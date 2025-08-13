שלום לכם, הורים יקרים.
ישנה איזו נקודת מפגש, בדיוק בתקופה הזו של בין הזמנים, שכשהיא מגיעה לנו יחד עם הילדים, אנחנו הולכים קצת אחורנית. אנחנו בטוחים שהילד לא כל כך יכול להבין אותנו, או אין לנו השפעה גדולה עליו.
מאוד חשוב לדעת, בתקופה הזו הילד צריך אותנו הכי הרבה. הוא הכי קרוב אלינו, ולנו יהיה מאוד חשוב להגיד בדיוק את מה שאנחנו רוצים להגיד, מה שאנחנו צריכים להגיד. מה שאנחנו צריכים להגיד לא יגיע מתוך שפיטה, יגיע מתוך מקום שבו אנחנו מבינים את הסיטואציה, לוקחים את הכול בחשבון.
הסמכות ההורית שלנו מאוד חשובה עבורו בתקופה הזו. עם כל הפרצופים שיכולים להיות לו פתאום, ו'די, תעזבו אותי', ו'מה יש לך ממני עכשיו', אנחנו צריכים להגיד את הדברים בצורה ברורה, עם עיניים של אהבה, בכמויות אבל, זה ישפיע עליו.
הוא ירגיש את זה והוא צריך אתכם, ההורים.
אל תיתנו לו לרגע אחד להבין שעזבתם אותו. גם אם זה נראה שאתם משחררים אותו, ממש לא. הוא בדיוק נמצא במקום שהוא צריך אתכם. הוא צריך אתכם בפרט בתקופה הזו. תהיו שם בשבילו. בהצלחה.
