מאות ליוו אתמול (שלישי) בבני ברק ובירושלים את מזכה הרבים ו'מארגן העצרות' הרב פנחס ראובן זצ"ל, יו"ר ארגון 'מלכות דוד' שהפיץ ספרים וספרי תהילים במשך שנים רבות ונפטר לבית עולמו.

מסע הלוויה יצא בצהריים מבית המדרש 'חזון יוסף' ברחוב בעל התניא 26 בבני ברק שם נפרדו ממנו בדברי חיזוק רבנים וגדולי התורה שביכו את לכתו של אחד ממזכה הרבים.

קודם לכן ספד לו יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי שכתב: "קיבלתי בכאב גדול את הבשורה המרה על הסתלקותו של מזכה הרבים הרב פנחס ראובן זצ"ל – איש עשייה אדירה, שפעל בכל כוחו לחיזוק עם ישראל ועמד מאחורי עצרות התשובה והכינוסים ההמוניים, והשפעתו ניכרה באלפי יהודים שהתקרבו לאביהם שבשמים".

"הרב ראובן זצ"ל היה מקורב ומוערך על ידי מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, זכה להיות ממקימי עולם התשובה בדורנו, ופעל במסירות אין קץ להפצת ספרי קודש וחיזוק האמונה בישראל. זכיתי להכיר את פועלו לאורך שנים רבות. לכתו היא אבדה גדולה לעולם התורה והתשובה. בשמי ובשם תנועת ש"ס כולה, אני שולח תנחומים למשפחה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".