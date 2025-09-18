זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': איש תקשורת חסידי שערך בעבר עיתונים וביטאונים וחצה את הקווים אל עבר עולם הייעוץ והאסטרטגיה החל לייעץ מאחורי הקלעים לאחד הביטאונים המפלגתיים. אלא שאם לא די בכך מסתבר שדרך אחד ממשרדי הפרסום הוא כנראה מייעץ לעיתון נוסף.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': חבריו של אחד מתלמידי ישיבה חשובה בגבעת רוקח שבנוסף להיותו בחור ישיבה מן המנין מצודתו פרוסה בכל מקום ומקום (ואכמ"ל) ארגנו לו חגיגת יומולדת בהפתעה, שלא בתאריך האמיתי. אלא שאז התעוררה בעיה - איך מוציאים אותו מבית המדרש באלול? וכך נולד הרעיון להציע לו לעשות חסד ולהביא את אחד מאנשי התקשורת לאירוע תקשורתי שנערך סביב ג'קוזי לוהט ובריכה מחוממת במבואות בית שמש. חתן היומולדת נענה למצווה החשובה - למרות שבסוף הוא לא נהג לאירוע, אך כל הדרך התחבט האם נהג כשורה, כשבין לבין אף שקע בלימוד ובשיחות על אמונה. בסופו של דבר, כשנכנס למתחם המפנק, זכה למנות של קצפת מכל הכיוונים וכוסה בה מכף רגל ועד ראש לאות הוקרה על פעילותו הקצפתית הרבה בכל חגיגה לחגיגה וזאת ביוזמת אחד מחבריו הקרובים שהוא גם בנו של עו"ד בכיר. 'זופניק' שכמובן השתתף באירוע וצפה מאושר בהקרנת סרטוני הברכות הרבים, לא יכל לתעד כלום שכן נאסר מכל וכל להכניס טלפונים. כך או כך, אישי הציבור, הבכירים, העיתונאים ואנשי המוזיקה שהשתכשכו במים והתאדו בסאונה, נהנו מארוחה מפנקת היישר מהמטבח של דרור הקטן. מזל טוב ואמן שהברכות המקוריות של 'הצדיקים' לזיווג של קיימא עוד השנה - יעלו יפה, בקרוב. • איש התקשורת דודי בן חמו התחתן - כולם התייצבו | תיעוד איציק אוחנה | 16.09.25 חשיפת 'זופניק': יו"ר מפלגה חרדי לא ממש התחבר ליוזמה של חלק מחברי המועצת שלו להיפגש עם אחד מראשי הערים בכדי לקדם יוזמות שונות. אם תהיתם, עד כה הפגישה לא יצאה אל הפועל. • חשיפת 'זופניק': אלמונים פרצו לרכבו היוקרתי (לקסוס) של המפיק גדי ויטמן בתל אביב. "גנבו תיק אישי עם מסמכים, הטלית והתפילין נשארו", הוא סיפר ל'זופניק'.

חשיפת 'זופניק': מגיש הטלוויזיה עודד מנשה איבד השבוע את הקול שלו רגע לפני צילומים לפרויקט חדש. רופא שהוזעק למקום ובסיוע טיפול תרופתי הקול חזר תוך כמה שעות.

יועץ התקשורת איציק סודרי בחר במהלך תוכנית סיכום שנה ב'אולפני כיכר' בפרשן הבית ישי כהן כאיש השנה שלו במגזר החרדי. 'זופניק' חותם על הבחירה.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בברכה והתייעצות עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באירוע פרטי.

רגע לפני הריאיון שיעורר הדים רבים תפסנו את המגיש המוכשר יוסי עבדו עם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר'.

והנה הצצה אל מאחורי הקלעים של הריאיון שיפורסם בעז"ה ב'כיכר השבת' בשבוע הבא.

( צילום: שמואל אריה )

במשרדי 'כיכר השבת' נערכה השבוע חגיגה שלימה עם בלונים ועוגות משובחות, לכבוד יום הולדתו של יקיר המערכת יוסי עבדו. טקבקו לו את ברכותיכם במערכת התגובות.

המיליארדר היהודי מורי הוברפלד חיתן השבוע את בנו באירוע יוקרתי בניו יורק.

