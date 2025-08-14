נקודת מפגש 10: הבן שלך לא התכוון להתחצף אליך; תרים לו! • צפו

שלום לכם, הורים יקרים.
ישנה איזו נקודת מפגש בין אבא לבין נער מתבגר, דווקא בתחום הלימודי. אתה יכול לראות אבא ובן לומדים ביחד. פתאום הילד נותן לאבא איזו שורה שאומרת לו - 'אבא, מה הקשר? מה, מאיפה הבאת את זה? מה הקשר? מה זה קשור? זה לא הפשט'.
יש אבות, דיברתי עם חלק מהם, שמרגישים מאוימים. 'הבן שלי מדבר איתי כמו איזה מתנצח'. ואז אותם אבות, מה עושים? בום. שולחים את החץ. 'דבר איתי בחוצפה? זה לא ילך ככה. איתי לא מדברים בחוצפה'.
לא.
הבן שלך לא התכוון להתחצף. הבן שלך התכוון להראות לך כמה הוא מלך, בלימוד. כמה הוא 'מייבין'. קח את זה לשם. תפרגן על זה. לך על זה הכי הרבה. 'וואו, איזה אלוף אתה. איך אתה? יואו, מה, תשמע, איזה וורט, איזה פשט. מה, וואו'.
כל הדברים האלה, ייתנו לו את זה. ייתנו לו, ירימו לו בצורה שלא ניתן אפילו להבין אותה. רק הוא יבין אותה. אתם לא תבינו. הוא ירגיש את זה. הוא מרגיש את זה.
תעשו את זה. תנו לו להרגיש מנצח במה שאפשר - אתכם ההורים, בדברים טובים. ה'וואו' הזה ייתן לו כוח, גם לטווח הארוך, ותמיד יחזיק אותו איתכם יחד בתקופה ובנקודות הנפגש הבאות שלכם. בהצלחה.
הפינות הקודמות:
