לקראת עונת המבחנים לישיבות הקטנות: תלמידי כיתות ח' מת"ת 'חניכי הישיבות' בתל ציון עלו למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו • הבחורים נבחנו בבקיאות על פרק 'האיש מקדש' וזכו לשבחים נדירים: "עונים יפה, לומדים טוב" • בסיום הבחינה פצח ראש הישיבה בשירה נרגשת עם התלמידים (חרדים)

תלמידי כיתות ח' בתלמוד תורה חניכי הישיבות תל ציון הגיעו להתברך ולהיבחן אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת מבחני הקבלה אל היכלי הישיבות הקטנות.

הגר"ד בחן את הבחורים על הדפים הראשונים בפרק האיש מקדש כשבסיום שיבח את התלמידים, "עונים יפה, יודעים טוב מאד, לומדים טוב, תצליחו תלמדו ותעלו".

ראש הישיבה חיזק את התלמידים בהתמדה בתורה "כי הם חיינו ואורך ימינו, אין לנו שום דבר אחר חוץ מלימוד תורה, תשמעו מה שמלמדים אותכם ומה שמדריכים אותכם".

בסיום פרץ ראש הישיבה בשירה מרגשת יחד עם התלמידים "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה".

