פסח בפתח | המוני בני התורה בבני ברק בדרשות 'שבת הגדול' של הגר"י סילמן
לאחר הדרשה המוקדמת בליל שישי בקהילת "בית השם", נשא בלל שב"ק הראב"ד הגאון רבי יהודה סילמן, את דרשתו המרכזית לרגל שבת הגדול בהיכל בית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן | הצלם שוקי לרר מגיש גלריה מהדרשה בליל שישי (חרדים)
הראשון לציון הגר"ד יוסף התייחס לאישור החוק המעניק לדיינים סמכות לדון גם בדיני ממונות: "תיקון עוול של עשרים שנה; חילול השם נורא בא אל קיצו. אני קורא לציבור: אל תלכו לערכאות, שערי בתי הדין פתוחים בפניכם" (חרדים)
בדרשת שבת הגדול מוקדם שנשא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בליל שישי האחרון, יצא במתקפה חסרת תקדים נגד "המטמאים את עם ה'" וגזירת גיוס בני הישיבות • בסיום המעמד בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות דושינסקיא חילק הפוסק במו ידיו מענקים בסך 100 אלף דולר לרבני העיר • סיקור מלא ותיעוד ענק (חרדים)
במסגרת ההיערכות לקראת חג הפסח, נערכה השבוע בבני ברק חלוקת מצרכי מזון ענפה למאות משפחות בעיר, מטעם מפעל הצדקה והחסד שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב בני ברק | הסלים כללו מוצרי יסוד, בשר, מצות ויין, במטרה להקל על הוצאות החג המכבידות | במהלך יום החלוקה הגיע הגרש"א שטרן לביקור במקום. הרב עבר בין עמדות המצרכים ובחן את ההידורים ההלכתיים של המוצרים השונים | צפו בתיעוד (חרדים)
לקראת חג החירות: מעמד מוזיקלי אדיר ומרומם יפגיש את גדולי האמנים לערב של התעלות והכנה רוחנית לליל הסדר. תחת שרביטו של המאסטרו יואלי דיקמן, יופיעו מוטי ויזל, קובי ברומר ורפאל מלול במופע שכולו ניגון, רגש ודברי חיזוק לקראת החג (חרדים)
המוני תושבי בני ברק התכנסו בליל שישי האחרון לשמוע את דרשת 'שבת הגדול' מפי המרא דאתרא, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא | כמדי שנה הוקדמה הדרשה לליל שישי במיקום הקבוע בבית הכנסת של חסידות מכנובקא בעלזא הנמצא במתחם מוגן | בין הקהל הרב בלטה נוכחותם של האדמו"רים ממחנובקא בעלזא ואנטניא, וכן בנו של האדמו"ר מתולדות אהרן (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': פסח איננו רק תאריך בלוח השנה, אלא שעת חסד שבה נפרץ לעולם אור של אהבה, התגלות של מלך מלכי המלכים, הנוטה יד אל האדם ומעיר בו כוח חדש של יציאת מצרים אישית | יציאת מצרים איננה רק זיכרון היסטורי, אלא קריאה עכשווית לכל יהודי לקום ולהשתחרר מכבלי הבינוניות, מדרך הפשרה, מההרגל האפור של לחיות מחר את אתמול. פשוט לצאת מהמיצר למרחב בכל תחומי החיים | ובתוך אור הסדר, מי שמעז לקום ולצאת, מגלה שהקב״ה מקדים לו דרך ומלווה אותו בנאמנות במסעו אל מימוש הייעוד שלו בעולם (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, המעבר לשעון קיץ: האם אפשר להתפלל ערבית ב'פלג המנחה' ולהתחיל את ליל הסדר לפני צאת הכוכבים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לפני 40 שנה, בהתוועדות שבת הגדול, גילה הרבי מליובאוויטש תובנה עמוקה: מדוע בחר אדמו"ר הזקן להביא בשולחן ערוך דווקא את הנס של "למכה מצרים בבכוריהם" - הנס שנראה כאילו אין לו שום תועלת לעם ישראל? | המשפיע בשיעור שיכין אתכם לשבת הגדול (חסידות)
הצעה לסדר שהוגשה לאחרונה במועצת העיר חיפה מבקשת לרמוס את קדושת השבת ולהפעיל את הכרמלית גם ביום השביעי | ההצעה עוררה זעזוע עמוק בקרב הנציגות החרדית בעיר, שרואה במהלך ניסיון נואש לכסות על כישלונותיה של הנהגת העיר הנוכחית | 'כיכר השבת' שוחח עם חברי מועצת העיר וחברי הכנסת שהגיבו בחריפות | כל הפרטים על המאבק בעיר הצפונית (חרדים)
הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הגיע אתמול לאפיית מצות מהודרות 'עבודת יד' לקראת חג הפסח | הראשל"צ נטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה, החל מהלישה, דרך עריכת המצות ועד להוצאתן מהתנור וקיום מצוות הפרשת חלה | צפו בתיעוד (חרדים)
תיעוד מרהיב: זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע אתמול (ד') לסיור הלכתי מפורט במאפיית מצות מכונה בירושלים | במהלך הביקור, עקב ראש הישיבה מקרוב אחר כל שלבי הייצור, בדק בדקדקנות את המכונות ושוחח ארוכות עם צוות המשגיחים על הידורי הכשרות | בסיום הסיור קיים ראש הישיבה מצוות הפרשת חלה (חרדים)
0 תגובות