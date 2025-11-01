כיכר השבת
דורון למלך ו"לחיים"

ביקור מלכות: האדמו"ר מבאיאן עלה למעונו של האדמו"ר מויז'ניץ לרגל ימי השמחה במעונו

ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאיאן, בליל שישי האחרון בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, וזאת לרגל ימי השמחה במעונו בנישואי נכדו למזל טוב, בן לבנו הרה"ג רבי מרדכי שלמה ברייאר, רב החסידות בבורו פארק | לכבוד ימי השמחה, ערך האדמו"ר מויז'ניץ מסיבת "לחיים" מיוחדת כשהוא לבוש בבגדי שבת. האדמו"ר מבאיאן הביא "דורון למלך" – בקבוק יין משובח. במהלך ה"לחיים", זימרו ניגוני הלל והודאה וניגוני שמחה במשך שעה ארוכה, כשבתווך האדמו"רים מרחיבים בדברי תורה וסיפורי צדיקים (חסידים)

האדמו"ר מבאיאן בביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
