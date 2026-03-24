כיכר השבת
חרף הקשיים

למרות הכל | המסע המפרך של הרבי מביאלה בני ברק לפעול ישועות בציוני האבות בפולין

בצל המצב הביטחוני, האדמו"ר מביאלה בני ברק המריא לפולין למסע הקודש של תפילות והתעלות • הרבי שפך שיח בציוני הצדיקים קדושי עליון אבות החסידות • את השבת המרוממת ערך בעיירת פשיסחא איתן מושבו של ה'יהודי הקדוש' • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מביאלה ב"ב במסע הקודש לפולין (צילום: באדיבות המצלם)

בצל המתיחות הביטחונית והמציאות המורכבת בארץ הקודש, יצא האדמו"ר מביאלה בני ברק למסע קודש מיוחד לפולין, כדי להמשיך את המסורת השנתית של תפילה על ציוני גדולי הדורות אבות החסידות בימים אלו.

המסע, שיצא לפועל לאחר מאמצים מרובים ולמרות כל המכשולים, היה לרגל ימי ההילולא של הרה"ק ה'נועם אלימלך' מליזענסק זי"ע, וכן של האדמו"ר בעל ה'דברי בינה' מביאלה זי"ע. האדמו"ר הגיע לשפוך שיח ולהעתיר לישועת הכלל והפרט בימים גורליים אלו.

את השבת ערך האדמו"ר בקרב קבוצה מצומצמת של חסידים במתחם המפואר 'ביאלה הויף' שהקים בעיירת פשיסחא. המתחם שוכן סמוך ונראה לציון זקנו, ראש השלשלת היהודי הקדוש מפשיסחא זי"ע. במהלך השבת נשא האדמו"ר דברות קודש ועורר את הלבבות לתשובה וביטחון, כשהוא מבקש שיעתירו כל העת תפילות מיוחדות לשלום אחינו יושבי ארץ הקודש ולגאולתם של ישראל.

האדמו"ר מביאלה ב"ב במסע הקודש לפולין (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מביאלה ב"ב עם האדמו"ר מנדבורנה בפשיסחא (צילום: באדיבות המצלם)
