כיכר השבת
ביום הסתלקות הבית יוסף

זכר הצדיק ומכירת החמץ | כך ציינו בקהילת 'היכל מרן' את יום היארצייט של הרב זצ"ל

קהילת "היכל מרן" ציינה השבוע את יום ההילולה למייסדה הגאון רבי שמעון מלכה זצ"ל שנסתלק בערב הפסח • בנו, הגר"נ מלכה, העלה קווים לדמותו ולדבקותו במורשת מרן הגר"ע יוסף זי"ע • בסיום המעמד נערכה מכירת החמץ המרכזית על ידי דייני בית ההוראה "היכל שמעון" (חרדים)

(צילום: דוד קשת)

בקהילת "היכל מרן" בבני ברק ציינו השבוע שש שנים להסתלקותו של מייסד הקהילה, המרא דאתרא ואב"ד תל אביב, הגאון הצדיק רבי שמעון מלכה זצ"ל, שנלב"ע ביום י"ב ניסן תש"פ. בקהילה ציינו כי זכה להסתלק ביום פטירת מרן ה'בית יוסף' זיע"א

המעמד התקיים בסמוך לבית ההוראה "היכל שמעון", יחד עם חברי השיעור הקבוע בספר "אור החיים", ובהשתתפות בני הקהילה ומתפללי המקום.

את המשא המרכזי נשא בנו וממשיך דרכו, המרא דאתרא וראש בית ההוראה, הגאון רבי ניסים מלכה, אשר העלה זיכרונות מדמותו של אביו זצ"ל.

בדבריו הדגיש את ענוותנותו הרבה, כאשר כל ימיו ברח מן הכבוד, חרף תפקידים חשובים שהוצעו לו.

עוד עמד על מסירותו הרבה להרבצת תורה, ועל דבקותו בהוראות רבו הגדול, מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א, אשר לא מש מהן כל ימיו. וזכה הרב זצ"ל שהוקמה ישיבה על קברו, בניין של תורה ותפילה לצד בית הוראה.

בהמשך הערב נערך מעמד מכירת החמץ הספרדית המרכזית של הקהילה והשכונות, שנערך כדת וכדין על ידי המרא דאתרא, יחד עם דייני בית ההוראה "היכל שמעון", הגאון רבי מאיר נחמיאס והגאון רבי משה אדיר, אשר מכרו את החמץ לגוי עבור בני הקהילה.

(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)
(צילום: דוד קשת)

כיכר השבת
