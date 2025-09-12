השמחה שאיחדה את צמרת המגזר מרבנים בכירים ועד פוליטיקאים ושרים: כולם התייצבו בשמחתו של איש התקשורת ישראל כהן המונים נהרו אמש (חמישי) לקחת חבל בשמחתו של איש התקשורת ישראל כהן באירוסי בתו הכלה למזל טוב | בין הרבנים שנצפו, נראו בני האדמו"ר מויז'ניץ, הרב הראשי הרה"ג ישראל מאיר לאו, הח"כים גפני, גולדקנופף, טסלר, מקלב, ביסמוט, מלכיאלי, וכן השרים שלמה קרעי ואיתמר בן גביר, יו״ר הכנסת אמיר אוחנה, זייברט ומנחם שפירא | לצד שורה מכובדת של רבנים, ראשי ישיבות, עסקנים ואישי ציבור ואנשי תקשורת • צפו בגלריה (ברנז'ה)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:43