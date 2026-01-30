מעמד מרגש של תחילת לימוד המשניות: ילדי כיתה ב' מתלמוד תורה 'קהילות יעקב' שבשכונת נוה יעקב, עלו למעונו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש לקראת כניסתם לעולמה של תורה שבעל פה • ראש הישיבה בחן את התלמידים והפליג בברכות (חרדים)
דיווח ראשוני: בהתקפה קשה על העיר קריבוי-רוג באוקראינה, נפגע ביתו של רב העיר | הרב ניצל, השומר נפגע מרסיס ביד, נזק כבד נגרם למקום | הרב לא נכח בבית: "שמעתי את הפיצוצים בטלפון. זה היה נורא" (חרדים, בעולם)
בבני ברק נחגגה השבוע בשמחה וצהלה שמחת הנישואין לבה"ח צמח מאזוז, נכדו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי צמח מאזוז, בן לבנו הרה"ג מנחם מאזוז. עב"ג הכלה בתו של הרב יוסף עטיה | במעמד החופה כובד הסבא בסידור קידושין | בשמחה המפוארת נטלו חלק מרנן ורבנן, ראשי ישיבות, רבנים וקהל רב מתלמידי ומוקירי הישיבה שבאו לאחל מזל טוב | צפו בתיעוד המיוחד של הצלם ש.פ.ה. (חרדים)
בירושלים ציינו השבוע חמש שנים להסתלקותו של הגה"צ רבי דן מרדכי הכהן זיע"א • גדולי ישראל פיארו את שולחן המזרח בהילולא המרכזית • במהלך המעמד נחשף החיבור החדש "זכרון דברים" מכתב ידו של בעל ההילולא • שבת תענית דיבור ועליה לציון (חרדים)
שר התקשורת שלמה קרעי בשיחה פתוחה ונוקבת עם יוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת', על רפורמת השידורים שתשבור את המונופול של הערוצים הגדולים, המתקפה החריפה על מערכת המשפט בסוגיית גזירת המעונות והמסר הברור לגבי חוק הגיוס: "בג"ץ לא יכול לפסול חוקים, העם לא יקבל את זה" צפו (דבר ראשון)
אלפי הבחורים שנישאים במזל טוב מדי שנה, עוברים בדרכם מסלול שידוכים מפרך הכרוך בדילמות ושאלות הרות גורל | לא תמיד ישנה שלמות ברגע סגירת השידוך, והציפייה היא להתקרבות ולהתחברות עד החתונה, אך כשגם לאחר החתונה יש חוסר בחיבור בני הזוג - זה כבר תמרור אזהרה | הסיפור לא נכתב במטרה לתת עצה והכוונה, אלא להציג זווית נוספת לחשיבות המסלול וההחלטה בדרך לזיווג - ולא להתעלם ולהקטין בעיות שעלולות לגבות מחיר בהמשך (מגזין)
אני
זוכר שעמדתי בפינת רחוב צדדית,
עצמתי
את העיניים בחוזקה ונהניתי מכל רגע של
טעם אסור.
אבל
כשהגעתי הביתה,
רעדתי
מפחד.
שמעתי
את אמא בטלפון אומרת לחברה שלה:
"הם
ילדים חכמים,
הם
מבינים את הנזק של הסוכר כי השקעתי בזה
המון".
ואני
בלב צעקתי בשקט:
"אמא,
אנחנו
לא מבינים כלום,
אנחנו
פשוט חוששים ממך!
את
לא באמת רואה אותנו,
את
רואה רק את הפחדים שלך" (מגזין כיכר)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'כיכר השבת', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השביעי: למה בחורים שלא לומדים לא מתגייסים? ולמה יש לכם חופשות "בין הזמנים"? (חרדים)
ביום שלישי, השבוע אולמי הופה באשקלון לבשו חג והתרגשות כאשר כ-3,000 איש מכל רחבי הארץ התקבצו למעמד ההילולא המרכזית לכבוד הסבא קדישא רבי רחמים חי חויתה הכהן זיע''א המופקת מדי שנה על ידי מוסדות חכמת רחמים שבברכיה (חרדים)
מעמד "בר מצווה" מרגש נערך השבוע בבית הספר 'גבעולים' של רשת החינוך המיוחד 'פרח' באלעד | חתן בר המצווה ציין את היום המיוחד בסעודה חגיגית, בריקודים עם חבריו ובשיעור הכנה להנחת תפילין | הנהלת המוסד: "השאיפה שלנו היא שכל תלמיד יחווה את היום המיוחד הזה בצורה המכובדת והנורמטיבית ביותר" (חרדים)
שמחה כפולה בעיר התורה: עשרות מתנדבים חגגו את שמחת נישואי בת סגן ראש הסניף הרב ישראל אלתר, בשילוב מעמד הצטיידות ב-15 דפיברילטורים חדשים | ראש העיר הרב חנוך זייברט: "זוכים להקים בתים ולהציל בתים" | הרגע המרטיט: הניצול שחזר לחיים פעמיים הגיע להודות למציליו במעמד השמחה (בריאות)
