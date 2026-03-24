מתוך זריזות של מצווה ובכוונות טמירות ונעלות | האדמו"ר ממיאלען באפיית המצות
האדמו"ר ממיאלען, שמצודתו פרוסה במתחם הסופרים, הגיע אתמול למעמד אפיית מצות לקראת חג הפסח • האדמו"ר עסק בעסק המצות מתוך בדבקות עילאית, תוך שהוא משלב כוונות טמירות ונעלות בכל שלבי האפייה בטהרה • צפו בתיעוד (חסידים)
בצל המצב הביטחוני, האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא לפולין למסע הקודש של תפילות והתעלות • הרבי שפך שיח בציוני הצדיקים קדושי עליון אבות החסידות • את השבת המרוממת ערך בעיירת פשיסחא איתן מושבו של ה'יהודי הקדוש' • צפו בתיעוד (חסידים)
כמנהג אבותיו הק' לבית רוז'ין לדורותיהם, הגיע אתמול האדמו"ר מואסלוי למעמד אפיית מצות תנור ראשון | המעמד נערך ביום סגולה, ה' בניסן, יומא דהילולא קדישא של הרה"ק מאפטא זי"ע | האדמו"ר עקב מקרוב ובדריכות אחר כל שלבי האפייה, ובסיומה הפריש חלה כדת וכדין מתוך חיבה של מצווה (חסידים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אתמול למעמד אפיית מצות המצווה בנתניה • בתום האפייה, פנה הרבי לביקור מרגש במעונו של זקן החסידים הרה"ח ר' אהרן קליינמן • בחדר הקטן במושב הזקנים בקריית צאנז פצח הרבי בניגוני החצר העתיקים והאציל מברכותיו לחסיד שהיה שרוי בהתרגשות • צפו בתיעוד (חסידים)
לקראת החג הראשון בהנהגתו, חסידי קרעטשניף כפר עטה שכרו עבור האדמו"ר החדש דירת נופש מפוארת ב'הר שמואל' למנוחה עם משפחתו • בזמן שהרבי שוהה למנוחה, צוות ניקיון מיוחד ממרק את מעונו לקראת החג • וגם, התיעוד מאפיית המצות אמש עבור מאות החסידים, וההידור האישי של הרבי למצות 'ערב פסח' (חסידים)
האדמו"ר מסאסוב הגיע היום לאפיית מצות לקראת חג הפסח, בלוויית פמליה מצומצמת של נכדיו הדרדקים • במהלך האפייה הציג הרבי בפני הנכדים הנרגשים את שלבי הכנת המצה בהידור, ולאחר מכן הפריש חלה כנהוג • צפו בגלריה מהתיעוד השנתי הכובש (חסידים)
מברכת האילנות ועד לאש האפייה | תיעוד מרהיב ומלא אורה מחודש המצוות בקהילת ברסלב ביבניאל • הגה"צ רבי יצחק לעזער, מגדולי מנהיגי הקהילה במעמדי הוד של ברכת האילנות, שאיבת מים שלנו ואפיית מצות מתוך חיבה ודבקות עילאית • צפו בגלריה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בבני ברק ערך אמש האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת הודאה להשי"ת לציון יום הצלת זקינו האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל מציפורני הרשעים בשואה האיומה |החסידים התרפקו בשירת הלל והודאה על נפלאות הבורא ועמידתו לימין צדיקיו בשנות הזעם | צפו בתיעוד (חסידים)
שעות של קורת רוח והתעלות נרשמו בצילו של האדמו"ר מפינסק קרלין, עת ערך סעודת ראש חודש ניסן מיוחדת לאברכי החסידות שנישאו בשנה האחרונה | במהלך השולחן נשא האדמו"ר משא הדרכה נדיר על בניית הבית היהודי על אדני התורה והחסידות • בסיום הטיש פצח האדמו"ר במחול נלהב עם כלל האברכים היקרים (חסידים)
התרגשות בנוף הגליל לקראת ימי ההוד עם בואו של הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח לשבת התאחדות בקרית בעלזא בעיר • הביקור המרומם מסמל את תנופת ההתפתחות האדירה של הקהילה החרדית ההופכת למרכז צפוני תוסס • וגם, הלחן הגנוז של המלחין הוותיק הרה"ג יוסף צבי ברייער שנחשף לראשונה לאחר 45 שנה לרגל המאורע (חסידים)
במעמד נשגב של הוקרה וביצור מוסדות באבוב 45 ביוניאן סיטי, הופיע בהדרו האדמו"ר מבאבוב 45, לצד עוד רבנים דגולים ואישי ציבור מכובדים • אורח הכבוד הרה"ג ר' אלעזר מרדכי סופר אב"ד סאטמר לינדן ורב הקהילה הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם חתן האדמו"ר, נשאו מדברותיהם בשגב המעמד • בסיום המעמד התגייס קהל החסידים ברוח נדיבה והרים תרומה הגונה ומרשימה למען ביסוס והרחבת מבצרי התורה והחסידות (חסידים)
ברוב התרגשות חגגו תושבי חיפה מעמד הכנסת 'ספר תורה' חדש אל היכל ביהמ"ד 'קהל חסידים' המפורסם בזהירותו המופלגת באיסור דיבור בתפילה, נדבת הרב אברהם אהרן פרנקל מהעיר ביתר • לפני המעמד נהרו רבנים ואדמו"רים לכתוב אותיות אחרונות בספר • האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר את המעמד והרעיף ברכות לרוב על התורם והקהל שחגגו את כבודה של תורה (חרדים)
התרגשות בעיר אנטווערפן שבבלגיה, דומ"ץ סאטמר, הגה"צ רבי אליקים געציל בערקוביץ, בעל ה'אגלי דבש', הגיע לביקור נדיר ומרומם באנטוורפן • למרות גילו המופלג, הטריח עצמו הדיין הבכיר למצוות ביקור חולים אצל אחיו הנגיד • מסע הקודש שכלל שבת בצל האדמו"ר מפשעווארסק, סיור במקוואות המפוארים וביקורים בהיכלי הישיבות • ביקור שייזכר לדורות (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה אמש שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • טרם השמחה התכנסו המחותנים הרמים למסיבת לחיים פרטית במעונו של סב הכלה האדמו"ר ממודז'יץ, ומשם נכנסו בקול תרועה להיכל בית המדרש, שם חגגו מאות חסידים נרגשים את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות (חסידים)
לקראת ימי בין הזמנים של חודש ניסן, בישיבה הגדולה של חסידות סאטמר בקווינס הכריזו מלחמה חזיתית על חדרי המחשבים • בכרוזים חריפים שפורסמו בהיכל הישיבה נכתב: "זה מטמא טהורים, אין שום תירוץ לבחור להימצא במקום כזה" • הציבור נקרא לדווח למנהלים על כל בחור שייראה ב'קיאסק' • כל הפרטים על המערכה הרוחנית (חסידים - עולם הישיבות)
ברוב פאר והדר נחגגה בקריית צאנז בנתניה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה וחתן הרה''ק בעל השפע חיים מצאנז זי''ע • הדוד, האדמו"ר מצאנז, פיאר את שולחן המזרח, נטל ידיו לסעודת המצווה ונשא דברות קודש • חתן בר המצווה פלפל בדרוש ובאגדה, אביו וזקניו נשאו דברים • צפו בתיעוד המלא (חסידים)