הנגיד ראובן וולף מארצות הברית, נצפה בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון רבי זבדיה כהן ראש אבות בתי הדין בתל אביב והגאון הרב יוסף הללויה מרבני כפר יונה, במהלך ביקור בישיבת 'מאור התורה'.

המיליארדר היהודי קני רוזנברג הבעלים של חברת התעופה 'אל-על', בשיחה עם סוכני טיסות חרדים, על המצב בעולם התעופה, במהלך טקס הרמת כוסית של החברה ב'לייב פארק' בראשון לציון.

לאחר מכן ראינו את קני רוזנברג מודה להשם יתברך על ההצלחה של חברת התעופה: "אני עושה 50 אחוז והקדוש ברוך הוא עושה 100 אחוז - ראינו ניסים גדולים בהצלחה".

( צילום: דודי קפלר )

"שלושים יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג" - מדריך הטיולים ישראל שפירא עורך מדור תיירות ב'כיכר השבת' בפגישת ייעוץ והכוונה על בטיחות בטיולים לרכזי הטיולים של 'איחוד בני הישיבות' בראשות הרב יהודה וויספיש.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר התקשורת שלמה קרעי, בריקוד של שמחה בשמחת האירוסין לבתו של הפרשן הבכיר ישראל כהן, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת.

במהלך שמחת האירוסין, ראה 'זופניק' את יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני משמש כעד בתנאים בעוד מקורבו שלומי פולק, מנכ"ל החברה הכלכלת בני ברק, שימש כערב קבלן. ל'זופניק' נודע כי הרה"צ חיים מאיר הגר בנו של האדמו״ר מויז׳ניץ שהקריא את שטר התנאים ביקש לכבד את האסטרטג יום טוב ביכלר לשמש כעד, מאחר ובנו סיים את הש"ס, אך למפרע התברר שאבי הכלה כבר סגר את העדים מראש.

( צילום: שלום בוגנים )

במהלך השמחה הגדולה תפס 'זופניק' את ח"כ משה גפני בסוד שיח עם ח"כ בועז ביסמוט, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, שעמל בימים אלו על חוק הגיוס.

המחנך הרב מרדכי בלוי נצפה בתקיעת שופר לאחר תפילת שחרית, במהלך חופשה באיטליה.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', האסטרטג חיליק אוירבך וניסים לוי יועץ המשטרה לענייני חרדים, ראינו מלווים את הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', בטרמינל 'פתאל' בנתב"ג, בדרכו למסע חיזוק בקהילות היהודיות בצרפת.

לאחר מכן ראינו את הפייטן משה דוויק שר סליחות בביצוע מיוחד: "י-ה שמע אביונך", לגאון 'הינוקא' בחדרו הפרטי ב'פתאל'.

ל'זופניק' נודע כי 'הינוקא' היה אמור להמריא במטוס פרטי בחצות הלילה במוצאי שבת, אך בשל שבר שהתגלה באחד מחלונות המטוס, הטיסה נדחתה ליום ראשון בשעות הבוקר. ויהי לנס.

במהלך ביקורו של 'הינוקא' בצרפת, ראינו את מאיר חביב מבכירי הממשל המקומי מתברך מהרב: "אוהבים את הרב מאוד, אין אחד שלא מכיר אותך, כל היהודים כאן חיכו לך".

בהמשך ראינו את 'הינוקא' מברך בחיבוק חם את המיליונר הצרפתי צבי עמר, במהלך כנס תורני: "הביקור שלך בצרפת מזכיר את הביקור של הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל לפני 14 שנה, יש לכם מכנה משותף ששניכם אוהבים מוזיקה".

את רב גונדר קובי יעקובי מפקד שירות בתי הסוהר, ראינו מתברך מהגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, לאחר מעמד הסליחות המרכזי בישיבה.

במעמד הסליחות, ראינו את גונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, בתפקיד השליח ציבור מפייט יחד עם הקהל.

יועצי התקשורת אבי בלומנטל ומני חדד, מתברכים לשנה טובה מהאדמו"ר מפינסק קרלין, בפדיון הבן לנכדו של היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר ארגון 'למענכם'.

את כוכב הרשת דודי קפלר - 'הפרופסור' ראינו בטיסה במסוק פרטי בדרך לעוד פרויקט צילומים.

