבשורה הראשונה מתחתיו עומדים נכדיו הצעירים לבושים בקולפיקים כנהוג בשבתות ובימים טובים (חסידים)
בחצות הלילה יצא האדמו"ר מדארג מחדרו בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק, וצעד אל עבר מקומו עטוף בטלית, כשאימת ימי הדין נסוכה על פניו, ובקול אדיר וחזק עבר לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, כשכלל מאות החסידים מצטרפים לתפילה הנרגשת מול ארון הקודש (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו לאמירת סליחות הראשונות בצל קודשו של האדמו"ר מסאדיגורה במרכז החסידות בבני ברק | לפני התיבה עבר המשב"ק הרב מרדכי שלמה כהן, והאדמו"ר יצא מהדאווין שטוב של אדמו"רי החסידות לאמירת 'עֲנֵנוּ' כנהוג | פרחי החסידים עמדו על הגלריות שנבנו במיוחד לקראת הימים הנוראים (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ גדשו את היכל ביהמ"ד הגדול במרכז החסידות בשיכון ויז'ניץ לאמירת הסליחות הראשונות | בחיל ורעדה זכו לשמוע קולו בקודש של האדמו"ר, שירד לפני התיבה עטוף בטלית ירושה של זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע | בסיום אמירת הסליחות פצחו הקהל בשירה אדירה, תוך שהאדמו"ר מעודד השירה בעוז ובתעצומות | שוקי לרר השתתף בכל שעת הסליחות ומגיש תיעוד ענק (חסידים)
42 דקות של קדושה והתעלות: המעמד המרטיט בחצר הקודש גור שיחקק בלב כל אחד שזכה לחזות בנועם הדרת זיוו, בעת הופעתו הכבודה של האדמו"ר מגור לאמירת הסליחות הראשונות ברוב עם הדרת מלך | בסיום המעמד פצחו החסידים בריקודים ובשירת הודאה להשי"ת על כל הטוב | צפו בתיעודים (חסידים)
אלפי חסידי באבוב 45 נרגשים, התכנסו שבוע שעבר לכינוס הכנה לקראת חנוכת בית מדרשם הגדול במרכז שכונת 'בורו פארק' שבניו יורק, אותו יחנכו לראשונה מאז ייסוד החסידות לפני עשרים שנה | במרכז המעמד זכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, שהרחיב בדברי שבח והודאה להשי"ת | בסיום המעמד שכרו החסידים מקומות תפילה לימים הנוראים (חסידים)
לאחר שנה בדיוק בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה - איך לנהוג עם הילד, והזהירו הבעל שם טוב הקדוש לבל יספר לשום אדם על בנו, ועל גדולתו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
בלילה, העשיר החל ללמוד תורה ופתאום הגיע איש וקראו לו שיצא החוצה. וכשיצא הגיע רוח סערה ונשאה אותו למדבר רחוק, שם נפל עליו פחד, והבין שזה בגלל שבייש את נושא המים, וראה שיש במרחק ממנו בית מואר ובוודאי הוא של גזלנים, אבל אמר אין לי מה להפסיד אלך לשם | הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש (חסידים)
ליל שבת קודש בביהמ"ד הגדול של חסידי גור בירושלים, דלתו של האדמו"ר מגור נפתחה לרווחה, והאדמו"ר נכנס אל היכל ביהמ"ד הגדול לאחר תקופת היעדרות, נשמתם של רבבות החסידים נעצרה באחת כאשר זכו לראות את פני הקודש | בתוך כך, רבבות צפויים להשתתף הערב במעמד הסליחות הראשונות (חסידים)
תומכי מוסדות 'פני מנחם' בראשות הגאון רבי שאול אלתר, התכנסו לוועידה יוקרתית שנערכה באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה שבארה"ב, תחת הכותרת 'חברותא – להתחבר עם התורה' | במהלך הימים זכו לשמוע שיעורים, שיחות, חברותות ולימוד בעיון עם ראש הישיבה | ואיזה קשר מצא הגר"ש בין 'קוקה קולה' לימי הרחמים? | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
קהל רב נהר אמש לאולמות השמחה של היכלי מלכות בבני ברק, לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים, נישואי החתן בן האדמו"ר מקודינוב, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן | על פי בקשת האדמו"ר, השקיעו החסידים את מירב המאמצים בחופה מפוארת, כמבואר בדברי הזוהר הק' | שוקי לרר הצטרף למעגלי השמחה של החסידים ומגיש גלריה (חסידים)
עם עלותו לכהן פאר על כס אבותיו הק' למעלה בקודש, פקד האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את בתי האדמו"רים והרבנים בעיה"ק ירושלים, לבקש ברכתם על העול הכבד שהוטל על כתפיו בהנהגת העדה הק' שנותרה כצאן בלי רועה לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום | אל האדמו"ר התלוו סגל המשמשים בקודש שזכו לשמש אצל אביו | מ.א. נוימן הצטרף לביקורים ומגיש תיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב השבוע בקרב קהילתו המתפתחת בלינדן שבארה"ב, שם חנך את בניין התלמוד תורה החדש, ע"י קביעת מזוזות בשעריה, וביקור בכיתות התלמידים, תוך שהוא מפיח בהם רוח חיים, ודברי חיזוק לקראת הימים הנעלים הקרבים ובאים | צפו בתיעוד (חסידים)
באשמורת בוקר יום ראשון, יחנכו רבבות חסידי סאטמר את חנוכתו המחודשת של בית המדרש המיתולוגי ברחוב ראדני בווילאמסבורג | בית המדרש הגדול עבר שיפוץ והרחבה מקיפים, תוך הקפדה על שימור הנוסטלגיה והקדושה | גילוי מפתיע נחשף במהלך העבודות, מודעה היסטורית מתקופת האדמו"ר ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע (חסידים)
