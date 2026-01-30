כיכר השבת
מזל טוב בירושלים: שמחת האירוסין בחצר המקובל הגר"י כהן • תיעוד

קהל מכובד ונעלה השתתף בשמחת האירוסין לנכד המקובל הגה"צ רבי יצחק כהן, רב שכונת שמואל הנביא וראש ישיבת תורה ודעת, החתן בן לחתנו הרב שמואל מלול, ראש אגף כשרות מחלקת בתי המלון בירושלים (חרדים)

שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת אירוסי נכד הגר"י כהן (צילום: ש.פ.ה.)