המאבטח של גדולי הדור אדיר מעטו נצפה בסליחות באישון לילה בכותל המערבי.

במסדרונות הכנסת תפסנו השבוע את דוד בירנברג, הצעיר הנמרץ מלשכת ח"כ אורי מקלב, בשיחת תדרוך חשאית במיוחד עם העיתונאי שלום שטיין מ'קול חי'.

ואם במסדרונות הכנסת עסקינן אז גם את המפיק דוד פדידה תפסנו שם השבוע.

השף אלי דיוויס נצפה השבוע כשהוא מתברך מהגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

( צילום: שמעון ברדי )

רפי פרלשטיין דוברו של ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג נצפה בארוחת בוקר משותפת עם השף חיים בורנשטיין.

הזמר מוטי שטיינמץ נצפה בשדה תעופה בחו"ל בסוד שיח עם הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה'.

( צילם: שרולי אזימוב )

הזמר מוטי שטיינמץ מצא דרך יצירתית לשווק את אלבומו החדש "אמונה וביטחון" - באמצעות ריחן לרכב • על התיעוד כוכב הרשת שלומי כהן.

את מגיש הטלוויזיה אבי כאכון והפייטן יובל טייב ראינו מסייעים לזמר ישי לפידות להגיע לצילומים באולפן 'ערוץ 12', זאת לאחר ששבר את רגלו בצילומי קליפ.

( צילום: יעל צין )

הזמרים נפתלי קמפה וחיים יצחק בלוידא בדואט מיוחד לכבוד הימים הנוראים על הבמה של בית הכנסת הראשי של שטרסבורג בצרפת.

( צילום: המייל הצהוב )

הזמר אוהד מושקוביץ ביקר בבית חב"ד זלצבורג בראשות הרב מנחם גרוזמן, טרם הופעתו בעיר, ואף התפלל שם תפילת מנחה.

( צילום: המייל הצהוב )

את הזמר שייע פריד והמפיק מנשה פרלשטיין, ראינו באולפן של המוזיקאי יונתן בלוי, לקראת פרויקט מוזיקלי.

המוזיקאי ארי ברנד התארס השבוע עם רזל בלך. מזל טוב!

( צילום: חיים גרשוני )

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בברכה והתייעצות עם חכם ניסים בן שמעון, בשכונת הר נוף בירושלים.

בהמשך השבוע ראינו את יו"ר ש"ס אריה דרעי בשיעור תורני בהיכל ישיבת 'כתר תורה' בקריית אתא, שבראשות ראשי הישיבה הרב אפרים גבריאלי והרב דוד אילוז.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב נושא דברים בטקס הרמת כוסית במשרד התחבורה, שם כיהן כסגן השרה עד להתפטרות בגלל סוגיית חוק הגיוס.

בחתונת העיתונאי אבי גדלוביץ' מ'קול ברמה' ראינו את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שר: "עם הנצח לא מפחד" יחד עם המוזיקאים יואלי דיקמן והרשי אייזנבך.

( צילום: יצחק שגיא )

שר העלייה והקליטה אופיר סופר מפגין כישורים בתקיעת שופר, באירוע לעולים חדשים ברעננה יחד עם לוחם המילואים הזמר נעם בוסקילה.

את שלומי גזית יועצו של ח"כ יעקב מרגי, ראינו כשהוא מלווה את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף - למסוק פרטי איתו טס לעצרות סליחות ברחבי הארץ.

אליאור עזרן ומיק סעדה, מצוות הלשכה של יו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר, הפתיעו אותו במהלך דיון בכנסת בעוגה לרגל יום הולדתו.

יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה וראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ, מעניקים אות הוקרה לעסקן נפתלי רוטנברג יו"ר 'איחוד הצלה' במרחב כרמל, בטקס הרמת כוסית למתנדבי המרחב על פועלם במלחמה מול איראן.

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף והלוביסטית החרדית שושי שטוב, בשיחת מעלית עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, בהרמת כוסית של ארגון זק"א.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף חשף השבוע בכנס נשים בעיר פתח תקווה שערך מ"מ ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומי אליהו גינת - את תולדות חייו כיליד העיר.

