בשבוע שעבר הוכנס להיכל ישיבת 'כסא רחמים' ספר התורה היחידי שנכתב לכבודו ולעילוי נשמתו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, ע"פ צוואתו לכתוב ס"ת אחד בלבד לעילוי נשמתו. "רק לישיבה בלבד ופעם אחת לא יותר", כתב ראש הישיבה זצ"ל בצוואתו.

בכתיבת האותיות האחרונות שהתקיימו בבית הגר"מ זצ"ל כובדו הרבנים הראשיים הראש"ל הגר"ד יוסף, הגרמ"ק בר, ראש הישיבה הגר"צ מאזוז ובני המשפחה. רגע של התרגשות עבר עת הונח הספר המפואר בלשכתו של ראש הישיבה על שלחן לימודו הטהור רגעים קודם מעמד ההכנסה.

לאחמ"כ הגיע ספר התורה למעמד מיוחד שנערך לבחורי ונגידי הישיבה במעמד הרמי"ם. שם נערכו ריקודים לכבודה של תורה עם תזמורתו של הזמר אליה והב. במעמד נשאו דברים ראש הישיבה הגר"צ מאזוז. בנו בכורו של הגר"מ זצ"ל, הרב דוד גדעון מאזוז וכן אורח כבוד מיוחד מרא דאתרא תל אביב הגאון הרב זבדיה כהן. במשאו של ראש הישיבה עמד הגר"צ בשבח ומעלתם של בני התורה והישיבות נוכח הרדיפה המתמשכת כנגדם בעת הזו.

בשיאו של המעמד נמכרה האות האחרונה בספר התורה המיוחד. כאשר לסיום נערכה תהלוכה בהשתתפות המונים ברחבי העיר עד להיכל הישיבה שם נמשכו הריקודים בשירה ובהתלהבות גדולה.

נודע כי עם סיום ההתארגנות בעת האחרונה להכנסת הספר להיכל הישיבה, קם ופרץ ויכוח בין תלמידי הישיבה הקטנה והגדולה לאיזה מן ההיכלות יוכנס ספר התורה המיוחד. לבסוף הובא הדיון בפני ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, שהכריע כי ספר התורה ישכון שנה אחת בהיכל הישיבה הקטנה ושנה אחת בהיכל הישיבה הגדולה ושוב חוזר על זו הדרך.