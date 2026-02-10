שייך' ודוקטור דרוזי מצהירים: "אין ולא תהיה מחלוקת בין דרוזים לבדואים בישראל" ( צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

שייך' ודוקטור דרוזי מצהירים: "אין ולא תהיה מחלוקת בין דרוזים לבדואים בישראל" | צילום: צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא

שייך' ודוקטור דרוזי מצהירים: "אין ולא תהיה מחלוקת בין דרוזים לבדואים בישראל" - צילום: מתוך ערוץ היוטיוב ישראל שפירא

פרק 10: בחודש יולי 2025 פורסם שהבדואים של ירדן ארגנו מסעות כדי לעזור לאחיהם הבדואים של סוריה, כנגד הדרוזים. החדשות הללו עוררו דאגה - האם הסכסוך עלול להתפשט גם לישראל? בסיורי ברמת הגולן שאלתי את השייך' ריאד חמזה האם הוא לא חושש מכך.

ההבדל בין בדואי ירדן לבדואי ישראל

תשובתו של השייך' הייתה נחרצת: "יש הבדל בין בדואי ירדן ובדואי ישראל. בישראל לפני שהולכים לעשות מעשה חושבים פעמיים". לדבריו, הבדואים של ישראל חכמים פי עשרות מונים מהבדואים של ירדן, ואפילו מאלה של סעודיה. הם שוקלים דברים לגופו של דבר. השייך' מייחס הבדל זה לחינוך הישראלי הטוב עשרת מונים מהחינוך הירדני והסורי.

בישראל משרתים כיום כ-1,500 חיילים בדואים, בהם 84 קצינים. אחוזי הגיוס בצפון גבוהים יותר - בין 15 ל-20 אחוזים, ואילו בדרום נעים בין 5 ל-8 אחוזים. הבדואים בישראל מחולקים לעשרות שבטים: בנגב נמנים שבעה מטות עיקריים - אחיואת, ג'באראת, חנאג'רה, סעידיין, עזאזמה, תיאהה ותראבין, הכוללים כ-100 שבטים קטנים יותר. בצפון ישנם כ-75 שבטים שונים.

השורשים ההיסטוריים של הסכסוך

לדברי השייך', הבדואים בסוריה נלחמו כנגד הדרוזים אך ורק בשל שהשלטון של ג'ולאני קומם אותם. "צבא ג'ולאני לבש לבוש בדואי ופרץ להר הדרוזים לערוך טבח", הוא טען.

סכסוכים בין בדואים לדרוזים אינם חדשים במזרח התיכון. כבר במרד הר הלבנון בשנת 1860 כשהדרוזים עקרו מלבנון להר הדרוזים בסוריה, בדואים נלחמו בהם. אך לדברי השייך', סכסוכים אלה היו וישנם על שטחי חקלאות ומרעה - לא תיאולוגיים.

הברית הישראלית

גם ד"ר סאלים ספאדי תמים דעים שאזרחי מדינת ישראל הבדואים יודעים את התוצאות של מהלך זה. "אלה לא יעשו מאומה ולא יוסתו בידי שלטון ג'ולאני לערוך מלחמת אחים", הוא הצהיר בביטחון. "הדרוזים והבדואים משרתים במדינת ישראל כתף אל כתף, ואלו לא ילחמו האחד כנגד השני".

הגבולות שנוצרו ב-1948 אמנם פיצלו שבטים ומשפחות בדואיות, אך החברה הישראלית יצרה מציאות חדשה. כאן, בישראל, הזהות האזרחית המשותפת והשירות הצבאי המשותף חזקים יותר מנאמנויות שבטיות עתיקות.

הפרקים הקודמים >>>

השבטים הבדואים המפוזרים בישראל, ירדן וסוריה

בעימותים של יולי 2025 בא-סווידא השתתפו 41 שבטים בדואים סוריים שנסעו לכיוון הר הדרוזים. מדובר בכמות עצומה של לוחמים חמושים מעשרות שבטים וחמולות שהחליטו להצטרף לעימות.

רבים מהשבטים הללו הם בעלי קשרי דם עם שבטים בישראל. הגבולות שנוצרו אחרי 1948 פיצלו שבטים ומשפחות בדואיות שלמות. שבטי התראבין והעזאזמה, למשל, מתפרשים על פני הגבולות ויש להם קרובי משפחה בישראל, ירדן וסוריה כאחד.

בירדן, רוב התושבים הם צאצאים של שבטים בדואים, אך רק אחוז אחד מהם עדיין נוודים. השאר עברו להתיישבות קבע, דומה לתהליך שעברו הבדואים בישראל.