( הפקה: יונתן יחיאל )

ראש עיריית ירושלים משה ליאון ואיש החסד שי גראוכר, בריקוד בהכנסת ספר תורה עם אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו ז"ל שנרצח בשבי חמאס בעזה וגופתו הושבה לישראל.

( צילום והפקה: אייזיק גפן )

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בריקוד בבר מצווה לבנו של משה טויטו, ראש לשכתו של חיים כהן סגן ראש העיר ירושלים.

( צילום: יעקב נאמן ורועי שמואל )

הגאון הרב בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל', בניחום אבלים אצל זקן ראשי הישיבות בארצות הברית הגאון רבי שמואל קמינצקי ראש ישיבת פילדלפיה ונשיא מועצת גדולי התורה, היושב שבעה על פטירת בנו החוקר התורני הגאון הרב דוד קמינצקי זצ"ל ראש מכון 'פרקי אליעזר' שנפטר בגיל 68 לאחר מחלה.

( צילום: 'K.R' )

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, מעניק לנשיא המדינה יצחק הרצוג את ספרו החדש "דמעות של אמונה", המסכם חוויות ותובנות מתקופת מלחמת 'חרבות ברזל'.

הרבנית מרים דרעי, רעייתו של הגאון הרב יהודה דרעי זצ"ל שהיה רבה של באר שבע, מעניקה לנשיא המדינה יצחק הרצוג ספר שכתב בעלה זצ"ל.

מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן שהגיע השבוע לביקור מקצועי בעיר אלעד, קיבל סקירה על הקמת בית העלמין ומתחם הטהרה החדש בעיר, יחד עם ראש העיר יהודה בוטבול ואנשי לשכתו שמעון סויסה, מרדכי בר מוחא ואלנתן כהן, גזבר העירייה נחום ברכר, היועץ המשפטי ניסים לוי, המבקר שמעון רביב, הדובר בניהו קריספל ויהודה פורת מנכ"ל חברה קדישא פתח תקווה.

( צילום: שלומי כהן )

לאחר מכן בבניין העירייה ראינו את מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן ויועצו עו"ד חיים אמיתי, מקבלים סקירה על פתיחת שנת הלימודים בהצלחה - מראש העיר יהודה בוטבול וחגית אוחנה מבכירי מחלקת החינוך בעיר.

יוסף יצחק יעקובוביץ המשנה לראש עיריית בני ברק ואבי לוין נציג קהילות 'שלומי אמונים' בבני ברק ומראשי 'אחיה', מתברכים מהגאון הרב חיים שלום הלברשטאם, בנו הבכור של האדמו"ר מבאבוב, באירוע של החסידות.

( צילום: משה גולדשטיין )

סגן מפקד תחנת בני ברק רפ"ק מארק צפניה ומפקד יחידת השיטור העירוני פקד אלעד אמויאל, בפגישת היערכות לקראת החגים בעיריית בני ברק, בהשתתפות נציגי החסידויות המובילות בעיר, ביוזמת חבר המועצה ומחזיק תיק השיטור והפיקוח יעקב ביטון.

בין האורחים הרבים והנכבדים שהגיעו השבוע להשקה המפוארת של משרדי הנדל"ן של היזם אליעזר ביכלר מאשדוד, לכד 'זופניק' רגע יפה בו נראים ארבעת האחים ביכלר יחד בקורת רוח מרובה - היועצים אסטרטגיים יענקי ויום טוב והמפיק המוזיקלי מוישי.

( צילום: שוקי בריכטא )

הרב חיים הורביץ רבה של שכונת צהלה בתל אביב ואיש העסקים שוקי סלומון, בקביעת מזוזה בסניף החדש של 'הולנדיה' בפתח תקווה.

תת ניצב אליהו פינטו מפקד מרחב שרון במשטרה, בריקוד בהכנסת ספר תורה למשטרת ראש העין, יחד עם יחיקם גמליאל מבכירי עיריית אלעד.

את ניצב משנה אלעד קליין מפקד מרחב דן במשטרה, ראינו עם שטריימל לראשו בחנות הלבשה חסידית בבני ברק, במהלך סיור תורני בעיר התורה והחסידות לרגל השנה החדשה.

