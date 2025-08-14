כיכר השבת
סדרה לבין הזמנים - להורים ולבחורים

נקודת מפגש 10: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו

איש החינוך הרב משה רבי בסדרה חדשה ומיוחדת לבין הזמנים - "נקודת מפגש", ובה טיפים קצרים להורים ולבחורים הנפגשים בימי בין הזמנים | הנקודה העשירית: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו (בין הזמנים)

נקודת מפגש 10

שלום לכם, הורים יקרים.

ישנה איזו נקודת מפגש בין אבא לבין נער מתבגר, דווקא בתחום הלימודי. אתה יכול לראות אבא ובן לומדים ביחד. פתאום הילד נותן לאבא איזו שורה שאומרת לו - 'אבא, מה הקשר? מה, מאיפה הבאת את זה? מה הקשר? מה זה קשור? זה לא הפשט'.

יש אבות, דיברתי עם חלק מהם, שמרגישים מאוימים. 'הבן שלי מדבר איתי כמו איזה מתנצח'. ואז אותם אבות, מה עושים? בום. שולחים את החץ. 'דבר איתי בחוצפה? זה לא ילך ככה. איתי לא מדברים בחוצפה'.

לא.

הבן שלך לא התכוון להתחצף. הבן שלך התכוון להראות לך כמה הוא מלך, בלימוד. כמה הוא 'מייבין'. קח את זה לשם. תפרגן על זה. לך על זה הכי הרבה. 'וואו, איזה אלוף אתה. איך אתה? יואו, מה, תשמע, איזה וורט, איזה פשט. מה, וואו'.

כל הדברים האלה, ייתנו לו את זה. ייתנו לו, ירימו לו בצורה שלא ניתן אפילו להבין אותה. רק הוא יבין אותה. אתם לא תבינו. הוא ירגיש את זה. הוא מרגיש את זה.

תעשו את זה. תנו לו להרגיש מנצח במה שאפשר - אתכם ההורים, בדברים טובים. ה'וואו' הזה ייתן לו כוח, גם לטווח הארוך, ותמיד יחזיק אותו איתכם יחד בתקופה ובנקודות הנפגש הבאות שלכם. בהצלחה.

הפינות הקודמות:

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בנקודת מפגש:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר