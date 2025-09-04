מימין - עין אל הָוּוִיָה | משמאל - מעין חרשה ( צילומים: מתניה יוזביץ | מאיר זלזניק )

בחודש אלול עדיין חם, ואנחנו כאן לפנק אתכם במעיינות וטיולים לימי שישי הארוכים.

במעיין האהבה יש בריכה גדולה בעומק חצי מטר, ונקבּה חצובה נוחה לכניסה 5 מ' שבקצהּ חדר טבעי ובו מפל תת קרקעי שופע מים צוננים הצונח מגובה ארבעה מטרים.

כדי להיכנס לנקבה, יש לעבור דרך פתח צר בגובה 70 ס"מ. מעבר לפתח נמצא חדר גדול עם מפל מים בגובה 4 מטר, המאפשר להתקלח תחתיו. הגישה לחדר הפנימי דורשת זחילה של כ-15 מטר, כשהגוף מתחת למים והראש בלבד מעל פני המים, ממש מתחת לתקרה הנמוכה.

מפלס המים בבריכה משתנה. לעתים הבריכה מלאה, ואז הכניסה לנקבה אפשרית רק בצלילה מסוכנת. לעתים הבריכה חצי ריקה, והמים מגיעים לגובה הברכיים, מה שמאפשר כניסה בטוחה יותר לנקבה. השינוי במפלס קשור לשימוש החקלאי במי המעיין, שכן עד ימינו תושבי הכפר משתמשים במי המעיין להשקיית חקלאות מקומית.

הבריכה נועדה לאגור את מי הנביעה, ומשם הם מוזרמים לחלקות החקלאיות הסמוכות באמצעות תעלות. כאשר החקלאים מעוניינים להשקות, הם מרוקנים את הבריכה.

שורת סיכום: מעיין קסום באזור מאתגר.

איך מגיעים: כביש 375 לכיוון צומת הגוש. 2 ק"מ לפני, שמאלה לדרך עפר. 500 מ' עד למעיין. חובה תיאום ביטחוני. בימי חול המועד מתקיימים טיולים מאורגנים לאתר זה. כותב השורות מפרסמם ברשתות בהם הוא פעיל.

מיקום מעין עין אל הָוּוִיָה ( מתוך ספר 'המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל' )

מעיין חרשה: פנינת טבע במערב בנימין

אם אתם מתבאסים שלעין אל הוויה לא תוכלו לבקר ולטבול באופן חופשי - אנחנו מציעים לכם מעין שבשנה האחרונה מטיילים חרדים גילוהו, ועקב שהוא סמוך לישוב דתי לאומי הצניעות בו נשמרת הרבה יותר משאר המעיינות.

מעיין חרשה, אחד המעיינות היפים במערב בנימין, נפתח בשנה האחרונה מחדש למטיילים בעקבות השינויים הביטחוניים שחלו באזור מאז שמחת תורה תשפ"ד. לאחר שנים בהן הגישה למקום הייתה מוגבלת, נפרץ שביל מסודר.

המעיין, הממוקם בגוש טלמונים סמוך ליישוב חרשה, מציע למבקרים חוויה ייחודית: מערכת ניקבה עם ספיקת מים חזקה המזינה בריכת אגירה גדולה ועמוקה. הבריכה משתלבת בנוף קסום של בוסתן עצים, ובסביבתה פזורים שולחנות פיקניק לרווחת המבקרים.

ניתן לצפות על המעיין מהכניסה להתיישבות חרשה, וממנה מבחינים בשביל המוביל עד למעיין. בביקורכם חובה לעדכן את כוחות הביטחון באזור ואת הרבש"ץ המקומי. עדכון מפסח תשפ"ה: נסלל כביש עד המעין.

[1] חוקרים חלוקים בשאלת זיהוי היישוב העתיק "חושה" המוזכר בדברי הימים א'. יש המזהים אותו עם הכפר חוסאן של ימינו, המשמר את השם העתיק, אך אחרים מצביעים על חורבת חמודה הסמוכה (הידועה גם כח'רבת אום קלעה), שבה נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת הברזל. מה שברור הוא שבאזור זה שכנה העיר חושה, שהתפרסמה בימי דוד המלך בזכות גיבורו סבכי החושתי, שהכה את סף מילדי הרפה במלחמות הפלשתים. העיר הייתה חלק מנחלת שבט יהודה והשתייכה לקבוצת האפרתים שמרכזם היה בבית לחם.