במפגש השנתי של קהילת 'פועלים מהדרין' של עובדי בנק הפועלים לקראת ראש השנה, ראה 'זופניק' את ישראל דקלבוים מנהל המגזר החרדי בבנק, בתמונה משותפת עם איש היח"צ קותי אוברלנדר מ'גל אורן לרנר'.

אלי פולק המשנה למנכ"ל 'איחוד הצלה', קיבל השבוע 'תואר שני' במדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בירושלים.

במעמד 'לחיים' שנערך במעונו של האדמו"ר מויז'ניץ לרגל חתונת בתו של לייזר היימן סמנכ"ל 'איחוד הצלה', ראה 'זופניק' את אבי סויסה דובר הארגון למגזר החרדי, מקבל עוגת לייקח כאחד החסידים.

( צילום: צ. לינדבוים )

מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון ונציגי המחוז נפגשו עם ר"ע קריית שמונה אביחי שטרן ובכירי מחלקת החינוך בעיר, על מנת לעקוב מקרוב אחר פתיחת השנה בצל חזרת התושבים לביתם.

היועץ הרפואי יוסי ערבליך יו"ר ארגון 'למענכם', חתם השבוע על שיתוף פעולה עם משרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות' - שמלווה תיקים רפואיים רבים, במסגרתו יקבלו החולים ייעוץ והכוונה רפואית מרופאי הארגון בחינם.

את חיים ארנטל יו"ר 'זכרון מנחם' ראינו בסוד שיח עם ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג, בהשקת מיזם תחנות איסוף שיער לתרומה לשם ייצור פאות עבור נשים וילדות המתמודדות עם מחלת הסרטן.

'זופניק' ראה השבוע בשמחת הברית לבנו של יצחק קאופמן מהנהלת 'ועד הישיבות' ובנו של יו"ר 'ועד הישיבות' חיים אהרון קאופמן, הסתודדויות ארוכות של הגורמים המעורבים בהסדרת חוק הגיוס - ח"כ בועז ביסמוט יו"ר ועדת החוץ והביטחון; מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף; חברי הכנסת יעקב אשר ומיכאל מלכיאלי; ועסקנים חרדים.

( צילום: שלומי כהן )

הדס לוינשטרן, אלמנתו של אלישע הי"ד שנפל במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', התחתנה השבוע עם הוד רייכרט שהתאלמן מאשתו חגית לפני מספר חודשים - במהלך החופה ראינו אותה מברכת בדמעות את איש החסד שי גראוכר על פועלו להפקת החתונה המרגשת.

( צילום: מנדי שיף | הפקה: אייזיק גפן )

את ג'ייקוב שוטנשטיין נכדו של המיליארדר ג'יי שוטנשטיין, ראינו בסליחות ראשונות מוזיקליות שערך שי גראוכר, בבית הכנסת העתיק 'מוצא' בירושלים.

( צילום: שלומי כהן )

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן ובנו בצלאל העניקו לנשיא המדינה יצחק הרצוג דבש טהור מכפר חב"ד וספר שיחות של הרבי מחב"ד.

את הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב, ראינו מברך את תנ"צ צחי שרעבי מפקד מרחב ירקון במשטרה ונצ"מ רותם וסקר מפקד תחנת לב תל אביב במשטרה, בהרמת כוסית בתחנת לב תל אביב לרגל השנה החדשה.

( צילום: שמואל גולדין )

יועצת התקשורת החרדית עדי רפאילוביץ, ראש תחום הסברה בדוברות שירות בתי הסוהר, השתתפה במסע 'עדים במדים' - משלחת צה"ל ומשטרת ישראל לפולין בעקבות אירועי השואה.

אנשי העסקים בני הזוג יוסי ואתי אפינגר אירסו את בנם חגי, עם שלי שריון בתו של איש העסקים גילי שריון הבעלים של 'בלו סקאי'.

הזמר בן צור חשף השבוע בשיחה עם רב הסלבס מרדכי חסידים: "השם המלא שלי זה בן ציון - על שמו של הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל", כזכור רב הסלבס היה משמשו בקודש של הרב זצ"ל.

את הזמר אושר כהן ראינו משמש כשליח ציבור בתפילת ערבית, לפני מופע ענק שערך ב'היכל מנורה' בתל אביב.

( צילום: עומרי סילבר )

