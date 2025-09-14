כיכר השבת
רְצֵה עֲתִירָתָם 

מסורת בלבן: האחים האדמו"רים מזוטשקא בסליחות ראשונות בבני ברק

לבושים בבגדי לבן ועטופים בטליתות מעוטרות בעטרות כסף, ירדו האחים האדמו"רים מזוטשקא, וזוטשקא אמסנא לפני התיבה בהיכלי בתי מדרשם בבני ברק | בסיום אמירת הסליחות עברו קהל החסידים להתברך בכל מילי דמיטב (חסידים)

סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
סליחות ראשונות בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)

